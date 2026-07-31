Geen 4K en HDR10 meer bij streamingdienst Disney+

Disney+ heeft drie verschillende abonnementen. Naast Standaard met reclame en Standaard is daar ook het Premium-abonnement voor 15,99 euro per maand of 159,90 euro per jaar. Hiervoor krijg je beelden in een 4K-resolutie met HDR10. Of althans, dat zou je moeten krijgen. Disney+ is echter al tijden verwikkeld in een patentzaak met InterDigital. Eerder al werd Dolby Vision verwijderd vanwege het geschil over patenten en nu gaat de streamingdienst nog een stapje verder. Streamen in 4K is niet meer mogelijk en ook HDR10 is verwijderd voor betalende klanten. Dit volgt na een gerechtelijke uitspraak, zo laat de streamingdienst weten aan FlatPanelsHD. Volgens Disney+ is het tijdelijk en werken ze hard aan een oplossing.

Premium-abonnement zonder premium functies

Wat dit betekent voor abonnees is op dit moment onduidelijk. Je bent nu aan het betalen voor je Premium-abonnement zonder dat je premium-functies tot je beschikking hebt. Behalve Dolby Atmos is er nu eigenlijk geen verschil meer met het Standaard-abonnement. Het is dan ook jammer dat Disney+ de gebruikers hier niet van op de hoogte heeft gesteld. Een passend aanbod zou Disney dan ook sieren, want betalen voor een Premium-abonnement zonder premium functies is een reden om je abonnement op te mogen zeggen. Laten we hopen dat de patentzaak snel is opgelost en gebruikers weer kunnen genieten van de hoogste beeldkwaliteit op de streamingdienst.