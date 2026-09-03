Eufy lanceert robotstofzuigers, robotmaaiers en MindBase

Als merk onder Anker ken je eufy natuurlijk met name van de beveiligingscamera’s en videodeurbellen, maar ook op het gebied van robotstofzuigers- en maaiers is de fabrikant al enkele jaren goed bezig. Die focus zien we ook nu weer tijdens de IFA 2026 in Berlijn waar onder andere twee robotstofzuigers en twee robotmaaiers gelanceerd worden, terwijl tegelijkertijd de beveiligingskant niet vergeten wordt met de lancering van de MindBase.

Robotstofzuigers

Allereerst is daar de eufy HydroJet E35 stofzuig- en dweilrobot. Dit model heeft een zuigkracht van 35.000 Pa en scheidt met de AeroTurbo Multi-Cyclone stof en lucht efficiënt waardoor de stofbak en filters langer schoon blijft. Het hydroJet-systeem met de roterende dweilrol blijft doorlopend voorzien van schoon water zodat vuil niet opnieuw op de vloer terecht komt. De dweilrol en de zijborstel kunnen tevens uitschuiven om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. Ook drempels en obstakels tot drie centimeter zijn geen probleem. Deze robotstofzuiger is voorzien van een alles-in-één thuisstation en valt met name op omdat dit thuisstation veel kleiner is dan we tegenwoordig zijn. De eufy HydroJet E35 is vanaf 4 september verkrijgbaar voor 999 euro. Verwacht binnenkort een review op onze website van dit model.

Liever een model uit het middensegment die wat betaalbaarder is? Dan is daar de eufy C30 Edge. Ook dit model heeft een zuigkracht van 35.000 Pa en beschikt ook over AeroTurb 2.0-technologie om filters en stofbak langer schoon te houden. Qua dweilen beschikt deze robotstofzuiger over twee roterende dweilpads en een drukkracht van 10 Newton. De dweilpads kunnen tevens tot 76 millimeter uitschuiven voor moeilijk bereikbare zones en langs randen en plinten. De eufy C30 Edge is vanaf eind september verkrijgbaar voor 699 euro.

Robotmaaiers

We zien ook twee robotmaaiers bij eufy. De Anker eufy S2 Max is volgens de fabrikant de maairobot van de toekomst en combineert geavanceerde robotica met AI. Dit model werkt volledig autonoom zonder kabels of RTK en heeft uitschuifbare maaiarmen voor de graskanten. Voorzien van vierwielaandrijving kan dit model hellingen tot 38 graden aan en gazons tot maar liefst 15.000 vierkante meter. Dit model verschijnt in het voorjaar van 2027. De prijs is nog niet bekend.

Eind september verschijnt de eufy robotmaaier E15 Gen2. Dit model is echt plug-and-play volgens Anker. Ook dit keer geen begrenzingsdraad of RTK-antenne nodig. True Vision-technologie brengt tijdens de eerste rit de tuin in kaart en herkent meer dan 500 obstakels. Op een enkele acculading kan dit model 1.000 vierkante meter maaien. Ten opzichte van de eerste generatie is de E15 Gen2 voorzien van een krachtiger motor, robuustere messen en verbeterde software. Leuke extra: deze robotmaaier kan ook dienst doen als onderdeel van je eufy-beveiligingscamera’s waarbij een camera een persoon, dier of andere relevante beweging dit kan doorgeven aan de maaier waarna het maaien gepauzeerd wordt. Eind september koop je de eufy E15 Gen2 voor 1.399 euro.

MindBase

Is dit een nieuwe variant op de HomeBase? Nou, min of meer. De MindBase is een lokale AI-hub en verbindt apparaten, neemt lokaal beslissingen en moet alle persoonlijke gegevens binnenshuis bewaren. Je kunt zowel producten van Anker als Matter-apparaten verbinden en dit model heeft 48 TB uitbreidbare lokale opslag. Het eerste systeem rond het platform is de Anker MindBase Security Kit die bestaat uit de eufy TrackLight Cam S1, een automatisch volgende 4k-beveiligingscamera met verlichting en de aankomende eufy S4 Video Doorbell met een panoramisch beeld van 180 graden. Smart Security Shield detecteert via dubbele radartechnologie onbekende personen terwijl bekende mensen al vanaf 30 meter afstand kunnen worden herkend. Dit model werkt ook met bestaande eufy-producten en je kunt de opnames vanaf je HomeBase 3 ook naar deze nieuwe hub overzetten. De TrueSmart Agent kan daarnaast gespecialiseerde AI-agenten inzetten voor huishoudelijke taken. Meer informatie over de MindBase volgt binnenkort, want prijzen en lanceringsdatum zijn op dit moment nog niet bekend.