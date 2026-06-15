Review: Anker Solarbank Max AC – 7kW opslag met 3.5kW ontladen

Specificaties en features

De Solarbank Max AC is een all-in-one thuisbatterij met een basiscapaciteit van 7 kWh, modulair uit te breiden met BP7000-uitbreidingsaccu’s tot een maximum van 42 kWh. Net als bij de Solarbank 3 Pro wordt er gewerkt met LFP-cellen (lithium-ijzerfosfaat), maar Anker heeft de garantie flink opgeschroefd: 10 jaar productgarantie en maar liefst 10.000 cycli, waar de Solarbank 3 het nog moest doen met 6.000 cycli over 15 jaar. Twee laad- en ontlaadcycli per dag — bijvoorbeeld zonneoverschot opslaan en ’s avonds gebruiken, gecombineerd met goedkoop nachtladen en in de ochtendpiek leverend — blijven daarmee ruim binnen de garantie.

Belangrijker dan de capaciteit is misschien wel het vermogen: de Max AC is een bidirectionele AC-batterij die tot 3.500 watt zowel kan opnemen als afgeven. Ter vergelijking: de Solarbank 3 Pro deed het met 1.200 watt bidirectioneel. Daarmee springt deze accu meteen in een hogere klasse en is hij in staat om vrijwel een complete piek aan zonne-energie van een gemiddelde Nederlandse dakinstallatie op te vangen. De Max AC heeft daarnaast een ingebouwde noodstroomuitgang van 3.680 watt (3.500 watt zonder uitbreidingsaccu), iets dat bij de Solarbank 3 Pro volledig ontbrak. De accu is IP66-gecertificeerd (stof- en waterdicht), bestand tegen temperaturen tussen –20 °C en 55 °C en heeft een actieve celverwarming voor de koudere maanden. Voor de zekerheid heeft Anker een aerosol-brandblussysteem ingebouwd, één van de zeven veiligheidslagen die de fabrikant noemt.

De adviesprijs van de Max AC bedraagt 2.499 euro voor de basisunit, met early bird-acties is hij rond de 2.099 euro te krijgen. Een extra BP7000-uitbreidingsaccu van 7 kWh staat op 1.999 euro (early bird circa 1.699 euro). Dat komt neer op ongeveer 300 euro per kWh — flink lager dan de circa 800 euro per kWh van de geteste Solarbank 3 Pro met BP2700 (2.200 euro voor 2,7 kWh). De prijs per kilowattuur is daarmee aanzienlijk gunstiger, zeker in een markt die snel volwassener wordt.