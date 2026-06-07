Review: MOVA V70 Ultra Complete – De robotstofzuiger opnieuw uitgevonden

Wat kan je eigenlijk nog verbeteren aan een robotstofzuiger? De afgelopen jaren lijken de ontwikkelingen een beetje stil te staan. MOVA laat zien dat innovatie in robotstofzuigers nog altijd volop aanwezig is met deze MOVA V70 Ultra Complete.
We weten allemaal dat traplopende robotstofzuigers straks werkelijkheid gaat worden, dat hebben we tijdens de afgelopen edities van de IFA en CES allemaal kunnen zien. Tot die tijd lijkt de vooruitgang een beetje stil te staan. Net weer een iets betere zuigkracht, een thuisstation dat ook met warm water reinigt of kunstmatige intelligentie heeft wel het één en ander bijgedragen het afgelopen jaar, maar echt innovatieve nieuwigheidjes die het schoonmaakproces verbeteren blijven achterwege. Tot nu toe dan, want de MOVA V70 Ultra Complete heeft met MaxiReachX-technologie echte innovatie te pakken. En laten we ook de StepMaster-obstakeloverwinning niet vergeten.
MOVA is een merk dat in Nederland nog niet heel erg bekend is. Het is ‘Powered by Dreame Technology’ en daarmee nauw verweven met het veel bekendere merk Dreame, dat naast robotstofzuigers, steel/dweilstofzuigers, luchtreinigers en föhns en andere kleine huishoudelijke slimme apparaten onlangs ook een echte supercar heeft laten zien met de Dreame Nebula Next 01 Jet Edition. MOVA brengt voornamelijk goedkopere robotstofzuigers uit, maar pakt dit keer echt flink uit met een high-end robotstofzuiger. De MOVA V70 Ultra Complete heeft een adviesprijs van 1.399 euro, maar is nu tijdelijk voor 1.249 euro verkrijgbaar.
Dit is de MOVA V70 Ultra Complete
In de basis is de MOVA V70 Ultra Complete natuurlijk gewoon een robotstofzuiger. Autonoom stofzuigen en dweilen en een thuisstation dat bijna al het werk uit handen neemt. De robotstofzuiger is anno 2026 een product dat een beetje uitontwikkeld lijkt. Ook dit model lijkt op het eerste gezicht wellicht niet veel anders te doen. De zuigkracht van 40.000 Pa valt op, net als het EcoCyclone zakloze stofopvangsysteem. Dat eerste is vooral leuk op papier, maar het zakloze stofopvangsysteem is wel handig. Geen stofzuigerzakken meer, maar gewoon een opvangbak die je makkelijk leeg kunt gooien en vervolgens onder de kraan kunt schoonspoelen. Het thuisstation neemt ook bij deze MOVA weer veel werk uit handen. Het basisstation is zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend. Het station leegt het stofreservoir, wast de dweilen met warm water, droogt ze met hete lucht en vult ook reinigingsmiddel bij, naast dat het natuurlijk de robotstofzuiger zelf zal opladen. Met 100°C verwarmde reiniging van de wasplaat en 70°C hete luchtdroging blijft het systeem volgens MOVA hygiënisch en klaar voor de volgende schoonmaakbeurt. Flexiscope navigatie kan meer dan 300 objecten herkennen en samen met een uitschuifbare DToF-sensor, camera en ultrasone sensor moet het huis efficiënt in kaart gebracht worden.
Toch is de echte ster qua specificaties op de MOVA V70 Ultra Complete het MaxiReachX-systeem. Je kent vast al wel robotstofzuigers die de zijborstel een beetje uit kunnen schuiven. De MOVA kan dit echter in het extreme en komt daardoor veel beter in hoekjes, onder kasten, langs plinten en allerlei andere moeilijk bereikbare plekken. De zijborstel kan namelijk twaalf centimeter uitschuiven en de dweil maar liefst zestien centimeter. Daarnaast is er StepMaster-obstakeloverwinning. De onlangs geteste eufy S2 kan kleine drempels beklimmen (3,5 centimeter bij normale drempels en 4,2 centimeter bij dubbele drempels), maar deze MOVA doet daar nog een flinke schep bovenop. 4,5 centimeter bij enkele drempels en maar liefst 9 centimeter bij dubbele drempels. Leuk detail, de MOVA V70 Ultra Complete heeft dezelfde dweildruk als de eufy S2 (15 Nm, ongeveer anderhalve kilo), maar de manier waarop gedweild wordt is compleet anders. Geen lange brede dweilrol zoals bij de eufy S2, maar weer ‘ouderwets’ twee roterende dweilpads. Dat is natuurlijk de enige manier om de dweil zestien centimeter uit te kunnen schuiven, maar we zijn benieuwd naar het verschil in dweilkwaliteit.
Design en installatie
Bijna 22 kilo, zo zwaar (en behoorlijk groot) was de doos die ik enkele honderden meters van het ophaalpunt in een winkelstraat naar de auto moest tillen. En eenmaal uitgepakt valt het ook meteen op: de MOVA V70 Ultra Complete is echt groot. De robotstofzuiger zelf is niet veel groter dan die van andere merken, maar het thuisstation neemt echt wel even wat ruimte in. De hoofdkleur is wit, maar de koperen accenten en de grijze voorplaat zorgen voor een luxe uitstraling. Niet zo futuristisch als de eufy S2, maar zeker geen lelijk thuisstation. Dezelfde kleur zien we ook op de robotstofzuiger zelf. Het unieke van de robotstofzuiger qua design is de uitschuifbare DToF-sensor. Waar andere robotstofzuigers de ‘ogen’ daadwerkelijk bovenop hebben in een vaste koepel, daar heeft deze MOVA een uitschuifbare sensor. Niet alleen gaat deze omlaag om onder kasten of de bank te kunnen schoonmaken, maar ook zorgt het voor een extra strak design in het thuisstation doordat de bovenkant dan volledig vlak is. Ook bovenop is het ‘Smart Progress Light, een horizontale lichtstreep die verschillende statusupdates weer kan geven.
De installatie van de MOVA V70 Ultra Complete blijkt een fluitje van een cent. Je hebt de robotstofzuiger waar je wat plastic verwijderd en twee dweilpads vastklikt, je hebt een oprijplank en je hebt het thuisstation. Klik en klaar en vervolgens de stekker in het stopcontact en de app downloaden. Let op dat je even de doos met reserveonderdelen uit het reservoir voor vies water haalt, want anders is deze na gebruik straks doorweekt. Je krijgt echt veel reserveonderdelen meegeleverd, want naast zes extra dweilpads heb je ook een extra hoofdborstel, twee keer twee filters, een zijborstel en twee verschillende soorten reinigingsmiddelen (Multi Surface en Pet Odor Solution). Daar kunnen andere merken nog wat van leren! Stofzuigerzakken hoeft dus niet en dat is echt mooi meegenomen.
Via de MOVAhome-app is de robotstofzuiger toevoegen vervolgens een fluitje van een cent. Even je wifi-netwerk kiezen, een firmware-update uitvoeren en je kunt beginnen. Het valt op dat de appvertaling naar het Nederlands hier en daar wat te wensen over laat. Om vanaf het thuisscherm in het schoonmaakmenu te komen druk je op ‘Ingaan’. Het is gewoon niet zo’n mooie vertaling om in het schoonmaakmenu te komen. Een ander voorkomend probleem: Woorden die niet helemaal op de desbetreffende knop passen en dus afgebroken worden of op de tweede regel verdergaan. Het ziet er gewoon net niet fraai uit. Dat zegt overigens niets over de werking van de app, want deze is zeer duidelijk. Je hebt het thuisscherm waar je op je robotstofzuiger klikt en hier kun je bij ‘Ingaan’ vervolgens kiezen met welke zuigkracht of de hoeveelheid water schoongemaakt moet worden. Allerlei instellingen staan verder bij het tandwieltje. Het is overzichtelijk en je vindt snel wat je nodig hebt. De app is dus, op een schoonheidsfoutje na, goed in orde.
Navigatie
Voordat we kunnen beginnen is het eerst zaak om het huis in kaart te brengen. Dit gaat zoals je mag verwachten van een robotstofzuiger in deze prijscategorie. Snel en efficiënt. Even rondrijden en de kaart is snel gemaakt. Zeer opvallend: Je hoort de robot vrijwel niet wanneer deze rijdt terwijl er niet schoongemaakt wordt. Ook als de MOVA wel schoonmaakt valt op hoe stil dit model is. Hoe dan ook, zodra het huis in kaart gebracht is gaan we natuurlijk een schoonmaakronde maken. Je kunt het gedrag kiezen van dit model, maar we kiezen gewoon voor de klassieke opzet. Eerst de randen schoonmaken en vervolgens binnen in efficiënte lijnen schoonmaken.
Het valt direct op hoe strak de MOVA V70 Ultra Complete langs plinten en langs kasten weet te rijden. En ja, de twee uitschuifarmen werken daar ontzettend goed aan mee. Vooraf had ik een demonstratie gezien van dit model waarbij langs diverse stoelen wordt gereden en de robot echt strak langs een stoelpoot weet te rijden en samen met de uitschuifborstel en dweil echt overal weet schoon te maken. En het is heel indrukwekkend om te zien dat dit model dat ook in het echt keurig doet. Straks langs een stoelpoot en bij meerdere stoelen achter elkaar wordt het een strak uitgevoerde slalomdans die echt indrukwekkend is om te zien. Door naar de bank dan, waar veel geteste robotstofzuigers hier niet onderdoor willen. De MOVA V70 Ultra Complete heeft daar geen enkele moeite mee en kan met de uitschuifbare sensor zelfs onder 8,8 centimeter door rijden. Is de buitenkant eenmaal gereinigd? Dan rijdt de robotstofzuiger in keurige efficiënte banen. Obstakels worden daarbij behoorlijk efficiënt ontweken en daarbij reageert deze MOVA dan ook sneller op onverwachte situaties dan de onlangs door ons geteste eufy S2. Daarbij is de MOVA perfect in balans. Geen onnodige botsingen, maar zeker niet te voorzichtig om te proberen overal onder of op te rijden. Want ja, dit model kan ook obstakels overwinnen. Nu hebben we geen drempels in ons huis, maar wel een hoogpolig tapijt en daar weet de MOVA zich perfect ‘op te gooien’.
Schoonmaken
Over het schoonmaken kunnen we ook heel tevreden zijn, zowel het stofzuigen als het dweilen is meer dan voldoende en behoort echt tot de top van de markt. De uitschuifdweil echter komt ook met een minpunt die je misschien al wel aan voelt komen. Als de MOVA V70 Ultra Complete strak langs een plint aan het dweilen is schuift de dweilarm dus uit. En daarbij wordt dus niet gedweild op de plek waar de dweil normaal zit. Je hebt dus altijd een strookje waar niet gedweild wordt. Wel keurig langs plinten en langs kasten, maar niet tien centimeter daar vandaan. Nou moet ik zeggen dat de MOVA dit gedeeltelijk op weet te vangen door in efficiënte banen net even verder door te rijden dan veel concurrenten, maar je blijft hier en daar een stukje houden wat niet helemaal gedweild wordt. Een verdere verbetering weet de robot te bewerkstelligen door te kiezen voor ‘Grondig dweilen’. Nu worden ook delen die anders overgeslagen worden beter meegepakt, maar een honderd procent reiniging van alle gebieden is het toch net niet. Een robotstofzuiger maakt natuurlijk pas echt schoon door herhaling, door drie keer in de week (of vaker) een ronde te rijden en dan wordt het meeste echt wel meegenomen. Weet dat plinten, hoekjes en langs kasten zeer goed wordt schoongemaakt en door de uitschuifarmen wordt veel meer viezigheid meegenomen dan bij robotstofzuigers die deze technologie niet aan boord hebben. De MOVA weet moeilijk bereikbare plekken dus echt goed te bereiken.
En over dat dweilen gesproken. De trend onder robotstofzuigers is echt een grote brede dweilrol. Twee kleinere roterende dweilpads is iets wat we zien op goedkopere modellen en niet zozeer op echte high-end modellen. Nemen we dan nu genoegen met een minder goede dweilkwaliteit? Absoluut niet. De MOVA V70 Ultra Complete dweilt zonder strepen en dankzij de druk van 15 Nm worden ook hardnekkige vlekken goed meegenomen. Voor de echte opgedroogde hardnekkige vlekken is een robotstofzuiger niet altijd goed uitgerust en ook nu blijven er vlekken zitten. Kijken we puur naar wat een robotstofzuiger kan, dan presteert deze MOVA echter uitzonderlijk goed op het gebied van dweilprestaties.
En datzelfde mag ook eigenlijk gezegd worden voor het stofzuigresultaat. De brede zuigmond met de hoofdborstel neemt veel viezigheid mee. Stof, modder, zand, haar, maar ook alle andere vuil wat in een huis kan liggen wordt moeiteloos opgezogen. En het valt op dat het huis na een enkele schoonmaakronde al zeer schoon is. We maken dit inzichtelijk met de groene laser op onze Dyson en afgezien van hier en daar wat fijne stofdeeltjes is de vloer echt goed schoongemaakt. Zoals iedere stofzuiger is ook deze MOVA uitgerust met intelligente tapijtreiniging. De zuigkracht is ook 40.000 Pa en dat is echt behoorlijk veel. Maakt dat dan nog verschil op een tapijt? Niet echt. Oppervlakkig gezien wordt een hoogpolig tapijt redelijk goed gereinigd. De dweilrol wordt automatisch niet gebruikt bij een tapijt, zodat deze niet nat wordt, maar voor een echt diepe reiniging van je tapijt moet je nog altijd zelf aan de slag. Dat blijft een heet hangijzer voor een robotstofzuiger, ook voor high-end modellen.
In gebruik
Is de schoonmaakronde eenmaal gemaakt, dan rijdt de MOVA terug naar het thuisstation om daar de stofbak te legen, de dweil te wassen en deze vervolgens te drogen. De dweil wordt met 100 graden Celsius gesteriliseerd, aldus MOVA, en vervolgens gedroogd op een temperatuur van 70 graden Celsius. Dit moet 99,9999 procent van de bacteriën verwijderen. We checken de dweilpads uiteraard grondig en die lijken behoorlijk goed schoongemaakt te zijn. Het handige is dat je ze er zo af kunt halen en kunt vervangen met één van de zes extra meegeleverde dweilpads. Zo gooi je deze makkelijk in de wasmachine. Het thuisstation neemt dus veel werk uit handen.
Een ander leuk extraatje van de MOVA V70 Ultra Complete is de dierenverzorgingsmodus. Huisdieren en het bijbehorende afval (uitwerpselen) worden gedetecteerd en moet voorkomen dat de robot hier over heen gaat rijden. Leuk is de combinatiewerking met de camera. Wie dat wil kan zijn of haar hart namelijk ophalen en deze robotstofzuiger als een op afstand bestuurbare auto gebruiken. Je smartphone verandert dan in een controller waarbij je links op het scherm de knoppen voor vooruit, achteruit, links en rechts krijgt. Je kan het licht inschakelen, maar ook in combinatie met de dierverzorgingsmodus op zoek gaan naar je huisdier en geluiden afspelen. Je kan de camera bijvoorbeeld ook gebruiken bij calamiteiten. Helaas is een verdere smarthome-integratie voor zover we weten niet mogelijk, maar klik op de kaart en de robotstofzuiger rijdt hier zelf heen met de camera aan. Of ga zelf rondjes rijden. Zo kun je goed zien wat er in huis aan de hand is als je er zelf niet bent. Hier zou eventueel nog wel wat meer uit te halen kunnen zijn door deze MOVA echt als patrouillerende robotstofzuiger door het huis te laten rijden waarbij een eventuele koppeling met andere smarthome-producten echt wenselijk is.
Conclusie
De MOVA V70 Ultra Complete is echt een robotstofzuiger van de nieuwe generatie. We zien andere merken die ook drempels over kunnen rijden en dweilarmen en zijborstels kunnen uitschuiven, maar MOVA is de eerste fabrikant die dat op deze wijze zo ver weet door te voeren. Plinten en andere moeilijk bereikbare plekken in huis worden nu veel beter schoongemaakt. Uiteindelijke conclusie is dat ik zeer enthousiast ben over het eerste echte high-end model van MOVA. Het schoonmaakresultaat voor zowel stofzuigen als dweilen is zeer goed te noemen en gecombineerd met de uitstekende navigatie die overal strak omheen weet te draaien heb je één van de beste robotstofzuigers van dit moment te pakken.
9.0
Beoordeling MOVA V70 Ultra Complete
Pluspunten
Fraai design met koperen accenten
Maakt schoon op moeilijk bereikbare plekken
Zeer stil in gebruik
Stofzuig- en dweilresultaat zeer goed
App is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Zelf rond te rijden met de app
Minpunten
Flink aan de prijs
Appvertaling soms een beetje vreemd
Tapijtreiniging kan beter
Beoordeling MOVA V70 Ultra Complete
De MOVA V70 Ultra Complete is echt een robotstofzuiger van de nieuwe generatie. We zien andere merken die ook drempels over kunnen rijden en dweilarmen en zijborstels kunnen uitschuiven, maar MOVA is de eerste fabrikant die dat op deze wijze zo ver weet door te voeren. Plinten en andere moeilijk bereikbare plekken in huis worden nu veel beter schoongemaakt. Uiteindelijke conclusie is dat ik zeer enthousiast ben over het eerste echte high-end model van MOVA. Het schoonmaakresultaat voor zowel stofzuigen als dweilen is zeer goed te noemen en gecombineerd met de uitstekende navigatie die overal strak omheen weet te draaien heb je één van de beste robotstofzuigers van dit moment te pakken.
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