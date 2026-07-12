Design en installatie

Het doet me goed dat de doos van de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone wat kleiner is dan de eufy en de MOVA die we onlangs getest hebben, maar met een gewicht van meer dan 20 kilo is dit ook geen kleine jongen. Gelukkig is het een fluitje van een cent om het geheel fysiek te installeren, want alles zit al in elkaar. Je verwijdert wat plastic en beschermfolie, klikt de oprijplank aan het thuisstation en plaatst de robot onder het thuisstation. Even het schoonmaakmiddel bijvullen (je krijgt twee flesjes meegeleverd voor gewoon schoonmaken en voor hardnekkige vlekken) en je kunt met de app aan de slag. Ook daar bleek het installeren een fluitje van een cent en we konden al vrij snel aan de slag met het in kaart brengen van het huis.

Qua design valt op dat het thuisstation een groot en zwart blok is. Het mist het verfijnde van het futuristische thuisstation van de eufy S2, maar dat robuuste van dit model heeft ook wel wat. Het staat echt als een huis en de matzwarte kleur in combinatie met grijs oogt zeer fraai. Wel is het echt een stofmagneet. Aan de voorkant vinden we een ronde buis, dat lijkt op de achterkant van een Dyson-stofzuiger, hier wordt het stof opgevangen en waait als een cycloon door het thuisstation heen. Daar komt ongetwijfeld de naam ‘OmniCyclone’ vandaan. Bovenop vind je twee waterreservoirs voor schoon en vies water en voorop trek je linksvoor het afdekplaatje van het thuisstation om het schoonmaakmiddel bij te vullen. De robotstofzuiger zelf is behoorlijk fors en met name hoger dan andere recent geteste modellen. Toch vinden we ook hier de fraaie matzwarte kleur met een soort boemerang bovenop. Onderop vinden we de brede dweilrol van 27 centimeter, de zuigmond en de roterende borstel. Voorop vinden we de camera en sensoren waarmee de robotstofzuiger kan navigeren met daarnaast twee kruislings geplaatste waterpistolen voor het voorbehandelen van vlekken. Daarover later meer.

De app ziet er fraai uit en is, dankzij het WK Voetbal, helemaal in voetbalsferen. De robotstofzuiger wordt als bal weergegeven op de kaart en het thuisstation als het doel. Het ziet er feestelijk uit, maar wil je dit niet? Dan neem je gewoon het normale uiterlijk. Je hebt onderaan drie tabbladen waarvan de eerste het thuisscherm met de robot laat zien. Het tweede tabblad is ‘Winkel’ en laat je direct andere producten van ECOVACS kopen of bijvoorbeeld nieuw schoonmaakmiddel. Ik vind het een beetje te prominent in beeld en het maakt de app eigenlijk te commercieel voor een product dat al 1.399 euro kost. Het derde tabblad is niet zo interessant en geeft wat app-instellingen weer. Via het eerste tabblad klik je op de robot en krijg je de gemaakte kaart van het huis te zien. Via de kaart kun je ook een zone creëren waar schoongemaakt moet worden of kies je voor focus-dweilen (met voorbehandeling). Veeg het tabblad omhoog en je kiest de reinigingsmodus met zuigkracht, waterverbruik, reinigingssnelheid en hoe vaak er schoongemaakt moet worden (1x of 2x rijden). Via het tandwieltje rechts bovenaan vind je de instellingen van de robotstofzuiger, het thuisstation, maar ook voor liveview (je kunt meekijken) of de instellingen voor de kaart. De app heeft me wel verrast, want alles zit logisch in elkaar en je vindt snel wat je zoekt. Tegelijkertijd laat de vertaling hier en daar wat te wensen over en dat begon al tijdens de installatie waarbij de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone regelmatig ‘robotmaaier’ werd genoemd. Men is even in de war met de ECOVACS GOAT A1600 LiDAR Pro denken we dan maar. Iets om rekening mee te houden: de meeste opties verdwijnen tijdens een schoonmaakronde. Deze verschijnen pas weer nadat de robotstofzuiger teruggekeerd is in het thuisstation en de dweil heeft schoongemaakt.