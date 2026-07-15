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Voorverkoop EcoFlow STREAM AC 5000 gestart bij Thuisbatterij.nl (ADV)

15 juli 2026 4 Minuten 0 Reacties
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Sinds 15 juli is de EcoFlow STREAM AC 5000 tijdens de pre-sale te bestellen bij Thuisbatterij.nl. Deze nieuwe plug-in thuisbatterij combineert 5 kWh aan energieopslag met een eenvoudige installatie, slimme energiesturing en de mogelijkheid om het systeem later uit te breiden. Dankzij de samenwerking tussen EcoFlow en Thuisbatterij.nl krijgen huishoudens in Nederland en België bovendien vroeg toegang tot deze nieuwe generatie thuisbatterijen.

thuisbatterij EcoFlow

Steeds meer huishoudens willen een groter deel van hun zelf opgewekte zonnestroom thuis gebruiken. Zonnepanelen produceren immers vooral overdag energie, terwijl het elektriciteitsverbruik in veel woningen juist in de ochtend en avond hoger ligt. Een thuisbatterij kan het overschot aan zonnestroom tijdelijk opslaan, zodat deze energie op een later moment beschikbaar is.

De EcoFlow STREAM AC 5000 is speciaal ontwikkeld om energieopslag toegankelijker te maken. Het systeem werkt via een AC-koppeling en kan daardoor worden gecombineerd met bestaande zonnepanelen, zonder dat de huidige zonnepaneleninstallatie of omvormer volledig vervangen hoeft te worden.

Plug-in thuisbatterij met 5 kWh opslag 

De basismodule van de EcoFlow STREAM AC 5000 beschikt over een opslagcapaciteit van 5 kWh. Daarmee kan zonnestroom die overdag niet direct in huis wordt gebruikt, worden bewaard voor een later moment.

De batterij is ontworpen als plug-and-play-oplossing. De gebruiker plaatst het systeem op een geschikte locatie, sluit het aan op een geaard stopcontact en koppelt het via de EcoFlow-app. Met een P1-meter of compatibele energiemeter kan de batterij zien wanneer een woning elektriciteit teruglevert of juist stroom van het net afneemt. Op basis daarvan kan het systeem automatisch laden en ontladen.

Dat maakt de STREAM AC 5000 interessant voor huishoudens die energieopslag willen toevoegen zonder direct een ingrijpend installatieproject te starten.

Meer eigen zonnestroom gebruiken 

Een belangrijk voordeel van de EcoFlow STREAM AC 5000 is dat de batterij helpt om het eigen verbruik van zonne-energie te verhogen. In plaats van overtollige stroom onmiddellijk terug te leveren aan het elektriciteitsnet, kan deze energie in de batterij worden opgeslagen.

Wanneer de zonnepanelen later op de dag minder of niets meer produceren, kan de opgeslagen energie alsnog in huis worden gebruikt. Hierdoor hoeft op die momenten mogelijk minder elektriciteit van het net te worden afgenomen.

De batterij kan daarnaast worden ingezet in combinatie met een dynamisch energiecontract. Het systeem kan stroom opslaan op momenten waarop elektriciteit relatief goedkoop is en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de tarieven hoger liggen. Via de EcoFlow-app zijn het energieverbruik, de zonneproductie en de batterijstatus realtime te volgen. Verschillende gebruiksmodi maken het mogelijk de aansturing af te stemmen op zelfconsumptie, dynamische tarieven of persoonlijke voorkeuren.

Uitbreidbaar tot 15 kWh per batterijstapel 

De energiebehoefte van een huishouden kan in de loop der tijd veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een elektrische auto, een warmtepomp of extra zonnepanelen. De EcoFlow STREAM AC 5000 is daarom modulair opgebouwd.

Het basissysteem begint met 5 kWh opslag. Door één of twee uitbreidingsmodules toe te voegen, kan de opslagcapaciteit stapsgewijs worden vergroot naar respectievelijk 10 of 15 kWh per batterijstapel. Gebruikers hoeven daardoor niet direct in de maximale capaciteit te investeren, maar kunnen het systeem later laten meegroeien met hun verbruik.

Krachtige back-up en langdurig gebruik 

Naast slimme energieopslag beschikt de STREAM AC 5000 over een AC-back-uppoort met een uitgangsvermogen tot 3.000 watt. Bij een stroomstoring kan de batterij daarmee belangrijke apparaten, zoals een koelkast, modem, verlichting of andere essentiële apparatuur, van elektriciteit blijven voorzien.

Voor de batterijcellen wordt gebruikgemaakt van lithium-ijzerfosfaattechnologie, ook bekend als LiFePO4 of LFP. EcoFlow specificeert voor de STREAM-serie een cyclusduur van 10.000 laadcycli en een productgarantie van tien jaar. Het geïntegreerde Battery Management System bewaakt onder meer de temperatuur, spanning en laadstatus van het systeem.

Thuisbatterij.nl en EcoFlow werken samen aan introductie 

EcoFlow en Thuisbatterij.nl werken samen aan de introductie en uitrol van de STREAM AC 5000 in de Benelux. Thuisbatterij.nl vervult daarbij een centrale rol op het gebied van productinformatie, begeleiding en marktintroductie.

Als officiële EcoFlow-partner en launching partner kan Thuisbatterij.nl als eerste starten met de uitlevering in de Benelux. Klanten kunnen daarbij gebruikmaken van Nederlandstalig advies en ondersteuning rondom de keuze, ingebruikname en uitbreiding van het systeem. De eerste uitleveringen worden naar verwachting vanaf eind september verwacht.

Profiteer tijdelijk van het pre-sale voordeel 

De voorverkoop van de EcoFlow STREAM AC 5000 is nu gestart. Tijdens de pre-sale is de 5kWh-basismodule tijdelijk extra voordelig te bestellen bij Thuisbatterij.nl. Ook de losse 5kWh-uitbreidingsmodules en configuraties met 10 of 15 kWh opslag zijn tijdens de voorverkoop te reserveren.

Wie vroeg bestelt, profiteert niet alleen van het tijdelijke pre-sale voordeel, maar staat ook vooraan zodra Thuisbatterij.nl als officiële EcoFlow-partner begint met uitleveren in de Benelux.

Bekijk hier de beschikbare configuraties en reserveer de EcoFlow STREAM AC 5000 tijdens de pre-sale via Thuisbatterij.nl

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