Draadloze oortjes, koptelefoon en zelfs een gehoorapparaat bij Soundcore tijdens IFA

Soundcore is onderdeel van Anker en het merk lanceert diverse nieuwe oordopjes, koptelefoons en diverse producten voor een betere nachtrust. Ja, zelfs een gehoorapparaat komt voorbij. Wat bijna overal terugkomt is een speciale THUS AI-chip voor heldere gesprekken.

Soundcore AeroClip 2 en AeroClip 2 Pro

Allereerst zijn daar de Aeroclip 2’s, draadloze open-ears. Je hoort dus je omgeving goed, terwijl je tegelijkertijd kunt genieten van je favoriete muziek of podcast. Een speciale AI-chip moet gesprekken isoleren binnen omgevingen met veel geluid. Een 12 mm driver en ondersteuning voor LDAC moet zorgen voor een goede geluidskwaliteit. De batterij gaat acht uur mee op een enkele lading en 33 uur met de oplaadcase. Tien minuten laden is goed voor vier uur luisteren. Draadloos opladen en bluetooth 6.0 behoort ook tot de mogelijkheden. Een leuke extra is AI real time translation waarbij gesprekken automatisch vertaald en opgeslagen kunnen worden. De AeroClip 2 zijn vanaf eind september verkrijgbaar voor 179,99 euro.

Zoek je net wat meer? Dan is daar de AeroClip 2 Pro wat de oortjes ook in een opname-apparaat zal veranderen. Je kan opnemen met een enkele tap en notities maken. Je kunt tot acht uur opslaan en krijgt automatisch samenvattingen of specifieke details oproepen. Het Pro-model verschijnt pas in 2027 en een prijs is nog niet bekend.

Soundcore Space 2 Pro

Eind november 2024 zijn we met de originele Space Pro van Soundcore aan de slag gegaan. Een uitstekende koptelefoon waarbij vooral de combinatie van passieve en actieve noise cancelling opvallend was. Je hoort echt heel weinig van je omgeving. Het merk lanceert nu de opvolger met de Soundcore Space 2 Pro. Deze over-ear koptelefoon beschikt ook over de THUS AI chip waarbij stemmen altijd goed binnenkomen, ongeacht omgevingsgeluid. Acht microfoons zorgen voor adaptieve noise cancelling terwijl er ook ondersteuning is voor Hi-Res Audio. Je kunt je eigen geluidsprofiel maken met HearID 5.0 en de batterij gaat 30 uur mee met ANC aan en 60 uur met ANC uit. Opladen kan razendsnel. Vijf minuten laden is goed voor acht uur luisteren op deze Space 2 Pro. Ook is er ondersteuning voor bluetooth 6.1.

Eind september is de Soundcore Space 2 Pro beschikbaar voor 199,99 euro.

Soundcore Liberty Buds 2

Soundcore komt ook met reguliere draadloze oortjes met de Liberty Buds 2 met 9,2 mm drivers voor gedetailleerd geluid. Ook hier vinden we wederom de THUS AI-chip en een speciaal 9,2 mm membraan van wolpapier moet zorgen voor detailrijk en dynamisch geluid. De batterij gaat 7 uur mee met ANC aan en 12 uur met ANC uit. Samen met de oplaadcase zorgt dit voor 27 uur met ANC aan en 46 uur met ANC uit. Deze bluetooth 6.1-oortjes laad je razendsnel op. Tien minuten laden zorgt voor vier uur muziek. De prijs is nog niet bekend, maar ze worden eind september gelanceerd.

Soundcore Sleep Earbuds 4 en 4 Pro

Moeite om in slaap te vallen met een snurkende partner of geluid van de buren? Dan zijn de Sleep Earbuds 4 wellicht echt jouw ding. ANC haalt omgevingsgeluid weg, terwijl dit hele kleine oortjes zijn die ook voor zijslapers nauwelijks te voelen zijn. Kunstmatige intelligentie filtert automatisch gesnurk en ander geluid weg, terwijl geluid van een brandalarm juist direct doorgelaten wordt. Zo slaap je veilig met oortjes in. De batterij gaat 10 uur mee en je krijgt vijf paar siliconenoortjes en tips voor maximaal comfort. Voorzien van een oplaadcase met oled-scherm en, voor zover we kunnen zien, ook slaaptracking, is er ook een Earbuds 4 Pro-model die net even wat meer opties biedt. De Sleep Earbuds 4 verschijnen in oktober voor 249,99 euro. Het Pro-model met geïntegreerd display en aanvullende slimme slaapfuncties verschijnt in 2027. Een prijs voor het Pro-model is nog niet bekend.

Soundcore Sleep Speaker X10 Pro

Geen zin in oortjes voor tijdens het slapen? Dan is er de Sleep Speaker X10 Pro. Voorzien van gepersonaliseerd geluid, white noise en binaural beats om makkelijk bij in slaap te kunnen vallen, licht om rustig te ontwaken en voorzien van allerlei sensoren om slaap, ademhaling, hartslag en beweging bij te houden ontvang je iedere ochtend een uitgebreid verslag van je nacht met de Sleep Speaker X10 Pro. Binnenkort wordt er meer bekendgemaakt over deze slaapspeaker.

Anker RIC Hearing Aids

Niet onder het Soundcore-merk, maar juist onder Anker zijn deze RIC Hearing Aids. Anker komt dus ook met een gehoorapparaat. Ook dit product is voorzien van de THUS AI-chip voor heldere gesprekken. Vier microfoons zorgen voor isolatie van stemmen, terwijl ander geluid juist zoveel mogelijk op de achtergrond blijft. Ze gaan twaalf uur mee en 36 uur met de oplaadcase.