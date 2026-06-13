Reviews Audio Luidsprekers Beoordeling 9.0

Review: System Audio Legend 60.2 silverback DS – Paradepaardje zonder kabels

13 juni 2026 + 10 minuten 0 Reacties
SA Legend 60.2 Silverback – 5
FWD award

De Legend 60.2 silverback DS is het vernieuwde vlaggenschip van System Audio. Zoals we stilaan gewoon zijn van het Deense merk stopt het geavanceerde DSP-techniek en versterking in slanke vloerstaanders die enkel een stopcontact nodig hebben om oorvriendelijk geluid te maken. Verrassend genoeg zijn deze topmodellen niet gigantisch groot – en beloven ze toch tot 17 Hz diep te kunnen duiken.

Legend 60.2 silverback DS System Audio

Vanuit z’n thuisbasis in Roskilde, Denemarken, bouwt System Audio jaren aan luidsprekers vanuit een heel eigen filosofie. Je zou kunnen zeggen ‘excentriek’, behalve dat de resulterende luidsprekers net heel modern en slim overkomen. Sleutelfiguur hierin is Ole Witthøft, een voormalige muzikant en elektronicus die meer dan veertig jaar geleden de firma oprichtte om speakers te bouwen die de dynamiek van een concert konden reproduceren en die ook wat compacter tonen. Hoewel het merk ook traditionele passieve speakers bouwt, gelooft het heel sterk in actieve modellen zoals deze gloednieuwe Legend 60.2 silverback DS. Door versterking op maat in de speaker te bouwen en te sturen via digitale signaalprocessing (DSP), kan er immers een veel betere luidspreker worden gebouwd, luidt het. Het is een standpunt dat nog meer merken delen, zoals Dutch & Dutch, Kii Audio en meer.

De Legend 60.2 silverback DS belichaamt die System Audio-filosofie. Het is een vloerstaander die ingebouwde versterking en slimme technieken huwt met een slanker design, waardoor je ondanks een groter formaat toch met iets eindigt dat beter in een woonkamer past. En, gecombineerd met de Stereo Hub HT, spreek je ook over iets veelzijdig. Dit compacte kastje dat de twee speakers draadloos aanstuurt, komt met een reeks aansluitingen en streamingopties. Een HDMI-eARC-poort is present, zodat je dit stereosysteem vlot op een televisie kunt aansluiten. Je spreekt dus eigenlijk niet over een paar speakers, wél over een volledig muzieksysteem en oplossing voor tv-audio.

De Legend 60.2 silverback DS is het topmodel van deze vernieuwde DS-lijn, die verder uit de kleine Legend 40.2 silverback DS-toren en de Legend 5.2 silverback DS-boekenplankspeakers bestaat. Er zijn nog (oudere) Legend silverback-modellen, maar die zijn niet van de nieuwere DS-generatie. Wat ze niet per se oninteressant maakt; onder meer de Legend 7.2 silverback-muurspeakers zijn een heel handige oplossing om stereo toe te voegen naast een televisie aan de muur. De Legend 60.2 silverback DS die we hier bekijken, beloven echter de beste prestaties, ook qua bassen.

Wat Actieve 4-weg vloerstaander
Opbouw Legend DTX-tweeter, Legend 15/4 midrange, 4 x Legend 15/8 woofers
Frequentiebereik 17 – 25.000 Hz (+/- 1,5 dB)
Extra WiSA HT-draadloze verbinding, XLR, cinch, upgradebaar, ook geschikt voor 7.1 WiSA-surroundopstelling
Afmetingen 20 × 118 × 33,5 cm
Gewicht 27,2 kg
Prijs 8.500 euro per paar

Hoe werkt het?

Net zoals bij de andere silverback-speakers van System Audio, wordt hier de WiSA-technologie gebruikt om het audiosignaal draadloos naar de speakers te brengen. Misschien denk je dan aan draadloze speakers met ingebouwde streaming, een soort hifi-versie van een Sonos-speaker. Dat klopt niet. WiSA werd ontworpen als hoogwaardige vervanger voor de luidsprekerkabel. Geluidskwaliteit stond bij WiSA op de eerste plaats, wat gerealiseerd wordt door audio lossless te versturen en aan 96 kHz/24-bit kwaliteit. Dit gebeurt ook met weinig vertraging of ‘lag’. Voor een stereosysteem niet zo belangrijk, wel cruciaal als je een surroundopstelling bouwt. Dat kan trouwens ook met WiSA.

Blijft de vraag: van waar komt het WiSA-signaal richting de System Audio-speakers? Daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk, want WiSA is een standaard die verschillende merken omhelsd hebben. Het eenvoudigste antwoord in deze context is de Stereo Hub die System Audio zelf aanbiedt, maar er zijn zeker nog opties. Je kunt de Legend 60.2 silverback DS-speakers bijvoorbeeld koppelen met een SC15 MK2 van Primare of rechtstreeks aan bepaalde LG- of Hisense-tv’s en projectors van Optoma. Nu ja, bij die tv’s moet je wel altijd een extra adapter aanschaffen, maar dat is betrekkelijk goedkoop. De Stereo Hub HT is zonder twijfel de veelzijdigste keuze omdat het zowel streaming als externe bronnen (incluis tv) biedt. Als je bijvoorbeeld een OLED-tv van LG als WiSA-brein gebruikt, kun je enkel tv-geluid afspelen.

De Stereo Hub HT is ongeveer zo groot als een paperbackboek en krijgt z’n voeding via een USB-kabel. Na de initiële installatie kun je het dus makkelijk wegstoppen in een AV-meubel of achter een tv-scherm. Er is toch geen scherm of echte bediening op het anonieme doosje. Als daarbij een WiFi-verbinding minder stabiel blijkt, kun je opteren voor een ethernetkabel.

Een 4-wegsdesign

De opbouw van de Legend 60.2 silverback DS is niet zo alledaags. Om te beginnen is het een 4-weg speaker, iets dat je zelden tegenkomt buiten de extreme high-end. In een passieve speaker is die keuze uitdagend op vlak van cross-overdesign, hier wordt vertrouwd op een DSP om de distributie van het audiosignaal naar elke driver in goede banen te leiden.

De handleiding die System Audio meelevert, legt trouwens heel goed uit hoe je ze best in de kamer neerzet. Het advies om de Legend 60.2 silverback DS lichtjes naar je toe in te draaien, strookt volledig met onze ervaringen. Al kun je wel bij een situatie waarbij meerdere mensen op een brede sofa luisteren toch overwegen om ze recht vooruit te richten.

Een luidsprekerkabel komt er zoals gezegd niet aan te pas, wat je wel moet voorzien is een stopcontact per speaker. Het zijn nu eenmaal actieve speakers met ingebouwde versterking – vier versterkers om correct te zijn, goed voor 560 watt aan vermogen! Een schouderklopje is op z’n plaats voor de aanwezigheid van analoge inputs (één cinch en XLR per speaker). Wellicht ga je die nooit gebruiken, maar het maakt de speakers wel toekomstbestendig. Als tien jaar van nu er geen nieuwe WiSA-hub te vinden zou zijn, kun je wel nog de Legend 60.2 silverback DS combineren met een bijvoorbeeld een streamer-voorversterker.

Achterop vind je nog wel meer knoppen en leds, een voor elke mogelijke positie in een surroundopstelling. Als je kiest voor een Stereo Hub HT, moet je hier niets mee doen. Met een andere WiSA-zender gebruik je dit paneeltje om aan te geven in welke positie in een stereo- of surroundopstelling de speaker staat. Er is ook een USB-poort present. Deze is er voor updates maar ook voor iets unieks voor System Audio: RAM Tweaks. Dit zijn bestanden die de fabrikanten aanbiedt waarmee je de DSP anders instelt voor een ander klankkarakter. Met de Legend 60.2 silverback DS zijn we daar niet mee aan de slag gegaan, maar eerdere experimenten met andere SA-modellen toonden dat zo’n tweak echt de speakers anders kon doen klinken.

Satijnafwerking met een streepje houtkleur

Aan 118 cm hoog is de Legend 60.2 silverback DS volgens alle maatstaven een grote vloerstaander. En toch, zo voelde het niet voor mij aan. Dat heeft veel te maken met de smalle voorkant van amper 20 cm breed, en de bolle zijwanden om staande golven te voorkomen. Het is een frisse, moderne look.

Zonder rooster kijk je op een uitgebreid aanbod drivers. Naast de Legend DTX-dometweeter en Legend 15/4-midrange zijn er niet minder dan vier woofers te bewonderen. Het is best druk, maar zodra je het rooster plaatst wordt de speaker heel oogvriendelijk. In een modern interieur is dat zeker het geval met de satijnwitte Legend 60.2 silverback DS, de speaker is er ook in een matzwart. Een fraai detail dat pas opvalt als je de speakers van dichtbij bekijkt, is het streepje donkerbruin hout dat tussen de baffle en de behuizing toont.

Omdat de Legend 60.2 silverback DS zo slank is, moet je eigenlijk de meegeleverde voetjes monteren om het geheel stabiel te houden. Dat zijn vier metalen platen die diagonaal naar buiten steken. Hierop kun je spikes monteren, of – een System Audio-favoriet – dikke rubberen voeten die je aan de bovenkant afwerkt met een metalen schijf voor een naadloze look.

Een lange streamingkaart

Met een HDMI-eARC-ingang, een analoge cinch-input, drie optische en één coaxiale aansluitingen, en dan nog twee USB-poorten (één voor een pc, een voor opslag) zijn er meer dan genoeg manieren om externe apparaten op de Hub aan te sluiten. Een cd-speler of een draaitafel met een versterkte uitgang pakweg. De sub-uitgang opent de deur naar een 2.1-opstelling waarbij je een subwoofer met een kabel aansluit. Wat trouwens eveneens draadloos kan via een WiSA-klare subwoofer. System Audio heeft er zo een, maar ook een aantal andere merken.

De menukaart op vlak van streaming is bij de Stereo Hub HT misschien nog completer. Nu bieden de meeste streamingproducten tegenwoordig altijd wel veel opties, toch is het indrukwekkend hoeveel manieren er zijn om muziek bij de SA-speakers te krijgen. AirPlay, Bluetooth en Chromecast zijn heel universele opties, die zowel Apple- als Android-gebruikers toelaten om muziek af te spelen vanaf hun mobiel toestel. De System Audio-speakers verschijnen daarnaast automatisch in de Spotify-app, en ondersteunen daarbij Spotify Lossless. Hetzelfde is het geval voor Qobuz en Tidal, met als bonus dat je via hun Connect-functies ook hi-res kunt streamen. Daarmee is het lijstje nog niet compleet. Eigen bestanden afspelen kan vanaf een NAS met UPnP, al ga je daar wel een app van derden bij moeten betrekken. Zelf gebruik ik daarvoor BubbleUPnP of Audirvaña, maar er zijn zeker nog andere apps. Ten slotte is de het systeem Roon Ready.

Tussen al die streamingopties zitten kleine kwaliteitsverschillen, je hebt in elk geval meerdere opties om muziek in zeer hoge kwaliteit (tot 96 kHz/24-bit en lossless) af te spelen.

Allen in de cockpit

De Legend 60.2 silverback DS-speakers zijn niet helemaal plug ‘n’ play, maar vereisen nu ook niet een enorme setup. Stap één is het installeren van de SA Cockpit-app, dat je helpt bij het verbinden van de hub met het WiFi-netwerk. Daarna leg je verbinding met de speakers. Dat gaat vlot door achterop de twee speakers telkens een pairing-knop even aan te raken, gevolgd door het indrukken van een knop op de hub. Bij ons duurde het koppelproces een kleine minuut, waarna beide speakers gelinkt waren. Toen moest ik even flink op mijn hoofd krabben, want de twee luidsprekers verschenen beide in de app als het linkse kanaal. Even in de handleiding duiken, leert dat dit normaal gedrag is. De bedoeling is dat je via de app de rechtse speaker een testtoon laat afspelen, zodat je hem in SA Cockpit kunt verslepen naar de rechtse positie. Als je dan toch bezig bent, kun je meteen ook de afstand van de zitplaats naar elke speaker ingeven. Dat is geen verplichting, maar levert een beter gedefinieerd stereobeeld op.

Dat System Audio een merk is dat het graag op zijn eigen manier aanpakt, blijkt ook uit hoe ze communiceren met nieuwe eigenaars van hun speakers. Omdat ze mensen niet willen overweldigen met veel informatie, bezorgen ze over verschillende dagen een handleiding in vier delen. Op deze manier kom je stapsgewijs dichter bij het beste geluid. De afstand naar de speakers instellen komt pas in deel 3 voor, maar mag je ook gerust eerder doen. Wel grappig: in de handleiding krijg je na de uitleg over het instellen van die afstanden, een playlist van tien elektronische tracks opgediend met aanwijzingen over welke geluidselementen bij een correcte plaatsing eruit springen.

Altijd het juiste geluid

Een groot pluspunt aan de System Audio-oplossing is de ingebouwde Room Service-kamerkalibratie. Deze functie pakt akoestische problemen (zoals aangedikte bassen of gedempte frequenties) aan door de weergave aan te passen. Aangezien nagenoeg elke woonkamer in meer of mindere mate met dergelijke problemen kampt, best nuttig. De functie zit mee in de app, waar je dankzij een behulpzaam stappenplan snel een Room Service-meting kunt uitvoeren. Mensen met een iPhone of iPad moeten de minste moeite doen, want zij kunnen gewoon hun mobiel toestel gebruiken. Heb je een Android of wil je een nauwkeurige meting, dan moet je investeren in een Zen WiFi-microfoon – of er eentje lenen. In beide gevallen moet je met je mobiel toestel of microfoon door de kamer bewegen terwijl er een luid testsignaal afspeelt. Er zijn enkele spelregels, zoals een minimumafstand van 1,5 meter ten opzichte van de speaker aanhouden en nooit tussen microfoon en speaker staan. Als je daar rekening mee houdt, dan moet je gewoon een 60tal seconden traag met je microfoon wapperen en bewegen.

De Room Service-functie wordt aangedreven door software van het Deense bedrijf Platin, die ook met een partner de Hub voor SA bouwt. Dit bedrijf én de kamercorrectie kennen we meteen van eerdere reviews. Het Canvas HiFi-systeem en Primare bijvoorbeeld, gebruiken de software eveneens. We hebben er dus al wat ervaring mee, zowel qua het inregelen als ernaar luisteren. Het biedt wel echt een forse meerwaarde, al is de functie niet zo gesofistikeerd als pakweg Dirac of Audyssey. De positieve keerzijde is dat Room Service niet zo ingewikkeld is om in te stellen, terwijl het toch effectief problemen aanpakt. In mijn woonkamer namen de helderheid en driedimensionaliteit echt merkbaar toe nadat Room Service werd ingeschakeld. Ook heel merkbaar was hoe het laag beter afgelijnd werd en dialogen bij films net iets prominenter klonken. Je kunt de Room Service-correctie trouwens altijd in- en uitschakelen, zodat je kunt vergelijken.

Er is daarnaast een handmatige equalizer voor wie liever zelf sleutelt aan de weergave. En ja, hier hoort een aparte handleiding met bijhorende playlist en uitleg bij over waar je naar moet luisteren. Het geeft een heel sterk gevoel dat er echte muziekliefhebbers achter deze speakers staan.

Brengt alles geslaagd in balans

Na het volledig doorlopen van de installatie, incluis het inregelen van de kamerkalibratie, leverden de Legend 60.2 silverback DS in de woonkamer een heel ruimtelijke versie van Hey Now van London Grammer. Hannah Reid heeft nu eenmaal een ijlere stem, en die verscheen intentioneel diffuus in de kamer. Ook het laag bij dit nummer mag vermeld worden. Het is een cruciaal element om dit nummer sfeervol te laten klinken, al klinkt het vaak bij boekenplankspeakers net te flauw of duikt er bij grote vloerstaanders met een kamermode-activerende toon op. De System Audio-speakers doen het anders. Ze produceren de basnoten net heel rijk, maar ook genuanceerd. Van wolligheid is er geen spoor, een indicatie dat de DSP-sturing heel goed ingrijpt én dat de Room Service-functie effectief de kamerproblemen heeft aangepakt.

Persoonlijk vind ik Stay Wake op dit ‘If You Wait’-album een mooier nummer, misschien wel omdat het iets meer tempo heeft. Opnieuw verscheen het heel spatiaal – zoals de productie bedoeld is – maar wel met duidelijk omlijnde instrumenten en vocals. Dat de gedempte, stillere gitaarlijn echt wel een duidelijke textuur vertoonde verdient een compliment. Een gelijkaardig fraai geluidsbeeld met vooral tastbare diepte was er eveneens bij Opening Scene en Symphony op ‘The Writer’, de nieuwste release van de Gentse Tsar B. System Audio gaat wel voor een aangename tuning die met veel genres overweg kan, maar je kunt ook als een fijnproever dieper duiken in composities.

Says van Nils Frahm is een van de tracks die System Audio zelf aanraadt als geschikt testmateriaal, en daar gaan we helemaal mee akkoord. Sterker nog, het ‘Spaces’album met z’n elf live-registraties van minimalistische composities is heel geschikt om te ontdekken wat een paar speakers in hun mars heeft. Bij Says scoorde het System Audio-systeem door heel geslaagd het opbouwende karakter van dit nummer te ondersteunen. Het begint stil, met ingetogen elektronische klanken die met een omhullend ambient-karakter rondhingen in de lucht. Ik kon daarbij echt genieten van hoe Frahm experimenteert met tonaliteit en de variërende helderheid van de synthesizer. De Legend 60.2 silverback DS is zeker geen analytische speaker, System Audio gaat eerder voor een oorvriendelijk warmer geluid. Deze is, zoals je al kon opmaken uit het voorgaande, zeker niet vlak of neutraal. Als het publiek juicht op het einde van Says, kreeg ik zo echt wel de sfeer van een grote concertzaal mee, zonder totale omhulling te ervaren. Welke zaal? Daar is het raden naar. Spaces werd immers niet gedurende een of twee concerten opgenomen, zoals vaak het geval is. Het album is een collage van dertig optredens over een periode van twee jaar in uiteenlopende concerthallen. Er kwam dus wel het betere knip- en plakwerk aan te pas- en toch communiceert het album het improviserende karakter van Frahms werk heel effectief.

Het System Audio-systeem hing ik ook via HDMI-eARC aan de LG OLED65C25 die aan de muur in de woonkamer hangt. Dat ging probleemloos: de tv en de Stereo Hub HT communiceerde foutloos. Wat me opviel is dat deze DS-editie speakers sneller uit slaapstand komen dan voorgaande WiSA-modellen, waardoor er niet langer een heel aantal seconden zonder geluid zijn als je de televisie inschakelt. Omdat vocals – en dus ook dialogen – goed worden weergegeven, waren de speakers prima geschikt voor typisch kijkvoer. Misschien dat je voor een actiefilm via de app iets meer laag wil toevoegen, gewoon om het cinematisch te maken. Helemaal mooi wordt het als muziek en spraak samenkomt, zoals bij het fascinerende Bruce Springsteen’s Letter To You-docu op Apple TV. Door het gebruik van zwart-wit en beelden van de opnames in een studio in een sneeuwlandschap bezit deze making of-documentaire nogal een melancholisch karakter, wat aangescherpt wordt door de voice-over van een Springsteen die duidelijk wat ouder wordt. Wat hij zegt, is echter heel pakkend – vooral als je (zoals met deze SA’s) het ruwere, versleten textuur van z’n stem meekrijgt. Gewoon al de opsomming van alle E Street Band-leden die ooit met the Boss samenwerkten, gevolgd door een live-opname in de studio, raakte echt.

Schetst een totaalbeeld

Met ‘Immigrants’ wou de bekende componist Nitin Sawhney een album creëren dat de vele culturele bijdrages van migranten aan het V.K. muzikaal in beeld bracht, van Brazilië over de West-Indies tot Duitsland. Het resultaat is een heel diverse collectie liedjes die traditionele elementen mengen met moderne beats en samples. Een kleine wereldreis dus, maar ook een die zich binnen Groot-Brittannië afspeelt. Nummers als Vai en Exile vallen via de System Audio-speakers op omdat delicate details niet verloren gaan, al ligt de nadruk echt op de totale performance. Wat ook heel fijn is. Qua immersie doet dat ook geen afbreuk aan het luisterplezier bij I Am Poor op de fraaie 2L-release ‘Tuvayhan’, opgenomen in het Nidaros-kathedraal in Trondheim waar de platenlabel wel vaker neerstrijkt.

Replay op ‘Immigrants’ met Duitse zangeres Aruba Red gaat net meer de kant op van elektronische loungemuziek, waarbij de Legend 60.2 silverback DS-speakers erin slaagden om de onderliggende beat zeer strak neer te zetten. De System Audio’s kunnen diep duiken, zoals belooft, wat eveneens bleek toen ik eerder Glimmerine van Apparat speelde. Bij Replay is er vooral de sensatie van volle bassen die niet overheersen zodat de fluit en percussie goed kunnen loskomen van de speakers zodat de zweverige sfeer behouden wordt. Een goede balans dus. Dit is waar de Legend 60.2 silverback DS echt goed in zijn: een heel volledige performance geven waar weinig uit ontbreekt en dat oorvriendelijk alles presenteert.

Conclusie

System Audio verdient veel lof voor halsstarrig een afwijkende kijk op hifi te hebben. Niet door een of ander excentriek iets achterna te jagen, wel door een heldere visie te hebben over hoe je anno 2026 beter geluid kunt krijgen uit speakers. En tegelijkertijd ook rekening te houden met de echte node van een moderne luisteraar. Als vlaggenschip is de Legend 60.2 silverback DS dé speaker waarmee het merk zijn ware kunnen toont. In combinatie met de Stereo Hub HT krijg je een hoogwaardig muzieksysteem dat in heel veel scenario’s past, incluis tv-geluid in hoge kwaliteit afspelen.

9.0
SA Legend 60.2 Silverback – 1
FWD award

Beoordeling
System Audio Legend 60.2 silverback DS

Pluspunten
  • Volledig audiosysteem zonder veel dozen
  • Effectieve kamerkalibratie ingebouwd
  • Groot, maar ook slank
  • Volle, meeslepend geluid
  • Diepe bassen die genuanceerd verschijnen
  • Veelzijdig, ook geslaagd bij een tv
  • Zeven jaar garantie
Minpunten
  • Nu ook niet echt draadloos
  • Geen echte phono-ingang op Stereo Hub HT
  • Stereo Hub HT is bijkomende aankoop

Beoordeling System Audio Legend 60.2 silverback DS

System Audio verdient veel lof voor halsstarrig een afwijkende kijk op hifi te hebben. Niet door een of ander excentriek iets achterna te jagen, wel door een heldere visie te hebben over hoe je anno 2026 beter geluid kunt krijgen uit speakers. En tegelijkertijd ook rekening te houden met de echte node van een moderne luisteraar. Als vlaggenschip is de Legend 60.2 silverback DS dé speaker waarmee het merk zijn ware kunnen toont. In combinatie met de Stereo Hub HT krijg je een hoogwaardig muzieksysteem dat in heel veel scenario’s past, incluis tv-geluid in hoge kwaliteit afspelen.

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