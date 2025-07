Review: Eufy Omni E28 – Robotstofzuiger met afneembare dieptereiniger

Design en installatie

We hebben de afgelopen jaren al diverse robostofzuigers van Eufy mogen testen. Wat ze allemaal gemeen hebben, en dat is ook bij deze Eufy Omni E28 het geval, is het gemak waarmee je ze kan installeren. Uitpakken, even een paar onderdelen aan elkaar klikken, plastic verwijderen, stekker van het basisstation in het stopcontact, water voor de dweil bijvullen, de meegeleverde Floor Cleaner bijvullen (in het onderste deel van het basisstation) en de robotstofzuiger plaatsen. Even de app downloaden (Eufy Clean) en je kunt van start. Het kost echt nog geen 15 minuten werk en de robotstofzuiger staat al volledig werkend klaar.

Opvallend aan het design is de grootte van het thuisstation. Dit model is echt breder dan bij veel andere robotstofzuigers. Dat is ook logisch, want het bovenste deel bevat de afneembare dieptereiniger. Je tilt als het ware de bovenkant van het thuisstation op aan de draaghendel, tilt even het kapje van het linkerdeel af (het rechterdeel heeft de reservoirs voor schoon water en vies water) en de afneembare dieptereiniger komt tevoorschijn. Een lange stofzuigslang die netjes opgerold zit met aan het einde de dieptereinigingsborstel. Over de werking later meer. Dit bovenste deel heeft ook het snoer met stekker.

Zoals we van Eufy mogen verwachten is de bouwkwaliteit weer uitstekend te noemen. Het basisstation oogt apart door de afneembare dieptereiniger en is behoorlijk breed aan de bovenkant, maar ziet er solide uit. Extra aandacht gaat uit naar de robotstofzuiger zelf, want dat is een pareltje. Niet helemaal rond, maar enigszins vierkant met afgeronde hoeken. Vooral de bovenkant valt op, met een glanzend magnetisch deksel. Het is een echte vingerafdrukmagneet, maar het straalt klasse uit. Het is altijd lastig om een robotstofzuiger echt mooi te vinden, maar deze behoort wel tot de mooiste modellen. Goed om te weten voordat we echt kunnen beginnen: Er stonden twee firmware-updates klaar, maar het installeren hiervan ging razendsnel.

Voordat we daadwerkelijk kunnen gaan stofzuigen en dweilen is het zaak om het huis in kaart te brengen. Je hoeft hier geen aparte handeling voor te doen. Start gewoon een ronde schoonmaken in de Eufy Clean-app en de Eufy Omni E28 geeft zelf al aan dat het huis eerst in kaart wordt gebracht. Dit duurde slechts enkele minuten en de kaart was gelijk nagenoeg perfect. Alleen een stukje naast de bank was vergeten. Tijdens het schoonmaken zal dit model de kaart continue blijven bijwerken, dus als het niet helemaal klopt, dan hoeft dat nog geen probleem te betekenen.

Over de app gesproken. Eufy probeert steeds meer productgroepen te koppelen in de algemene Eufy-app (voorheen Eufy Security). Naast je beveiligingscamera’s kunnen ook de Eufy-weegschaal en de Eufy-stofzuigers in de reguliere Eufy-app opduiken. Dat werkt nog altijd niet helemaal lekker. Daarom pakken wij gewoon de Eufy Clean-app. Deze is puur voor de robotstofzuigers van het merk en werkt gewoon goed. De app is overzichtelijk en functies zitten nergens verstopt. Je kan overal zo bij. Wel opvallend is dat de Eufy Omni E28 beduidend minder opties heeft dan bijvoorbeeld de Eufy Omni S1 Pro. Bij dat model kon je veel meer zaken naar wens aanpassen, maar het zorgt ervoor dat deze Eufy Omni E28 wel eenvoudiger in gebruik is. Goed om te weten: Dit is de eerste robotstofzuiger van Eufy met ondersteuning voor smarthomestandaard Matter en dat opent de deuren naar diverse andere smarthomeplatformen.