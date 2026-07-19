Review: Anker Solix C2000 Gen 2 – Een echte powerhouse

Nadat we de afgelopen maanden met power stations met een capaciteit van ongeveer 1 kWh aan de slag zijn geweest is het dit keer tijd om naar het nieuwste model van Anker te kijken. Dubbel zoveel capaciteit als de eerder geteste Bluetti en EcoFlow, dubbel zoveel aansluitingen en een piekvermogen van maar liefst 4000W. Ook op andere vlakken lijkt de Anker Solix C2000 Gen 2 echt een stap vooruit, maar dat komt wel met een adviesprijs van 1.499,99 euro, alhoewel dit model op het moment van schrijven voor 1.199,99 euro via de website van Anker verkrijgbaar is.
De Anker Solix C2000 Gen 2 levert maar liefst 2 kWh en heeft indrukwekkende specificaties. We testen dit power station onder andere qua capaciteit, oplaadsnelheid en stand-by verbruik en nemen dit model mee in de praktijk.
Dit is de Anker Solix C2000 Gen 2
De Anker Solix C2000 Gen 2 is een power station met een capaciteit van 2.048 Wh (LiFePO4). Deze gaan volgens Anker 4.000 laadcycli mee. In de praktijk betekent dat de batterij na 4000 keer opladen nog een capaciteit van 80 procent heeft. In tegenstelling tot veel andere modellen kun je hier ook een extra uitbreidingsbatterij op aansluiten voor een totale capaciteit van 4 kWh. Het vermogen is continue 2400W met een piekvermogen van 4000W. Hierdoor kun je ook zware apparaten aansluiten als een magnetron, airfryer of een vriezer. Opladen gaat echt razendsnel met 1800 W via een stopcontact, maar opladen kan ook met zonnepanelen (maximaal 800W), een optioneel verkrijgbare dynamo-oplader die met 99 procent van campers en benzinevoertuigen werkt (800W), 12V via de auto (traag opladen), een gasgenerator of een combinatie van stopcontact met zonnepanelen voor een gecombineerde 2600W. Dit is één van de snelst ladende power stations van dit moment. We weten dat de eerder geteste Bluetti en EcoFlow soms een eigen wil hadden met opladen, dus we zijn benieuwd hoe deze Anker het gaat doen in de praktijktest.
We zijn ook geïnteresseerd in de stand-by test, want volgens Anker Solix is het stand-by verbruik slechts 9W in de zuinige modus. Dit model beschikt over een UPS-functie (10ms voor back-up stroom) om snel over te schakelen bij stroomuitval. Zo heb je geen downtime voor belangrijke apparaten. Volgens Anker Solix is het geluidsniveau met 30 decibel behoorlijk stil.
Design en aansluitingen
Anker besteedt echt aandacht aan het design van een power station. Dat zagen we eerder al bij de eerste generatie van de Anker Solix C1000 en nu ook weer bij deze C2000 Gen 2. Een luxe design met een fraai lcd-kleurenscherm, hoogwaardig kunststof met mooi afgeronde hoeken. Geen vierkant blok, maar echt iets waar de nodige aandacht aan is geschonken met een fraai reliëf aan de bovenkant met het Anker Solix-logo. Is dat noodzakelijk? Nee, maar fraai is het wel. Dit model is met een gewicht van 18,9 kilogram natuurlijk een flinke jongen, maar in vergelijking met andere power stations van deze capaciteit valt dit wel mee. De afmetingen zijn 46 cm x 24,9 cm x 25,7 cm. Gelukkig zitten er twee handig geplaatste handgrepen aan weerszijden om dit model mee te nemen.
Het fijne van power stations van Anker vind ik persoonlijk de hoeveelheid aansluitingen. Dat ligt vaak wat hoger dan bij de concurrenten, ook al bij de 1 kWh-modellen. Je hebt vier gewone stopcontacten (230V, 2400W), twee USB-A-poorten (15W), twee USB-C-poorten (140W) en een 12V-aansluiting (12V, 10A). Aan de linkerkant vind je de AC-ingang om het power station via netstroom op te laden, een XT60i ingangspoort voor opladen met zonnepanelen en een schakelaar van de overbelastingbeveiliging. Aan de rechterkant vind je de poort om een uitbreidingsaccu aan te sluiten.
Testen van capaciteit en vermogen
Anker Solix geeft zelf aan dat je een Amerikaanse koelkast tot 32 uur kunt gebruiken via het power station, een dompelpomp van 300W voor bijna zes uur, een wifi-router voor 105 uur en een grote televisie voor 16,6 uur. Daar kun je als gebruiker niet zoveel mee, dus in onze reviews van power stations gaan we de capaciteit en het vermogen zelf testen. De opgegeven capaciteit van 2.048 Wh is een bruto capaciteit. Netto ga je dit er niet helemaal uit halen. Zo is er altijd sprake van omvormerverliezen (van DC naar AC), maar zorgen ook de software, bluetoothverbinding, wifi, de app en de restcapaciteit (er blijft altijd een beetje energie achter om de batterij te beschermen wanneer het power station leeg is) ervoor dat je niet de gehele 2.048 Wh kunt gebruiken. De vuistregel is dat een netto capaciteit tussen de 80 en 90 procent normaal is. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk, want dat kun je gebruiken. Dit maken we inzichtelijk door een volledig opgeladen Anker Solix C2000 Gen 2 leeg te trekken. Dit doen we met een keramische kachel van 1500 Watt. Via een energiemeter houden we in de gaten hoeveel er precies verbruikt wordt vanaf 100 procent. Dan weten we als het power station leeg is via de aangesloten energiemeter precies wat de netto capaciteit is.
Qua capaciteit heeft deze Anker natuurlijk het dubbele van de andere geteste modellen, dus qua tijd moeten we een verdubbeling zien. Qua netto capaciteit maakt het niet uit, dat moet gewoon altijd zo hoog mogelijk. En tijdens de test werden we zeer verrast door de Anker Solix C2000 Gen 2, want het is de nieuwe nummer 1! Toegegeven, het verschil met de Bluetti is te verwaarlozen qua percentage en qua tijd is het een rechtstreekse verdubbeling van zowel de geteste Bluetti en de EcoFlow, maar de netto capaciteit van de Anker Solix C2000 Gen 2 is gewoon het hoogste van de tot nu toe geteste modellen. De netto capaciteit is 1,801 kWh ten opzichte van de bruto 2,048 kWh en dat betekent een netto capaciteit van 87,94 procent. Ook mooi die stap vooruit ten opzichte van de eerste generatie Anker Solix C1000 Gen 1, dat toch verreweg de minste netto capaciteit had tot nu toe.
|Power Station
|Bruto Capaciteit
|Netto Capaciteit
|Percentage
|Keramische kachel op 1500W
|Anker Solix C2000 Gen 2
|2,048 kWh
|1,801 kWh
|87,94 procent
|1 uur en 14 minuten
|Bluetti Elite 100 V2
|1,024 kWh
|0,9 kWh
|87,89 procent
|37 minuten en 20 seconden
|EcoFlow Delta 3 Classic
|1,024 kWh
|0,898 kWh
|87,7 procent
|37 minuten en 20 seconden
|Anker Solix C1000 Gen 1
|1,056 kWh
|0,889 kWh
|84,2 procent
|36 minuten en 19 seconden
Qua vermogen bleek het al lastig om de Bluetti Elite 100 V2 en de EcoFlow Delta 3 Classic tot het uiterste te drijven (beide 1800W, maar met een nog veel hoger piekvermogen), maar met het hogere continue vermogen van 2400W van deze Anker Solix C2000 Gen 2 wordt het nog lastiger om dit model volledig te belasten. Een elektrisch kacheltje van 2000W bleek geen enkel probleem en ook een inductie kookplaat, airfryer en de magnetron bleken moeiteloos te werken. Zoek je echt een power station met een hoog continue vermogen? Dan is dit jouw model. Weet dan ook nog dat het piekvermogen 4000W is.
Standby-verbruik en oplaadtijd
Volgens Anker Solix heeft de C2000 Gen 2 een stand-by verbruik van slechts 9W. Laten we kijken of we dit in de praktijk kunnen brengen. We laten een volledig opgeladen model voor 24 uur aan staan met AC ingeschakeld. Na 24 uur laden we dit model weer op met een energiemeter er tussen. Zo kunnen we precies in kaart brengen hoeveel er in een dag verbruikt. Die 9W van Anker Solix schijnt in een ‘zuinige modus’ te zijn. Ik vermoed met AC uitgeschakeld. Aangezien de meeste mensen dit model zullen gebruiken met AC ingeschakeld lijkt dat ons een betere stand-by test. In onze test bleek er na 24 uur nog 87 procent batterij aanwezig te zijn. Opladen met de energiemeter liet zien dat er in totaal 360W verbruikt was in 24 uur. Dat betekent een verbruik van 15W per uur en dat is toch een stukje hoger dan de eerder geteste modellen. We moeten niet vergeten dat dit model een krachtigere omvormer heeft dan de geteste 1 kWh-modellen wat het hogere stand-by verbruik hoogstwaarschijnlijk zal verklaren. In dat kader is het resultaat dus helemaal niet slecht, maar we kunnen er pas echt een oordeel over vellen als we in de toekomst andere 2 kWh-modellen testen.
|Power Station
|Batterij over na 24 uur
|Standby-verbruik per uur
|Bluetti Elite 100 V2
|75 procent
|13W
|Anker Solix C1000 Gen 1
|75 procent
|14W
|EcoFlow Delta 3 Classic
|72 procent
|14,2W
|Anker Solix C2000 Gen 2
|87 procent
|15W
De eerder geteste Bluetti Elite 100 V2 en de EcoFlow Delta 3 Classic hadden nogal een eigen wil met opladen. Afhankelijk van de omstandigheden werd er iedere keer met een andere snelheid opgeladen. Aan de ene kant begrijpelijk, want opladen moet zo veilig mogelijk gebeuren om de batterij in topconditie te houden. Aan de andere kant verschilde het iedere keer, waardoor je niet weet wat je kunt verwachten als je snel even moet opladen. Het is goed om te weten dat het opladen bij de Anker echt zeer stabiel is. Een verademing ten opzichte van de concurrentie. Je weet nu precies hoe lang het duurt en kunt daar je schema dus perfect op afstemmen. De opgegeven snelheid van 1800W opladen is echt zeer vlot in vergelijking met de geteste concurrentie. En wat blijkt? De Anker Solix C2000 Gen 2 blijkt dit vrijwel de volledige oplaadcyclus vol te houden. Keer op keer. De 1800W oplaadtijd loopt tot aan 98 procent batterij. Daarna schakelt het vermogen terug. Een uur en een kwartier is de gehele oplaadtijd en dat is bijna net zo snel als de 1 kWh-power stations. En let wel, deze Anker heeft dubbel de capaciteit!
App en in gebruik
Anker heeft ons helaas geen zonnepanelen meegeleverd, dus over die prestaties kunnen we je niets vertellen. Weet dat Anker Solix ook opvouwbare zonnepanelen in het assortiment heeft van 60W tot 400W. Je kunt echter ook gewoon zonnepanelen van een ander merk gebruiken en via de EcoFlow-zonnepanelen werd de Anker Solix C2000 Gen 2 prima opgeladen. Al dit soort modellen maken gebruik van dezelfde stekkers, dus uitwisselen kan. Ook de Anker Solix C2000 Gen 2 heeft een DC-PV input (XT60) en van de zonnepanelen met MC4-connectoren heb je altijd een MC4 naar XT60-verlengstukje. Voor een power station met deze capaciteit is een zonnepaneel van minimaal 400W wel aan te raden. Je kunt dit model opladen met maximaal 800W aan solar input.
Verschillende testen zijn natuurlijk leuk, maar wat betekent het in de praktijk? We hebben de Anker Solix C2000 Gen 2 in onze camper meegenomen. In de praktijk blijkt het dat we bijna drie dagen offgrid met dit model kunnen staan. Daarbij gebruikmakend van een kleine koelkast die 24 uur aan staat, een inductie kookplaat, verlichting, een televisie, Nintendo Switch en verder het opladen van telefoons, camera’s en ander klein apparatuur. Qua gewicht is dit model natuurlijk wat zwaarder en dat is wel iets om rekening mee te houden. Niet iedereen tilt de 18,9 kilogram zware power station zomaar even in of uit de camper. Voor thuis is dit echter ook een uitstekend model dankzij UPS. Apparaten als een router of medische apparatuur sluit je via dit power station aan op het net. Valt de stroom uit? Dankzij UPS blijven je apparaten bij stroomuitval gewoon doordraaien zonder downtime daar tussenin. Dankzij het hoge continue vermogen is dit model ook uitstekend geschikt voor het klussen in de tuin of in huis, want je kunt eigenlijk alles hier op aansluiten en bent dus volledig flexibel waar je de klus gaat uitvoeren. Met verlengsnoeren werken is er dan ook niet meer bij met een power station als deze Anker Solix C2000 Gen 2.
Iets wat nog wel de nodige aandacht mag krijgen is wat mij betreft de app. Fijn dat je de temperatuur van de batterij direct vanaf het thuisscherm kunt zien, maar waar de concurrentie overzichtelijke cirkels met realtime ingaand via netstroom of zonnepanelen en uitgaand via DC of AC laten zien in één oogopslag, daar is het hier vooral tekst. Het oogt saai en kan met een handig cirkeltje met lijntjes gewoon wat overzichtelijker gemaakt worden. Ook het verbinding maken met de app kan sneller. Waar power stations van Bluetti en EcoFlow direct verbinding met de app laten zien als je deze opstart, daar moet je in de app van Anker Solix eerst zelf verbinding maken door op het apparaat te klikken. Dat is een extra stap die niet nodig is en waarom kan ik de Anker Solix C2000 Gen 2 eigenlijk niet uitschakelen via de app? Ook qua inzicht in het gebruik laat de app steken vallen. Dat ontbreekt vrijwel volledig. De instellingen zijn dan wel weer goed op orde. Je kunt het gedrag van het power station instellen qua time-out, oplaadsnelheid, limieten voor opladen en ontladen en uiteraard de firmware-updates. Nog iets wat we missen, en dat heeft de Anker Solix C1000 Gen 1 wel, is een lampje voorop. Dat blijkt in de praktijk uiterst handig in de nacht, maar is niet meer aanwezig op deze tweede generatie.
Conclusie
De Anker Solix C2000 Gen 2 is het beste power station dat we tot op heden getest hebben. Natuurlijk is de capaciteit het dubbele ten opzichte van de eerder geteste concurrentie, maar dat is niet datgene waarom dit het beste power station tot op heden is. Ook Bluetti en EcoFlow hebben 2 kWh-modellen in het assortiment. Het hoge continue- en piekvermogen, de hoge netto-capaciteit en de stabiele oplaadsnelheid zijn absoluut redenen om een aanschaf te overwegen. Het stand-by-verbruik ligt wel hoger dan bij de 1 kWh-modellen, maar dat verschil is niet groot. Het grootste aandachtspunt voor Anker is wat ons betreft de app die bij de concurrentie simpelweg beter is. In dagelijks gebruik zul je daar echter niet teveel hinder van ondervinden.
Beoordeling
Anker Solix C2000 Gen 2
- Goede netto capaciteit
- Hoog continue en piekvermogen
- Zeer snel (en stabiel) opladen
- Veel aansluitingen
- 800W solar input
- UPS bij stroomuitval
- Batterij optioneel ook mogelijk
- App verdient wat aandacht
- Stand-by verbruik hoger dan bij 1 kWh-modellen
- Flinke aanschafprijs
Beoordeling Anker Solix C2000 Gen 2
De Anker Solix C2000 Gen 2 is het beste power station dat we tot op heden getest hebben. Natuurlijk is de capaciteit het dubbele ten opzichte van de eerder geteste concurrentie, maar dat is niet datgene waarom dit het beste power station tot op heden is. Ook Bluetti en EcoFlow hebben 2 kWh-modellen in het assortiment. Het hoge continue- en piekvermogen, de hoge netto-capaciteit en de stabiele oplaadsnelheid zijn absoluut redenen om een aanschaf te overwegen. Het stand-by-verbruik ligt wel hoger dan bij de 1 kWh-modellen, maar dat verschil is niet groot. Het grootste aandachtspunt voor Anker is wat ons betreft de app die bij de concurrentie simpelweg beter is. In dagelijks gebruik zul je daar echter niet teveel hinder van ondervinden.
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