Nieuws Smarthome Energie

Scherpe prijs van Anker SOLIX S2000 power station valt op

04 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Anker SOLIX S2000

Anker SOLIX lanceert een nieuw power station met de S2000. Het merk heeft het nieuwe power station tijdens de IFA 2026 in Berlijn aangekondigd.

Anker Anker Solix Anker SOLIX S2000

De Anker SOLIX S2000 is volgens het merk speciaal ontwikkeld voor stroomvoorziening tijdens stroomuitval en voor gebruik op locaties zonder netaansluiting. Het power station heeft een capaciteit van 2 kWh en een vermogen van 1.500 W (piekvermogen van 3000 W). Qua capaciteit vergelijkbaar met de eerder door ons geteste Anker SOLIX C2000 Gen 2, maar qua vermogen kan dit nieuwe model echt minder aan. Dat verklaart wellicht ook de veel lagere prijs, want met een adviesprijs van 1.199 euro en een lanceringsprijs van slechts 699 euro is de S2000 echt veel goedkoper.

Volgens Anker SOLIX moet je dan ook anders kijken naar dit power station. Dit apparaat moet zich onderscheiden door de lange gebruiksduur met een stand-by-verbruik van slechts 10W en is niet zozeer bedoeld voor apparaten met een hoog vermogen als elektrische kachels of airco’s. De efficiëntie bij lage belasting heeft men ook weten te verhogen tot meer dan 86 procent. Dit moet dan als back-up handig zijn voor apparaten als koelkasten, routers en verlichting die een laag en wisselend stroomverbruik hebben. Samen met OptiSave om energieverlies te beperken moet vooral het sluipverbruik van dit power station verminderd worden, waardoor je dus in theorie een hoge netto capaciteit tot je beschikking hebt. Anker SOLIX geeft dus aan 10W met AC ingeschakeld en slechts 2W stand-by-verbruik wanneer de uitgangen zijn uitgeschakeld. De Anker SOLIX S2000 maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaatcellen en heeft na 6.000 laadcycli nog 80 procent capaciteit over. Opladen kan met maximaal 1500 W en via zonnepanelen met maximaal 400W.

Prijs en beschikbaarheid

De Anker SOLIX S2000 is tot en met 27 september verkrijgbaar als pre-order voor 699,99 euro. De normale prijs is 1.199 euro.

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