FRITZ! introduceert nieuwe generatie FRITZ!Boxen

FRITZ! is tijdens de IFA 2026 aanwezig in Berlijn om de toekomst van het slimme huis te presenteren. Het slimme huis begint natuurlijk met de basis en dat is een snelle en stabiele verbinding in huis. Dat kan bijvoorbeeld met de nieuwe FRITZ!Box DSL/Fiber 7.90 met een nieuw design. Deze box ondersteunt glasvezel en DSL, heeft tri-band Wi-Fi 7 met snelheden tot 12,2 Gbit/S, multi-gigabit LAN en uitgebreide smarthomefunctionaliteiten. FRITZ! noemt het de ideale router voor veeleisende digitale huishoudens. Het merk lanceert echter nog veel meer nieuwe producten waaronder de FRITZ!Box 6690 Pro, FRITZ!Box 5630 XGS, de 6835 5G en meer. We stellen de producten in vogelvlucht aan je voor:
FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90
- Krachtige geïntegreerde router voor directe aansluiting op glasvezel- of DSL-verbindingen, met tri-band Wi‑Fi 7
- Nieuw FRITZ!Box-design voor flexibele plaatsing, met innovatief kabelmanagement en verbeterde warmteafvoer voor energiezuinig gebruik
- Ondersteunt GPON-glasvezelverbindingen tot 2,5 Gbit/s en AON-verbindingen tot 1 Gbit/s
- Geschikt voor gebruik achter een glasvezelmodem (ONT) met snelheden tot 2,5 Gbit/s (WAN)
- Ondersteunt DSL, inclusief 35b-supervectoring tot 300 Mbit/s
- Tri-band Wi‑Fi 7 met snelheden tot 12,2 Gbit/s
- 5760 Mbit/s (6 GHz, 2×2, 320 MHz kanaalbreedte)
- 5760 Mbit/s (5 GHz, 4×4)
- 688 Mbit/s (2,4 GHz, 2×2)
- Mesh Wi‑Fi voor naadloze verbindingen, optimale dekking en stabiele prestaties in het hele huis
- 1x 2,5-gigabit WAN/LAN-poort, 1x 2,5-gigabit LAN-poort en 2x gigabit LAN-poort
- 1x USB-aansluiting voor opslagmedia en printers
- Telefoniefuncties via DECT, IP/SIP en één analoge telefoonaansluiting
- Uitgebreide smart-homefunctionaliteiten voor onder meer energiebeheer, verwarming en verlichting via DECT ULE en Zigbee
FRITZ!Box 6690 Pro
- Krachtige Wi‑Fi 7-router met geïntegreerd kabelmodem (DOCSIS 3.1-standaard, compatibel met EuroDOCSIS 3.0)
- Wi‑Fi-snelheid: 6 GHz: tot 5.760 Mbit/s; 5 GHz: tot 5.760 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s (Wi‑Fi 7); ondersteunt MLO (Multi-Link Operation)
- Wi‑Fi Mesh, 2×2 op 6 GHz, 4×4 op 5 GHz en 2×2 op 2,4 GHz
- 1 x 2,5-Gbit/s LAN-poort en 3 x LAN-poorten van 1 Gbit/s
- 2 x USB 3.0 voor opslagmedia en printers
- Telefonie via DECT, IP/SIP en 2 analoge telefoonaansluitingen (FXS)
- Streamt gelijktijdig tot vier digitale Free-TV-kanalen vanaf de kabelaansluiting naar pc, smartphone en tablet
- Smart home via DECT ULE en Zigbee
- FRITZ!OS met VPN, ouderlijk toezicht, mediaserver, FRITZ!NAS, Wi‑Fi-gasttoegang en nog veel meer
FRITZ!Box 5630 XGS
- Krachtige geïntegreerde router voor direct gebruik op een glasvezelaansluiting
- FRITZ!Box 5630 XGS: ondersteunt de XGS-PON-standaard voor abonnementen tot 10 Gbit/s
- Ook te gebruiken achter een glasvezelmodem (ONT) met snelheden tot 2,5 Gbit/s (WAN)
- Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 5 GHz en 2,4 GHz
- Wi‑Fi-snelheid: 5 GHz: tot 2880 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s
- Mesh Wi‑Fi voor naadloze integratie van mobiele apparaten, uitgebreide Wi‑Fi-dekking en stabiele verbindingen
- FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-Gbit/s WAN/LAN en 3 LAN-poorten van 1 Gbit/s
- 1 x USB 3.0 voor opslagmedia en printers
- Telefonie via DECT, IP/SIP en één analoge telefoonaansluiting (FXS); smart home via DECT ULE
- FRITZ!OS met VPN, ouderlijk toezicht, mediaserver, FRITZ!NAS, gasttoegang voor Wi‑Fi en meer
FRITZ!Box 6835 5G
- Compacte draadloze router voor mobiele netwerken via 5G en 4G, met downloadsnelheden tot 2 Gbit/s en uploadsnelheden tot 900 Mbit/s
- Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 5 GHz en 2,4 GHz
- Wi‑Fi-snelheid: 5 GHz: tot 2880 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s
- 1 x 2,5-gigabit LAN-poort en 1 x 1-gigabit LAN-poort voor het aansluiten van notebooks, smart-tv’s enzovoort
- 5G-mobiel netwerk volgens 3GPP Release 16 met vijfvoudige 5G carrier aggregation (4 x 4 MIMO)
- Ondersteuning voor standalone 5G en non-standalone 5G
- Ondersteuning voor 5G-banden: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78
- 4G-mobiel netwerk volgens LTE Advanced Pro Category 20 met zesvoudige 4G/LTE carrier aggregation (4 x 4 MIMO)
- Ondersteuning voor 4G-banden: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43
- Uitlijnhulp voor optimale positionering van het apparaat ten opzichte van de mobiele zendmast
- Ondersteuning voor Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
- 1 x nano-SIM-slot, eSIM
- Voeding via USB‑C, ook te gebruiken met een USB‑C-powerbank
- FRITZ!OS met Mesh-functionaliteit, ouderlijk toezicht, gasttoegang voor Wi‑Fi, MyFRITZ! en meer
- Internetverbinding eventueel ook via Wi‑Fi-hotspots of via WAN/LAN 1 op een ONT, DSL-modem of router
- FRITZ! Failsafe-beveiliging voor de internetverbinding via Wi‑Fi/LAN naar het geïntegreerde mobiele modem; ook uitstekend geschikt als back-upoplossing op een FRITZ!Box voor DSL-, kabel- of glasvezelverbindingen
FRITZ!Repeater 6700 Pro
- Quad-band Wi‑Fi-repeater voor uitbreiding van het Wi‑Fi-bereik
- Ondersteunt Mesh Wi‑Fi
- Quad-band Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 6 GHz, 4 x 4 op 5 GHz, 4 x 4 op 5 GHz en 2 x 2 op 2,4 GHz (2 radio-eenheden voor 5 GHz)
- Wi‑Fi-snelheid: 6 GHz: 5760 Mbit/s; 5 GHz: 5760 Mbit/s; 5 GHz: 5760 Mbit/s; 2,4 GHz: 688 Mbit/s; totale datasnelheid tot 18 Gbit/s
- 1 x 10-Gbit/s LAN-poort en 1 x 2,5-Gbit/s LAN-poort voor bekabelde verbindingen of het aansluiten van netwerkapparatuur
- Neemt automatisch de netwerknaam en het wachtwoord van het bestaande Wi‑Fi-netwerk over bij gebruik van een draadloze router met WPS
- Te gebruiken met elke draadloze router
- De FRITZ!App helpt gebruikers bij de ideale plaatsing van de apparatuur in huis
FRITZ!Smart Energy 201
- Slimme stekker voor het FRITZ! Smart Home
- Schakelt de stroomtoevoer naar aangesloten apparaten automatisch of handmatig
- Meet en registreert het energieverbruik om kosten te verlagen
- Ook geschikt voor apparaten met een hoog energieverbruik (16 A / 3680 W)
- Zeer laag eigen energieverbruik: minder dan 0,2 W
- Geïntegreerd in het thuisnetwerk via DECT; standaard veilig versleuteld
- Eenvoudige installatie via de FRITZ!App Smart Home of de FRITZ!Box
- Bediening thuis en onderweg via app, pc, notebook of tablet
- Spraakbesturing via alle gangbare Matter-controllers (bijvoorbeeld van Amazon, Apple en Google) met de FRITZ!Smart Gateway en de FRITZ!Box 5690 Pro
- Compact ontwerp voor gebruik in vrijwel elk stopcontact
Geplande marktintroductie: oktober 2026
FRITZ!Smart Thermo 303
- Slimme radiatorthermostaat voor efficiënt en kostenbesparend verwarmen
- Geoptimaliseerd voor gebruik met een FRITZ!Box en eenvoudig te installeren en configureren via de FRITZ!App Smart Home
- Persoonlijk instelbaar verwarmingsschema
- Geeft de temperatuur van de afgelopen 24 uur weer
- Knop voor het selecteren van vijf vooraf ingestelde temperaturen
- Dankzij de automatische voorverwarmingsfase (adaptieve verwarmingsstart) wordt de gewenste temperatuur op het gewenste tijdstip bereikt
- Detectie van open ramen, vorst- en kalkbescherming, boostfunctie en toetsenvergrendeling
- Bediening via FRITZ!Smart Control 440, FRITZ!Fon, FRITZ!App Smart Home en de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (de laatste twee ook op afstand)
- Volledig compatibel met de FRITZ!Smart Thermo 302 (met display en extra functies)
- Drie batterijen voor een lange gebruiksduur
- Automatische updates voor nieuwe functies en mogelijkheden
Prijs en beschikbaarheid
Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.
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