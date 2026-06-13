Review: System Audio Legend 60.2 silverback DS – Paradepaardje zonder kabels

Vanuit z’n thuisbasis in Roskilde, Denemarken, bouwt System Audio jaren aan luidsprekers vanuit een heel eigen filosofie. Je zou kunnen zeggen ‘excentriek’, behalve dat de resulterende luidsprekers net heel modern en slim overkomen. Sleutelfiguur hierin is Ole Witthøft, een voormalige muzikant en elektronicus die meer dan veertig jaar geleden de firma oprichtte om speakers te bouwen die de dynamiek van een concert konden reproduceren en die ook wat compacter tonen. Hoewel het merk ook traditionele passieve speakers bouwt, gelooft het heel sterk in actieve modellen zoals deze gloednieuwe Legend 60.2 silverback DS. Door versterking op maat in de speaker te bouwen en te sturen via digitale signaalprocessing (DSP), kan er immers een veel betere luidspreker worden gebouwd, luidt het. Het is een standpunt dat nog meer merken delen, zoals Dutch & Dutch, Kii Audio en meer.
De Legend 60.2 silverback DS belichaamt die System Audio-filosofie. Het is een vloerstaander die ingebouwde versterking en slimme technieken huwt met een slanker design, waardoor je ondanks een groter formaat toch met iets eindigt dat beter in een woonkamer past. En, gecombineerd met de Stereo Hub HT, spreek je ook over iets veelzijdig. Dit compacte kastje dat de twee speakers draadloos aanstuurt, komt met een reeks aansluitingen en streamingopties. Een HDMI-eARC-poort is present, zodat je dit stereosysteem vlot op een televisie kunt aansluiten. Je spreekt dus eigenlijk niet over een paar speakers, wél over een volledig muzieksysteem en oplossing voor tv-audio.
De Legend 60.2 silverback DS is het topmodel van deze vernieuwde DS-lijn, die verder uit de kleine Legend 40.2 silverback DS-toren en de Legend 5.2 silverback DS-boekenplankspeakers bestaat. Er zijn nog (oudere) Legend silverback-modellen, maar die zijn niet van de nieuwere DS-generatie. Wat ze niet per se oninteressant maakt; onder meer de Legend 7.2 silverback-muurspeakers zijn een heel handige oplossing om stereo toe te voegen naast een televisie aan de muur. De Legend 60.2 silverback DS die we hier bekijken, beloven echter de beste prestaties, ook qua bassen.
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