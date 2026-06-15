Review: Anker Solarbank Max AC – 7kW opslag met 3.5kW ontladen

Eerder testten we de Anker SOLIX Solarbank 3 Pro en daar bleven we met gemengde gevoelens op zitten: veel potentie, maar in de praktijk een systeem dat te vaak haperde en waar de slimme modus zijn naam nauwelijks waarmaakte. Nu is er een opvolger die qua opzet behoorlijk anders is: de Anker SOLIX Solarbank Max AC is geen module om tussen je zonnepanelen te hangen, maar een AC-gekoppelde plug-in-thuisbatterij die je achter je bestaande zonne-installatie zet. Groter, krachtiger, duurder — en op papier op alle relevante punten een serieuze stap vooruit. We testten het systeem de afgelopen weken in onze testomgeving en zochten direct uit of de pijnpunten van de Solarbank 3 echt zijn weggewerkt.
De Solarbank Max AC is een all-in-one thuisbatterij met een basiscapaciteit van 7 kWh, modulair uit te breiden met BP7000-uitbreidingsaccu’s tot een maximum van 42 kWh. Net als bij de Solarbank 3 Pro wordt er gewerkt met LFP-cellen (lithium-ijzerfosfaat), maar Anker heeft de garantie flink opgeschroefd: 10 jaar productgarantie en maar liefst 10.000 cycli, waar de Solarbank 3 het nog moest doen met 6.000 cycli over 15 jaar. Twee laad- en ontlaadcycli per dag — bijvoorbeeld zonneoverschot opslaan en ’s avonds gebruiken, gecombineerd met goedkoop nachtladen en in de ochtendpiek leverend — blijven daarmee ruim binnen de garantie.
Belangrijker dan de capaciteit is misschien wel het vermogen: de Max AC is een bidirectionele AC-batterij die tot 3.500 watt zowel kan opnemen als afgeven. Ter vergelijking: de Solarbank 3 Pro deed het met 1.200 watt bidirectioneel. Daarmee springt deze accu meteen in een hogere klasse en is hij in staat om vrijwel een complete piek aan zonne-energie van een gemiddelde Nederlandse dakinstallatie op te vangen. De Max AC heeft daarnaast een ingebouwde noodstroomuitgang van 3.680 watt (3.500 watt zonder uitbreidingsaccu), iets dat bij de Solarbank 3 Pro volledig ontbrak. De accu is IP66-gecertificeerd (stof- en waterdicht), bestand tegen temperaturen tussen –20 °C en 55 °C en heeft een actieve celverwarming voor de koudere maanden. Voor de zekerheid heeft Anker een aerosol-brandblussysteem ingebouwd, één van de zeven veiligheidslagen die de fabrikant noemt.
De adviesprijs van de Max AC bedraagt 2.499 euro voor de basisunit, met early bird-acties is hij rond de 2.099 euro te krijgen. Een extra BP7000-uitbreidingsaccu van 7 kWh staat op 1.999 euro (early bird circa 1.699 euro). Dat komt neer op ongeveer 300 euro per kWh — flink lager dan de circa 800 euro per kWh van de geteste Solarbank 3 Pro met BP2700 (2.200 euro voor 2,7 kWh). De prijs per kilowattuur is daarmee aanzienlijk gunstiger, zeker in een markt die snel volwassener wordt.
Design en plaatsing
Het design is herkenbaar Anker SOLIX en de bouwkwaliteit is bovengemiddeld. Wat meteen opvalt is het formaat én vooral het gewicht. Met 73 kg en afmetingen van 67 × 35,6 × 32,5 cm is de Max AC veruit de zwaarste plug-in-thuisbatterij die we tot nu toe hebben getest. In je eentje is het apparaat eigenlijk niet te tillen; ook bij het uit de doos halen heb je zonder gekkigheid twee personen nodig. De handvatten aan de zijkanten helpen, maar dit is geen accu die je eventjes verplaatst. Plan dus van tevoren goed waar hij definitief komt te staan, want eenmaal geplaatst blijft hij daar.
De uitbreidingsmodules zijn stapelbaar in de hoogte, wat ruimtetechnisch slim is opgelost. Wel moet je rekening houden met de behoorlijke breedte: de Max AC is geen smalle kolom maar een fors blok. Een schuur, technische ruimte, bijkeuken of garage is daarmee logischer dan een woonruimte. Door de IP66-classificatie kan hij in principe ook buiten staan, mits weggewerkt onder een afdakje en uit direct zonlicht. Aan de muur monteren kan via meegeleverde beugels, al zou ik dat persoonlijk niet snel doen — een vloeropstelling op een vlakke ondergrond met de aanbevolen 46 tot 86 mm afstand tot de muur voelt veiliger.
Eigen groep aanleggen
Hier zit een belangrijk verschil met eerdere plug-in-accu’s. Out-of-the-box is de Max AC namelijk beperkt tot 800 watt — voor wie zonder verdere voorbereiding wil aansluiten, prima genoeg om binnen de norm voor een gedeelde groep te blijven. Wil je echter het echte vermogen van 3.500 watt benutten, dan heb je een eigen groep nodig: een aparte B16- of C16-automaat met minimaal 2,5 mm² bekabeling, waar verder geen andere apparaten op zijn aangesloten. Pas dan kun je in de app het uit- en ingangsvermogen ophogen, na een veiligheidsbevestiging in de app.
In onze testopstelling hebben we de Max AC gekoppeld aan een eigen groep die we via een krachtgroep hebben uitgevoerd. Dat geeft de vrijheid om de maximale 3.500 watt te ontladen, ideaal voor het opvangen van piekmomenten of het laden van de auto. In onze situatie — met meerdere accu’s in huis — is dat eigenlijk niet nodig en houden we de Max AC meestal stabiel op zo’n 2.500 watt. Voor het laden geldt overigens hetzelfde: tot 3.500 watt is de aanbeveling om vrijwel de volledige piek van een gemiddeld Nederlands zonnedak (vaak rond de 4.000 watt) op te vangen.
Praktisch gezien is 3.500 watt bij 230 volt al ongeveer 15,2 ampère, vlak tegen de 16 ampère van een B16/C16-automaat aan. Bij twijfel over de bestaande bedrading of de toestand van een stopcontact is het verstandig om een gecertificeerde elektricien te laten kijken; Anker heeft het systeem volgens eigen opgave met zeven beveiligingslagen uitgerust, maar de bekabeling áchter het stopcontact moet de stroom natuurlijk ook aankunnen.
Shelly Pro 3EM of Anker Smart Meter Gen 2
De accu weet alleen wat hij moet doen wanneer er een slimme meter aan hangt die het verbruik en de eventuele teruglevering in huis bijhoudt. Anker biedt drie opties aan: een eenvoudige P1-meter (alleen voor DSMR 5.x), de eigen Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (klemmenmeter, installatie door elektricien) en Shelly-meters (Pro 3EM en 3EM). Wij hebben de Max AC gekoppeld aan onze bestaande Shelly Pro 3EM in de meterkast — die meet per fase nauwkeurig wat er gebeurt en geeft die data door aan de Max AC. Werkt prima.
Toch raadt Anker zijn eigen Smart Meter Gen 2 aan, en daar zit een logische reden achter. Die meter wordt geleverd met twee stroomklemmen (CT’s). De eerste klem komt om de hoofdleiding en monitort het verbruik van het hele huis. De tweede klem is configureerbaar in de app en kan twee functies vervullen. Optie A: je klemt hem op de Max AC-groep en stelt een limiet van 10 tot 16 ampère in — het systeem begrenst dan actief de stroom om de bekabeling te beschermen. Optie B: je klemt hem om de pv-omvormer en de meter geeft de werkelijke opbrengst van je zonnepanelen real-time door. Dat laatste is interessant, want zonder Anker’s eigen meter blijft de getoonde zonne-opbrengst in de app altijd een schatting op basis van het overschot dat via de P1- of Shelly-meter binnenkomt.
Anker-app
De Anker-app is duidelijk verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. De interface is overzichtelijker, de installatie via de app is sneller en eenvoudiger, en de installatie zelf is een kwestie van het volgen van een paar duidelijke stappen. Alle grafieken — verbruik, opslag, opwek, teruglevering — tonen inmiddels de informatie die je wil zien per dag, week, maand en jaar. Op de homepage zie je in één oogopslag wat er gebeurt en de data is netjes gestructureerd.
Een irritatiepunt blijft echter: bij het openen krijg je elke keer dezelfde introductie-animatie te zien, waardoor het ongeveer vijf seconden duurt voordat je het homescherm te zien krijgt. Voor een app die je meermaals per dag opent, is dat onnodig en hinderlijk. Anker zou dat moeten aanpassen — gewoon meteen het homescherm tonen.
Een mooie aanvulling is dat de zonne-energie nu eindelijk in de app wordt getoond. Het is, zoals gezegd, een schatting gebaseerd op het overschot dat je via de P1- of CT-meter het net opstuurt, maar het geeft wel inzicht. Wil je de werkelijke zonne-opbrengst zien, dan ben je aangewezen op de Anker Smart Meter Gen 2 met de tweede CT om de pv-omvormer. Volgens Anker werkt de AI-functie inmiddels ook met deze gegevens: het systeem combineert de geschatte zonne-opbrengst, de weersverwachting, de dynamische prijzen (indien ingesteld) en je huisverbruik tot een laad- en ontlaadstrategie. Het systeem heeft daarbij minstens een week nodig om je verbruikspatroon goed te leren kennen en werkt daarna stabiel en soepel.
Wat we wél missen, is inzicht ín die AI-beslissingen. Een grafiek of tijdlijn waarop je kunt zien wanneer het systeem van plan is op te laden of te ontladen, en op basis waarvan, zou enorm helpen om te begrijpen wat de Max AC nu écht doet. Nu is het soms gissen waarom een keuze gemaakt wordt — terwijl je ondertussen wél het gevoel hebt dat het systeem zijn werk doet.
Modi en gebruik
De Max AC kent vijf modi, waarmee de Solarbank-lijn duidelijk volwassener is geworden:
Slimme modus: de AI-aangestuurde modus, met optie voor vaste of dynamische prijzen. Combineert zonne-energie, verbruik, weersverwachting en tarieven.
Zelfverbruik: de accu probeert maximaal op eigen zonne-energie te draaien.
Aangepaste modus: zelf laad- en ontlaadblokken instellen, per dag in een wekelijkse cyclus, elk met een eigen vermogen.
Tijd van gebruik: voor vaste piek- en daltarieven, in te stellen per werkdag/weekend en zelfs per seizoen.
Dynamisch tarief: laden bij lage prijzen, ontladen bij hoge prijzen, op basis van de dagprijzen.
Daarnaast zijn er twee extra functies: Stormbewaking, die de accu automatisch volledig oplaadt zodra er een weeralarm wordt afgegeven, en Snelladen, dat de accu direct en op maximaal vermogen laadt zodra je dat wilt. Vooral Stormbewaking is een logische toevoeging voor wie de Max AC ook als noodstroom wil inzetten.
In de praktijk werkt het systeem goed. Anders dan bij de Solarbank 3 Pro, waar we voortdurend met haperingen en errors te maken hadden, hebben we bij de Max AC geen fouten of crashes meegemaakt. De verbinding met de Shelly Pro 3EM blijft stabiel, de accu reageert snel op veranderingen in stroomverbruik en de laad- en ontlaadmomenten lijken logisch te volgen uit zon, verbruik en prijs. Ook wanneer er weinig of geen zon is maar de prijs laag staat, gaat de accu netjes laden. De Slimme modus presteert in onze ogen duidelijk beter dan een jaar geleden; we hebben het gevoel dat de AI nu écht zijn werk doet, en niet alleen in naam.
Een leuke extra: je kunt slimme stekkers van Anker via de app aansturen op basis van de status van de accu. Bij een groot zonneoverschot kun je bijvoorbeeld automatisch een apparaat aanzetten, of op een specifiek moment iets schakelen op basis van het laadniveau. Voor wie net wat verder wil gaan in zelfverbruik is dat een mooie aanvulling.
Samenwerking met andere Anker-accu's
Hier zit het grootste pijnpunt van deze release, en het is er één die je echt moet kennen voordat je tot aanschaf overgaat. We hebben de Max AC alleen in een aparte testapp kunnen testen, omdat de accu in de huidige consumenten-app nog niet werkt. Vervelend genoeg werkt in die testapp de eerder geteste Solarbank E2700 dan weer niet, waardoor we de twee accu’s niet samen hebben kunnen testen. Anker heeft op het moment van schrijven nog geen oplossing voor dat probleem, maar daarbij laat het bedrijf wel weten dat de twee accu’s sowieso niet samen kunnen werken. Voor klanten die al een eerder Anker-product hebben, is dat een vervelende kennismaking met deze nieuwe generatie.
Maar het zit dieper. De Solarbank Max AC en de Solarbank E2700 kunnen ook structureel niet samenwerken in één huishouden. Beide accu’s hebben hun eigen P1-meter nodig — anders dan bij merken als Zendure en Marstek, waar meerdere accu’s prima dezelfde meter kunnen delen. En zelfs met twee aparte P1-meters werken ze niet samen: ze zien elkaar als losse energiesystemen, met als gevolg dat ze elkaar in een ongelukkig scenario zelfs kunnen laden en ontladen. Energieverspilling pur sang.
Anker zegt hier een oplossing voor te bieden in de vorm van de Power Dock Pro, waarmee meerdere accu’s wél echt samenwerken. Maar dat kost je nog eens 499 euro extra, en alle batterijen moeten dan ook nog eens fysiek bij elkaar staan — wat in veel huizen niet realistisch is. Zonder zo’n dock kunnen alleen twee exact dezelfde producten samenwerken. Wie dus al een Solarbank E2700 of Solarbank 3 Pro thuis heeft staan en zijn capaciteit wil uitbreiden, wordt door Anker eigenlijk niet beloond voor zijn eerdere aankoop. Anker heeft daarnaast laten weten dat ondersteuning voor maximaal drie accu’s in één systeem en monitoring per fase pas in Q4 worden toegevoegd; nu kun je nog niet kiezen naar welke specifieke fase een accu zijn stroom stuurt — iets dat bij Zendure en Marstek al wel kan.
Een serieuze kanttekening voor een merk dat zijn bestaande gebruikers eigenlijk te vriend zou moeten houden.
Noodstroom
Anders dan de Solarbank 3 Pro heeft de Max AC een volwaardige noodstroomfunctie aan boord. Via de aparte off-grid-poort kun je tot 3.500 watt continu leveren (3.680 watt met uitbreidingsaccu) en bij een stroomstoring schakelt het systeem binnen 10 milliseconden over — snel genoeg om computers, modems en andere gevoelige apparatuur ongestoord door te laten draaien. Apparaten die je op deze poort aansluit, profiteren daarmee automatisch van een UPS-functie. Wie zijn complete huis wil overbruggen heeft straks (vanaf Q4 2026) de Power Dock Pro nodig, een automatische transfer switch die het hele huis kan overnemen tot 5.000 watt. Tot die tijd is de noodstroom beperkt tot wat je rechtstreeks op de off-grid-poort aansluit, maar dat is voor de essentiële apparatuur in huis al heel wat.
Smarthome-integratie
Op smarthome-gebied valt er nog veel te winnen. Op dit moment is Home Assistant de enige echte integratie: via Modbus TCP, in te schakelen in de Anker-app onder Station Settings, voeg je de Max AC toe via de native integratie ‘Anker SOLIX Official’. Na de eerste installatie kun je zelfs lokaal werken, zonder cloud. Voor de tech-savvy gebruiker is dat mooi nieuws en biedt het ruime mogelijkheden om zelf automatiseringen te bouwen.
Maar voor de gemiddelde consument die Homey of een ander smarthome-platform gebruikt, is dit (nog) geen optie. Homey-ondersteuning staat volgens Anker op de planning, maar is op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is er goed nieuws richting energieleveranciers: anders dan bij de Solarbank 3 Pro werkt de directe integratie met Tibber inmiddels wél, waarmee de dynamische tarieven van Tibber rechtstreeks in de Slimme modus en de Dynamisch-tariefmodus worden meegenomen. Daarmee is een belangrijk minpunt uit de vorige review opgelost.
Terugverdientijd
De terugverdientijd van een thuisaccu blijft een complex onderwerp en is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de hoogte van je investering, het aantal en de efficiëntie van je zonnepanelen, je energiecontract (vast of dynamisch) en zelfs het seizoen waarin je hem in gebruik neemt.
In de praktijk zien we dat de Max AC dagelijks zo’n 6 tot 7 kWh kan opslaan en op de juiste momenten kan inzetten. Met een gemiddelde energieprijs van 0,30 euro per kWh komt dat neer op een dagelijkse “besparing” van ongeveer 1,80 tot 2,10 euro. Net als bij de vorige berekening: dat is een illustratie, geen garantie. Niet elke dag wordt de accu volledig benut, in de wintermaanden bereik je dat lang niet, en op een echt zonnige dag zou het juist meer kunnen zijn als je ook nog dynamische tarieven optimaal benut.
Een grove rekensom voor de basis-Max AC:
Totale investering: circa 2.099 tot 2.499 euro
Dagelijkse besparing: 6 kWh × 0,30 euro = 1,80 euro
Jaarlijkse besparing: 1,80 euro × 365 dagen = circa 660 euro
Terugverdientijd in het meest gunstige geval: ongeveer 3 tot 4 jaar
In de praktijk zal de werkelijke terugverdientijd eerder richting de 5 tot 7 jaar gaan, afhankelijk van zon, gebruik en de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2027. Wie nu nog volop saldeert, profiteert minder; wie straks zonder saldering zit en dynamische tarieven gebruikt, krijgt waarschijnlijk een gunstiger plaatje. Wel duidelijk is dat de prijs per kilowattuur (circa 300 euro) bij dit nieuwe model fors lager ligt dan bij de Solarbank 3 Pro met BP2700-uitbreiding, en dat tikt op de langere termijn aan.
Conclusie
De Anker SOLIX Solarbank Max AC is op vrijwel alle punten een serieuze stap vooruit ten opzichte van de Solarbank 3 Pro. De capaciteit (7 kWh) en het bidirectionele vermogen (3.500 watt) zijn fors hoger, de prijs per kilowattuur is lager, de noodstroomfunctie is een echte aanwinst, de Slimme modus werkt in onze ervaring duidelijk beter en de Tibber-integratie is eindelijk op orde. Bovendien hebben we gedurende onze testperiode geen errors of haperingen meegemaakt — een wereld van verschil met de hoeveelheid problemen die de Solarbank 3 Pro destijds liet zien. Voor de gemiddelde Nederlandse woning is 7 kWh ook gewoon een prettige capaciteit: voor een full-electric huis te weinig, maar genoeg om de avond en nacht door te komen, en met 3.500 watt laadvermogen vang je vrijwel de hele piek van een gemiddelde zonneinstallatie op.
Tegelijk wegen de minpunten zwaar, vooral voor wie al een Anker-accu thuis heeft staan. Dat de Max AC niet kan samenwerken met de eerdere Solarbank-accu’s — niet via dezelfde P1-meter, niet via twee aparte P1-meters — voelt als een achteruitgang. Zendure en Marstek tonen al lange tijd aan dat dit wél kan, en dat Anker dit nu pas met een extra Power Dock van 499 euro probeert op te lossen, is geen sterke zet. Ook de afwezigheid van Homey-ondersteuning en de irritante openingsanimatie in de app zijn punten die makkelijker op te lossen hadden moeten zijn.
Wie nieuw begint met een thuisaccu en op zoek is naar een degelijk, krachtig, plug-en-play-systeem met noodstroom: de Solarbank Max AC is een serieuze kandidaat. Wie al een Solarbank E2700 of 3 Pro heeft: bedenk goed wat je toevoegt, want zonder Power Dock Pro (én de juiste opstelling) leveren twee Anker-accu’s je niet automatisch meer op. Dit is een goede accu, maar niet een perfecte — en absoluut niet de juiste aanvulling als je al een eerdere Anker-aankoop hebt gedaan.
7.0
Beoordeling Anker SOLIX Solarbank Max AC
Pluspunten
Forse stap vooruit ten opzichte van Solarbank 3 Pro
Krachtig: 7 kWh en 3.500 watt bidirectioneel
Stabiele werking, geen errors of haperingen
AI- en slimme modus werken nu echt naar behoren
Ingebouwde noodstroom (3.500–3.680 watt) met UPS-functie
Tibber-integratie werkt nu wel
Goede prijs per kWh (circa 300 euro)
10 jaar garantie en 10.000 cycli
IP66, geschikt voor buiten en extreme temperaturen
Modulair uit te breiden tot 42 kWh
Minpunten
Werkt niet samen met eerdere Anker-accu's zonder dure Power Dock Pro
Geen monitoring of sturing per fase mogelijk
Erg zwaar (73 kg), niet door één persoon te tillen
Geen Homey-integratie (alleen Home Assistant)
Werkelijke zonne-opbrengst alleen zichtbaar met Anker Smart Meter Gen 2
Hinderlijke openingsanimatie in de app
Geen inzicht in wat de AI gaat doen of waarom
Voor 3.500 watt is een eigen groep nodig
Beoordeling Anker SOLIX Solarbank Max AC
De Anker SOLIX Solarbank Max AC is op vrijwel alle punten een serieuze stap vooruit ten opzichte van de Solarbank 3 Pro. De capaciteit (7 kWh) en het bidirectionele vermogen (3.500 watt) zijn fors hoger, de prijs per kilowattuur is lager, de noodstroomfunctie is een echte aanwinst, de Slimme modus werkt in onze ervaring duidelijk beter en de Tibber-integratie is eindelijk op orde. Bovendien hebben we gedurende onze testperiode geen errors of haperingen meegemaakt — een wereld van verschil met de hoeveelheid problemen die de Solarbank 3 Pro destijds liet zien. Voor de gemiddelde Nederlandse woning is 7 kWh ook gewoon een prettige capaciteit: voor een full-electric huis te weinig, maar genoeg om de avond en nacht door te komen, en met 3.500 watt laadvermogen vang je vrijwel de hele piek van een gemiddelde zonneinstallatie op.
Tegelijk wegen de minpunten zwaar, vooral voor wie al een Anker-accu thuis heeft staan. Dat de Max AC niet kan samenwerken met de eerdere Solarbank-accu's — niet via dezelfde P1-meter, niet via twee aparte P1-meters — voelt als een achteruitgang. Zendure en Marstek tonen al lange tijd aan dat dit wél kan, en dat Anker dit nu pas met een extra Power Dock van 499 euro probeert op te lossen, is geen sterke zet. Ook de afwezigheid van Homey-ondersteuning en de irritante openingsanimatie in de app zijn punten die makkelijker op te lossen hadden moeten zijn.
Wie nieuw begint met een thuisaccu en op zoek is naar een degelijk, krachtig, plug-en-play-systeem met noodstroom: de Solarbank Max AC is een serieuze kandidaat. Wie al een Solarbank E2700 of 3 Pro heeft: bedenk goed wat je toevoegt, want zonder Power Dock Pro (én de juiste opstelling) leveren twee Anker-accu's je niet automatisch meer op. Dit is een goede accu, maar niet een perfecte — en absoluut niet de juiste aanvulling als je al een eerdere Anker-aankoop hebt gedaan.
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