FRITZ! introduceert nieuwe generatie FRITZ!Boxen

FRITZ! is tijdens de IFA 2026 aanwezig in Berlijn om de toekomst van het slimme huis te presenteren. Het slimme huis begint natuurlijk met de basis en dat is een snelle en stabiele verbinding in huis. Dat kan bijvoorbeeld met de nieuwe FRITZ!Box DSL/Fiber 7.90 met een nieuw design. Deze box ondersteunt glasvezel en DSL, heeft tri-band Wi-Fi 7 met snelheden tot 12,2 Gbit/S, multi-gigabit LAN en uitgebreide smarthomefunctionaliteiten. FRITZ! noemt het de ideale router voor veeleisende digitale huishoudens. Het merk lanceert echter nog veel meer nieuwe producten waaronder de FRITZ!Box 6690 Pro, FRITZ!Box 5630 XGS, de 6835 5G en meer. We stellen de producten in vogelvlucht aan je voor:

FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

Krachtige geïntegreerde router voor directe aansluiting op glasvezel- of DSL-verbindingen, met tri-band Wi‑Fi 7

Nieuw FRITZ!Box-design voor flexibele plaatsing, met innovatief kabelmanagement en verbeterde warmteafvoer voor energiezuinig gebruik

Ondersteunt GPON-glasvezelverbindingen tot 2,5 Gbit/s en AON-verbindingen tot 1 Gbit/s

Geschikt voor gebruik achter een glasvezelmodem (ONT) met snelheden tot 2,5 Gbit/s (WAN)

Ondersteunt DSL, inclusief 35b-supervectoring tot 300 Mbit/s

Tri-band Wi‑Fi 7 met snelheden tot 12,2 Gbit/s 5760 Mbit/s (6 GHz, 2×2, 320 MHz kanaalbreedte) 5760 Mbit/s (5 GHz, 4×4) 688 Mbit/s (2,4 GHz, 2×2)

Mesh Wi‑Fi voor naadloze verbindingen, optimale dekking en stabiele prestaties in het hele huis

1x 2,5-gigabit WAN/LAN-poort, 1x 2,5-gigabit LAN-poort en 2x gigabit LAN-poort

1x USB-aansluiting voor opslagmedia en printers

Telefoniefuncties via DECT, IP/SIP en één analoge telefoonaansluiting

Uitgebreide smart-homefunctionaliteiten voor onder meer energiebeheer, verwarming en verlichting via DECT ULE en Zigbee

FRITZ!Box 6690 Pro

Krachtige Wi‑Fi 7-router met geïntegreerd kabelmodem (DOCSIS 3.1-standaard, compatibel met EuroDOCSIS 3.0)

Wi‑Fi-snelheid: 6 GHz: tot 5.760 Mbit/s; 5 GHz: tot 5.760 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s (Wi‑Fi 7); ondersteunt MLO (Multi-Link Operation)

Wi‑Fi Mesh, 2×2 op 6 GHz, 4×4 op 5 GHz en 2×2 op 2,4 GHz

1 x 2,5-Gbit/s LAN-poort en 3 x LAN-poorten van 1 Gbit/s

2 x USB 3.0 voor opslagmedia en printers

Telefonie via DECT, IP/SIP en 2 analoge telefoonaansluitingen (FXS)

Streamt gelijktijdig tot vier digitale Free-TV-kanalen vanaf de kabelaansluiting naar pc, smartphone en tablet

Smart home via DECT ULE en Zigbee

FRITZ!OS met VPN, ouderlijk toezicht, mediaserver, FRITZ!NAS, Wi‑Fi-gasttoegang en nog veel meer

FRITZ!Box 5630 XGS

Krachtige geïntegreerde router voor direct gebruik op een glasvezelaansluiting

FRITZ!Box 5630 XGS: ondersteunt de XGS-PON-standaard voor abonnementen tot 10 Gbit/s

Ook te gebruiken achter een glasvezelmodem (ONT) met snelheden tot 2,5 Gbit/s (WAN)

Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 5 GHz en 2,4 GHz

Wi‑Fi-snelheid: 5 GHz: tot 2880 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s

Mesh Wi‑Fi voor naadloze integratie van mobiele apparaten, uitgebreide Wi‑Fi-dekking en stabiele verbindingen

FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-Gbit/s WAN/LAN en 3 LAN-poorten van 1 Gbit/s

1 x USB 3.0 voor opslagmedia en printers

Telefonie via DECT, IP/SIP en één analoge telefoonaansluiting (FXS); smart home via DECT ULE

FRITZ!OS met VPN, ouderlijk toezicht, mediaserver, FRITZ!NAS, gasttoegang voor Wi‑Fi en meer

FRITZ!Box 6835 5G

Compacte draadloze router voor mobiele netwerken via 5G en 4G, met downloadsnelheden tot 2 Gbit/s en uploadsnelheden tot 900 Mbit/s

Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 5 GHz en 2,4 GHz

Wi‑Fi-snelheid: 5 GHz: tot 2880 Mbit/s; 2,4 GHz: tot 688 Mbit/s

1 x 2,5-gigabit LAN-poort en 1 x 1-gigabit LAN-poort voor het aansluiten van notebooks, smart-tv’s enzovoort

5G-mobiel netwerk volgens 3GPP Release 16 met vijfvoudige 5G carrier aggregation (4 x 4 MIMO)

Ondersteuning voor standalone 5G en non-standalone 5G

Ondersteuning voor 5G-banden: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

4G-mobiel netwerk volgens LTE Advanced Pro Category 20 met zesvoudige 4G/LTE carrier aggregation (4 x 4 MIMO)

Ondersteuning voor 4G-banden: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Uitlijnhulp voor optimale positionering van het apparaat ten opzichte van de mobiele zendmast

Ondersteuning voor Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

1 x nano-SIM-slot, eSIM

Voeding via USB‑C, ook te gebruiken met een USB‑C-powerbank

FRITZ!OS met Mesh-functionaliteit, ouderlijk toezicht, gasttoegang voor Wi‑Fi, MyFRITZ! en meer

Internetverbinding eventueel ook via Wi‑Fi-hotspots of via WAN/LAN 1 op een ONT, DSL-modem of router

FRITZ! Failsafe-beveiliging voor de internetverbinding via Wi‑Fi/LAN naar het geïntegreerde mobiele modem; ook uitstekend geschikt als back-upoplossing op een FRITZ!Box voor DSL-, kabel- of glasvezelverbindingen

FRITZ!Repeater 6700 Pro

Quad-band Wi‑Fi-repeater voor uitbreiding van het Wi‑Fi-bereik

Ondersteunt Mesh Wi‑Fi

Quad-band Wi‑Fi 7: 2 x 2 op 6 GHz, 4 x 4 op 5 GHz, 4 x 4 op 5 GHz en 2 x 2 op 2,4 GHz (2 radio-eenheden voor 5 GHz)

Wi‑Fi-snelheid: 6 GHz: 5760 Mbit/s; 5 GHz: 5760 Mbit/s; 5 GHz: 5760 Mbit/s; 2,4 GHz: 688 Mbit/s; totale datasnelheid tot 18 Gbit/s

1 x 10-Gbit/s LAN-poort en 1 x 2,5-Gbit/s LAN-poort voor bekabelde verbindingen of het aansluiten van netwerkapparatuur

Neemt automatisch de netwerknaam en het wachtwoord van het bestaande Wi‑Fi-netwerk over bij gebruik van een draadloze router met WPS

Te gebruiken met elke draadloze router

De FRITZ!App helpt gebruikers bij de ideale plaatsing van de apparatuur in huis

FRITZ!Smart Energy 201

Slimme stekker voor het FRITZ! Smart Home

Schakelt de stroomtoevoer naar aangesloten apparaten automatisch of handmatig

Meet en registreert het energieverbruik om kosten te verlagen

Ook geschikt voor apparaten met een hoog energieverbruik (16 A / 3680 W)

Zeer laag eigen energieverbruik: minder dan 0,2 W

Geïntegreerd in het thuisnetwerk via DECT; standaard veilig versleuteld

Eenvoudige installatie via de FRITZ!App Smart Home of de FRITZ!Box

Bediening thuis en onderweg via app, pc, notebook of tablet

Spraakbesturing via alle gangbare Matter-controllers (bijvoorbeeld van Amazon, Apple en Google) met de FRITZ!Smart Gateway en de FRITZ!Box 5690 Pro

Compact ontwerp voor gebruik in vrijwel elk stopcontact

Geplande marktintroductie: oktober 2026

FRITZ!Smart Thermo 303

Slimme radiatorthermostaat voor efficiënt en kostenbesparend verwarmen

Geoptimaliseerd voor gebruik met een FRITZ!Box en eenvoudig te installeren en configureren via de FRITZ!App Smart Home

Persoonlijk instelbaar verwarmingsschema

Geeft de temperatuur van de afgelopen 24 uur weer

Knop voor het selecteren van vijf vooraf ingestelde temperaturen

Dankzij de automatische voorverwarmingsfase (adaptieve verwarmingsstart) wordt de gewenste temperatuur op het gewenste tijdstip bereikt

Detectie van open ramen, vorst- en kalkbescherming, boostfunctie en toetsenvergrendeling

Bediening via FRITZ!Smart Control 440, FRITZ!Fon, FRITZ!App Smart Home en de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (de laatste twee ook op afstand)

Volledig compatibel met de FRITZ!Smart Thermo 302 (met display en extra functies)

Drie batterijen voor een lange gebruiksduur

Automatische updates voor nieuwe functies en mogelijkheden

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.