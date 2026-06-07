Review: MOVA V70 Ultra Complete – De robotstofzuiger opnieuw uitgevonden

Design en installatie

Bijna 22 kilo, zo zwaar (en behoorlijk groot) was de doos die ik enkele honderden meters van het ophaalpunt in een winkelstraat naar de auto moest tillen. En eenmaal uitgepakt valt het ook meteen op: de MOVA V70 Ultra Complete is echt groot. De robotstofzuiger zelf is niet veel groter dan die van andere merken, maar het thuisstation neemt echt wel even wat ruimte in. De hoofdkleur is wit, maar de koperen accenten en de grijze voorplaat zorgen voor een luxe uitstraling. Niet zo futuristisch als de eufy S2, maar zeker geen lelijk thuisstation. Dezelfde kleur zien we ook op de robotstofzuiger zelf. Het unieke van de robotstofzuiger qua design is de uitschuifbare DToF-sensor. Waar andere robotstofzuigers de ‘ogen’ daadwerkelijk bovenop hebben in een vaste koepel, daar heeft deze MOVA een uitschuifbare sensor. Niet alleen gaat deze omlaag om onder kasten of de bank te kunnen schoonmaken, maar ook zorgt het voor een extra strak design in het thuisstation doordat de bovenkant dan volledig vlak is. Ook bovenop is het ‘Smart Progress Light, een horizontale lichtstreep die verschillende statusupdates weer kan geven.

De installatie van de MOVA V70 Ultra Complete blijkt een fluitje van een cent. Je hebt de robotstofzuiger waar je wat plastic verwijderd en twee dweilpads vastklikt, je hebt een oprijplank en je hebt het thuisstation. Klik en klaar en vervolgens de stekker in het stopcontact en de app downloaden. Let op dat je even de doos met reserveonderdelen uit het reservoir voor vies water haalt, want anders is deze na gebruik straks doorweekt. Je krijgt echt veel reserveonderdelen meegeleverd, want naast zes extra dweilpads heb je ook een extra hoofdborstel, twee keer twee filters, een zijborstel en twee verschillende soorten reinigingsmiddelen (Multi Surface en Pet Odor Solution). Daar kunnen andere merken nog wat van leren! Stofzuigerzakken hoeft dus niet en dat is echt mooi meegenomen.

Via de MOVAhome-app is de robotstofzuiger toevoegen vervolgens een fluitje van een cent. Even je wifi-netwerk kiezen, een firmware-update uitvoeren en je kunt beginnen. Het valt op dat de appvertaling naar het Nederlands hier en daar wat te wensen over laat. Om vanaf het thuisscherm in het schoonmaakmenu te komen druk je op ‘Ingaan’. Het is gewoon niet zo’n mooie vertaling om in het schoonmaakmenu te komen. Een ander voorkomend probleem: Woorden die niet helemaal op de desbetreffende knop passen en dus afgebroken worden of op de tweede regel verdergaan. Het ziet er gewoon net niet fraai uit. Dat zegt overigens niets over de werking van de app, want deze is zeer duidelijk. Je hebt het thuisscherm waar je op je robotstofzuiger klikt en hier kun je bij ‘Ingaan’ vervolgens kiezen met welke zuigkracht of de hoeveelheid water schoongemaakt moet worden. Allerlei instellingen staan verder bij het tandwieltje. Het is overzichtelijk en je vindt snel wat je nodig hebt. De app is dus, op een schoonheidsfoutje na, goed in orde.