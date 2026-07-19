Review: Anker Solix C2000 Gen 2 – Een echte powerhouse

App en in gebruik

Anker heeft ons helaas geen zonnepanelen meegeleverd, dus over die prestaties kunnen we je niets vertellen. Weet dat Anker Solix ook opvouwbare zonnepanelen in het assortiment heeft van 60W tot 400W. Je kunt echter ook gewoon zonnepanelen van een ander merk gebruiken en via de EcoFlow-zonnepanelen werd de Anker Solix C2000 Gen 2 prima opgeladen. Al dit soort modellen maken gebruik van dezelfde stekkers, dus uitwisselen kan. Ook de Anker Solix C2000 Gen 2 heeft een DC-PV input (XT60) en van de zonnepanelen met MC4-connectoren heb je altijd een MC4 naar XT60-verlengstukje. Voor een power station met deze capaciteit is een zonnepaneel van minimaal 400W wel aan te raden. Je kunt dit model opladen met maximaal 800W aan solar input.

Verschillende testen zijn natuurlijk leuk, maar wat betekent het in de praktijk? We hebben de Anker Solix C2000 Gen 2 in onze camper meegenomen. In de praktijk blijkt het dat we bijna drie dagen offgrid met dit model kunnen staan. Daarbij gebruikmakend van een kleine koelkast die 24 uur aan staat, een inductie kookplaat, verlichting, een televisie, Nintendo Switch en verder het opladen van telefoons, camera’s en ander klein apparatuur. Qua gewicht is dit model natuurlijk wat zwaarder en dat is wel iets om rekening mee te houden. Niet iedereen tilt de 18,9 kilogram zware power station zomaar even in of uit de camper. Voor thuis is dit echter ook een uitstekend model dankzij UPS. Apparaten als een router of medische apparatuur sluit je via dit power station aan op het net. Valt de stroom uit? Dankzij UPS blijven je apparaten bij stroomuitval gewoon doordraaien zonder downtime daar tussenin. Dankzij het hoge continue vermogen is dit model ook uitstekend geschikt voor het klussen in de tuin of in huis, want je kunt eigenlijk alles hier op aansluiten en bent dus volledig flexibel waar je de klus gaat uitvoeren. Met verlengsnoeren werken is er dan ook niet meer bij met een power station als deze Anker Solix C2000 Gen 2.

Iets wat nog wel de nodige aandacht mag krijgen is wat mij betreft de app. Fijn dat je de temperatuur van de batterij direct vanaf het thuisscherm kunt zien, maar waar de concurrentie overzichtelijke cirkels met realtime ingaand via netstroom of zonnepanelen en uitgaand via DC of AC laten zien in één oogopslag, daar is het hier vooral tekst. Het oogt saai en kan met een handig cirkeltje met lijntjes gewoon wat overzichtelijker gemaakt worden. Ook het verbinding maken met de app kan sneller. Waar power stations van Bluetti en EcoFlow direct verbinding met de app laten zien als je deze opstart, daar moet je in de app van Anker Solix eerst zelf verbinding maken door op het apparaat te klikken. Dat is een extra stap die niet nodig is en waarom kan ik de Anker Solix C2000 Gen 2 eigenlijk niet uitschakelen via de app? Ook qua inzicht in het gebruik laat de app steken vallen. Dat ontbreekt vrijwel volledig. De instellingen zijn dan wel weer goed op orde. Je kunt het gedrag van het power station instellen qua time-out, oplaadsnelheid, limieten voor opladen en ontladen en uiteraard de firmware-updates. Nog iets wat we missen, en dat heeft de Anker Solix C1000 Gen 1 wel, is een lampje voorop. Dat blijkt in de praktijk uiterst handig in de nacht, maar is niet meer aanwezig op deze tweede generatie.