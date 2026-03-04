Beeldensor reinigen

Hoe te zien?

Stofjes zie je als stipjes (zwart, grijs of soms wit) of kleine zwarte haartjes tegen een heldere achtergrond. Dat behoeft echter niet altijd storend te zijn. Tevens kan je deze kleine ongerechtigheden met foto/videografische bewerkingssoftware eenvoudig retoucheren. Dat kost echter het nodige werk en kan ronduit irritant worden. N.B.: Regelmatig blijken de genoemde stofdeeltjes niet op de beeldsensor zelf doch op het objectief, in de zoeker of op de spiegel te zitten. Eerst even controleren voordat de sensor dan onnodig gereinigd wordt.

Controleer als volgt op stofjes: Zoom helemaal uit en zet de autofocus van het objectief af. Maak vervolgens een foto met een klein diafragma (bijvoorbeeld f/16 of f/22) van een strak blauwe lucht of van een egale, licht gekleurde muur. Controleer nu de opname of de genoemde stipjes of haartjes te zien zijn.