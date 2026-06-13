Review: System Audio Legend 60.2 silverback DS – Paradepaardje zonder kabels

Brengt alles geslaagd in balans

Na het volledig doorlopen van de installatie, incluis het inregelen van de kamerkalibratie, leverden de Legend 60.2 silverback DS in de woonkamer een heel ruimtelijke versie van Hey Now van London Grammer. Hannah Reid heeft nu eenmaal een ijlere stem, en die verscheen intentioneel diffuus in de kamer. Ook het laag bij dit nummer mag vermeld worden. Het is een cruciaal element om dit nummer sfeervol te laten klinken, al klinkt het vaak bij boekenplankspeakers net te flauw of duikt er bij grote vloerstaanders met een kamermode-activerende toon op. De System Audio-speakers doen het anders. Ze produceren de basnoten net heel rijk, maar ook genuanceerd. Van wolligheid is er geen spoor, een indicatie dat de DSP-sturing heel goed ingrijpt én dat de Room Service-functie effectief de kamerproblemen heeft aangepakt.

Persoonlijk vind ik Stay Wake op dit ‘If You Wait’-album een mooier nummer, misschien wel omdat het iets meer tempo heeft. Opnieuw verscheen het heel spatiaal – zoals de productie bedoeld is – maar wel met duidelijk omlijnde instrumenten en vocals. Dat de gedempte, stillere gitaarlijn echt wel een duidelijke textuur vertoonde verdient een compliment. Een gelijkaardig fraai geluidsbeeld met vooral tastbare diepte was er eveneens bij Opening Scene en Symphony op ‘The Writer’, de nieuwste release van de Gentse Tsar B. System Audio gaat wel voor een aangename tuning die met veel genres overweg kan, maar je kunt ook als een fijnproever dieper duiken in composities.

Says van Nils Frahm is een van de tracks die System Audio zelf aanraadt als geschikt testmateriaal, en daar gaan we helemaal mee akkoord. Sterker nog, het ‘Spaces’–album met z’n elf live-registraties van minimalistische composities is heel geschikt om te ontdekken wat een paar speakers in hun mars heeft. Bij Says scoorde het System Audio-systeem door heel geslaagd het opbouwende karakter van dit nummer te ondersteunen. Het begint stil, met ingetogen elektronische klanken die met een omhullend ambient-karakter rondhingen in de lucht. Ik kon daarbij echt genieten van hoe Frahm experimenteert met tonaliteit en de variërende helderheid van de synthesizer. De Legend 60.2 silverback DS is zeker geen analytische speaker, System Audio gaat eerder voor een oorvriendelijk warmer geluid. Deze is, zoals je al kon opmaken uit het voorgaande, zeker niet vlak of neutraal. Als het publiek juicht op het einde van Says, kreeg ik zo echt wel de sfeer van een grote concertzaal mee, zonder totale omhulling te ervaren. Welke zaal? Daar is het raden naar. Spaces werd immers niet gedurende een of twee concerten opgenomen, zoals vaak het geval is. Het album is een collage van dertig optredens over een periode van twee jaar in uiteenlopende concerthallen. Er kwam dus wel het betere knip- en plakwerk aan te pas- en toch communiceert het album het improviserende karakter van Frahms werk heel effectief.

Het System Audio-systeem hing ik ook via HDMI-eARC aan de LG OLED65C25 die aan de muur in de woonkamer hangt. Dat ging probleemloos: de tv en de Stereo Hub HT communiceerde foutloos. Wat me opviel is dat deze DS-editie speakers sneller uit slaapstand komen dan voorgaande WiSA-modellen, waardoor er niet langer een heel aantal seconden zonder geluid zijn als je de televisie inschakelt. Omdat vocals – en dus ook dialogen – goed worden weergegeven, waren de speakers prima geschikt voor typisch kijkvoer. Misschien dat je voor een actiefilm via de app iets meer laag wil toevoegen, gewoon om het cinematisch te maken. Helemaal mooi wordt het als muziek en spraak samenkomt, zoals bij het fascinerende Bruce Springsteen’s Letter To You-docu op Apple TV. Door het gebruik van zwart-wit en beelden van de opnames in een studio in een sneeuwlandschap bezit deze making of-documentaire nogal een melancholisch karakter, wat aangescherpt wordt door de voice-over van een Springsteen die duidelijk wat ouder wordt. Wat hij zegt, is echter heel pakkend – vooral als je (zoals met deze SA’s) het ruwere, versleten textuur van z’n stem meekrijgt. Gewoon al de opsomming van alle E Street Band-leden die ooit met the Boss samenwerkten, gevolgd door een live-opname in de studio, raakte echt.