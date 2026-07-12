Het zijn de weken van de robotstofzuigers hier bij FWD.nl, want na de eufy S2 en de MOVA V70 Ultra Complete is deze ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone de derde high-end robotstofzuiger in vijf weken tijd die we uitgebreid onder de loep nemen. Het is de eerste keer dat we met een robotstofzuiger van ECOVACS aan de slag gaan en dat werd ook de hoogste tijd. Het merk lanceerde de eerste robotstofzuiger al in 2009 met de DEEBOT 730. We zijn dan ook benieuwd of we de jarenlange ervaring van ECOVACS terug gaan zien in onze ervaring met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone.
Een robotstofzuiger met twee sproeiers die onder hoge druk een vlek voorbehandelen? Dat klinkt interessant! We testen de ECOVACS Deebot X12 OmniCyclone.
Dit is de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone
Een robotstofzuiger met een twist, zo kunnen we de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone goed omschrijven. In de basis is het natuurlijk een high-end robotstofzuiger, maar wie goed naar de voorkant kijkt ziet een verschil. We zien daar twee kruisvormig geplaatste gaatjes links en rechts van de camera. Dit is het nieuwe FocusJet-systeem en kan vlekken voorbehandelen. Onder hoge druk worden er twee waterstralen op de vlek gespoten waardoor de vlek alvast kan losweken. De brede dweilrol van de robotstofzuiger tenslotte zal de losgeweekte vlek moeiteloos meenemen. Dit moet de efficiëntie van het dweilen flink verbeteren en dat is vaak toch de zwakke plek van veel robotstofzuigers.
Ook naast FocusJet-technologie heeft de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone veel te bieden. Zo beschikt dit model over een maximale zuigkracht van 22.000 Pa met BLAST-technologie voor een luchtstroom tot 22 l/s. Samen met ZeroTangle 4.0 wordt er een waaier met luchtstromen gecreëerd om stof te verzamelen en op te zuigen zonder dat er klitten ontstaan. De OZMO Roller 3.0 is een brede dweilrol van 27 centimeter die met TruEdge 3.0 ook daadwerkelijk uit kan schuiven voor een nauwkeurige randreiniging. Drempels tot 2,4 centimeter zijn geen probleem, net als dubbele treden tot vier centimeter. Snelladen (in drie minuten tijd alweer 13 procent batterij) en kunstmatige intelligentie met AGENT YIKO 2.0 vallen op. Hierdoor wordt de zuigkracht, het water en de route altijd intelligent aangepast. Het OmniCyclone-thuisstation neemt heel veel werk uit handen. Deze zal de robotstofzuiger opladen, stof afvoeren, schoon water bijvullen, vies water afvoeren, de dweil schoonmaken met warm water en de dweil drogen met warme lucht. Volgens het merk hoef je de stofbak pas na 48 dagen te legen. Stofzakken zijn dus niet meer nodig!
De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone heeft een adviesprijs van 1.399 euro, maar hebben we tijdens het schrijven van deze review gespot voor 979 euro.
Design en installatie
Het doet me goed dat de doos van de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone wat kleiner is dan de eufy en de MOVA die we onlangs getest hebben, maar met een gewicht van meer dan 20 kilo is dit ook geen kleine jongen. Gelukkig is het een fluitje van een cent om het geheel fysiek te installeren, want alles zit al in elkaar. Je verwijdert wat plastic en beschermfolie, klikt de oprijplank aan het thuisstation en plaatst de robot onder het thuisstation. Even het schoonmaakmiddel bijvullen (je krijgt twee flesjes meegeleverd voor gewoon schoonmaken en voor hardnekkige vlekken) en je kunt met de app aan de slag. Ook daar bleek het installeren een fluitje van een cent en we konden al vrij snel aan de slag met het in kaart brengen van het huis.
Qua design valt op dat het thuisstation een groot en zwart blok is. Het mist het verfijnde van het futuristische thuisstation van de eufy S2, maar dat robuuste van dit model heeft ook wel wat. Het staat echt als een huis en de matzwarte kleur in combinatie met grijs oogt zeer fraai. Wel is het echt een stofmagneet. Aan de voorkant vinden we een ronde buis, dat lijkt op de achterkant van een Dyson-stofzuiger, hier wordt het stof opgevangen en waait als een cycloon door het thuisstation heen. Daar komt ongetwijfeld de naam ‘OmniCyclone’ vandaan. Bovenop vind je twee waterreservoirs voor schoon en vies water en voorop trek je linksvoor het afdekplaatje van het thuisstation om het schoonmaakmiddel bij te vullen. De robotstofzuiger zelf is behoorlijk fors en met name hoger dan andere recent geteste modellen. Toch vinden we ook hier de fraaie matzwarte kleur met een soort boemerang bovenop. Onderop vinden we de brede dweilrol van 27 centimeter, de zuigmond en de roterende borstel. Voorop vinden we de camera en sensoren waarmee de robotstofzuiger kan navigeren met daarnaast twee kruislings geplaatste waterpistolen voor het voorbehandelen van vlekken. Daarover later meer.
De app ziet er fraai uit en is, dankzij het WK Voetbal, helemaal in voetbalsferen. De robotstofzuiger wordt als bal weergegeven op de kaart en het thuisstation als het doel. Het ziet er feestelijk uit, maar wil je dit niet? Dan neem je gewoon het normale uiterlijk. Je hebt onderaan drie tabbladen waarvan de eerste het thuisscherm met de robot laat zien. Het tweede tabblad is ‘Winkel’ en laat je direct andere producten van ECOVACS kopen of bijvoorbeeld nieuw schoonmaakmiddel. Ik vind het een beetje te prominent in beeld en het maakt de app eigenlijk te commercieel voor een product dat al 1.399 euro kost. Het derde tabblad is niet zo interessant en geeft wat app-instellingen weer. Via het eerste tabblad klik je op de robot en krijg je de gemaakte kaart van het huis te zien. Via de kaart kun je ook een zone creëren waar schoongemaakt moet worden of kies je voor focus-dweilen (met voorbehandeling). Veeg het tabblad omhoog en je kiest de reinigingsmodus met zuigkracht, waterverbruik, reinigingssnelheid en hoe vaak er schoongemaakt moet worden (1x of 2x rijden). Via het tandwieltje rechts bovenaan vind je de instellingen van de robotstofzuiger, het thuisstation, maar ook voor liveview (je kunt meekijken) of de instellingen voor de kaart. De app heeft me wel verrast, want alles zit logisch in elkaar en je vindt snel wat je zoekt. Tegelijkertijd laat de vertaling hier en daar wat te wensen over en dat begon al tijdens de installatie waarbij de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone regelmatig ‘robotmaaier’ werd genoemd. Men is even in de war met de ECOVACS GOAT A1600 LiDAR Pro denken we dan maar. Iets om rekening mee te houden: de meeste opties verdwijnen tijdens een schoonmaakronde. Deze verschijnen pas weer nadat de robotstofzuiger teruggekeerd is in het thuisstation en de dweil heeft schoongemaakt.
Navigatie
Voordat we een schoonmaakronde kunnen starten is het zaak om het huis in kaart te brengen. Tegenwoordig gaat dat bij de meeste robotstofzuigers heel vlot en dat is ook bij de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone niet anders. Binnen 5 minuten was de benedenverdieping in kaart gebracht. Indien gewenst kun je de kamers nog aanpassen en dat was in ons geval ook nodig. De helft van de gang werd ineens bij de woonkamer genomen. Het is even wat gedoe om de kaart weer handmatig goed te krijgen, dat gaat bij andere fabrikanten wat makkelijker. Hoe dan ook, het uiteindelijke resultaat was heel behoorlijk. De kaart wordt ook in 3d gebracht, alhoewel meubels daar niet automatisch in verschijnen.
Voordat we gaan kijken naar de schoonmaakresultaten bespreken we eerst even de navigatie. En die navigatie werkt eigenlijk heel behoorlijk. Belangrijk om te weten is dat deze robotstofzuiger toch tien minuten langer doet over de benedenverdieping in vergelijking met de concurrentie in het high-end segment. Maar daardoor wordt er wel grondig rondgereden. Een schoonmaakronde start eerst langs de randen en vervolgens wordt er in efficiënte banen door het midden van de kamer gereden totdat alles gedaan is. Die extra tijd van dit model komt omdat het grondig is bij hoekjes. De robot draait er de zijborstel even in als vervolgens ook de dweil. Toch verklaart dit niet alles, want dit model moet soms ook gewoon echt even nadenken. De DEEBOT X12 staat dan even stil om even te analyseren en verwerken. De oplossing is vrijwel altijd goed, maar duurt wel langer dan bij andere modellen.
Toch is er wel een nadeel en dat is dat de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone soms iets te voortvarend aan het werk gaat. Onder het tv-meubel gaat echt niet passen, maar reken maar dat dit model het gaat proberen. En ook niet één keer. Maak je een schoonmaakzone aan en valt deze ook over meubels heen? Alle hoekjes en gaatjes worden geprobeerd om ook daar schoon te maken. Zelfs onder het aanrecht werd het soms minutenlang geprobeerd en ondertussen analyserend en nadenkend, maar dat gaat natuurlijk niet passen. Qua navigatie gaat de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone dus qua schoonmaakronde echt effectief te werk, maar het duurt soms wat langer en dit model overschat zichzelf soms.
Schoonmaken
Uiteindelijk is het belangrijkste dat er goed schoongemaakt wordt en dat heeft ECOVACS met de DEEBOT X12 OmniCyclone echt heel goed op orde. Zo zie je maar weer dat zuigkracht niet zoveel zegt, want met 22.000 Pa behoort dit model qua high-end robotstofzuigers zeker niet tot de top qua zuigkracht. Uiteindelijk gaat het om de schoonmaakresultaten en dat is gewoon heel goed. Opvallend is dat fijne stofdeeltjes zeer goed meegenomen worden tijdens het stofzuigen. Als we dit inzichtelijk maken met een groene laser zien we nauwelijks nog kleine stofdeeltjes liggen. Blijft er toch iets liggen? Dan zijn dit soms de wat grotere delen. Denk aan een stukje plastic of een klontje modder. Een robotstofzuiger werkt echter met herhaling en na een tweede schoonmaakronde is de vloer heel goed gestofzuigd. Zoals al benoemd bij het navigeren draait dit model soms even bij in een hoekje of langs een randje om de zijborstel echt even de kans te geven alles mee te nemen. De rand- en hoekreiniging is dan ook van een zeer hoog niveau. Er zijn modellen die beter zijn op tapijt dan de Deebot X12, maar ook hier scoort dit model een voldoende.
Het paradepaardje is natuurlijk het dweilen met de FocusJet-technologie. Vlekken worden herkend door de robotstofzuiger via de camera en de twee waterstralen behandelen de plek voor. Dat is althans het idee, maar er komt helemaal niets. Na zes uur schoonmaaktijd is FocusJet nog steeds helemaal niet gebruikt. We gooiden de keukenvloer vol met koffievlekken, ketchup, yoghurt, kwark, pindakaas en zelfs verfvlekken, maar de twee sproeiers deden helemaal niets. We laten vlekken vervolgens een nacht intrekken. Misschien werkt het met opgedroogde vlekken? Nee, ook niet. FocusJet doet niet wat het moet doen. Het is goed om te weten dat de dweilprestaties van deze Deebot X12 OmniCyclone ook zonder FocusJet fantastisch zijn. De uitschuivende dweilrol neemt randen en plinten goed mee en de gemaakte vlekken worden ook gewoon met de brede dweilrol zeer goed meegenomen. En de dweil is na afloop ook echt weer schoon, want de continue reiniging van de dweilrol zorgt ervoor dat niet alle viezigheid weer door het huis verplaatst wordt. Toch is dat natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want we willen FocusJet in actie zien waarbij automatische vlekkenherkenning via kunstmatige intelligentie de beide waterstralen in actie brengen. Het is tijdens de gehele testperiode niet gelukt.
Gelukkig is er wel een alternatief en dat zie je ook op de foto’s in deze review waarbij je de waterstralen in actie kunt zien. Je kunt namelijk handmatig kiezen voor focus-dweilen in de app en maken een kleine zone aan. Nu werkt het wel. De hele zone wordt onder handen genomen met de twee kruislings geplaatste sproeiers en het bijbehorende schoonmaakmiddel en vervolgens wordt er gedweild. Dit werkt natuurlijk voor een hele zone, maar we willen de robotstofzuiger dit zelf zien doen. We namen dan ook contact op met ECOVACS om te kijken of we iets over het hoofd hebben gezien, maar we doen zelf eigenlijk alles goed. Online lees ik meer verhalen van mensen waarbij de functie niet werkt. Is onze PVC-vloer te licht? Ik zou het antwoord niet durven geven. Feit blijft dat het paradepaardje van de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone dus niet werkt.
Handmatig FocusJet gebruiken werkt dus wel en dan zien we die twee sproeiers voor het eerst in actie. We lazen vooraf in het persbericht dat deze ‘onder hoge druk’ naar buiten komen. Nou, nee. Het zijn twee kleine waterpistooltjes. De vloer wordt wel goed nat gemaakt en daarmee voorbehandeld, maar er is werkelijk waar geen enkele mogelijkheid om dit hoge druk te noemen. Die twee sproeiers komen echter wel met een minpunt, want alles wordt nat waaronder de robotstofzuiger zelf die onder de druppen (en als het opdroogt onder de vlekken) zit. ECOVACS raadt dan ook aan om zones aan te maken op de kaart waar FocusJet niet mag werken omdat ook je meubels nat worden. Het dweilresultaat is uiteindelijk behoorlijk netjes (maar dat kan de brede dweilrol zelf ook al heel erg goed), maar dit is typisch zo’n functie die eigenlijk helemaal niet op dit model zou moeten zitten. De AI herkent niets. Had deze functie achterwege gelaten en de robotstofzuiger enkele honderden euro’s goedkoper gemaakt. Dan was dit echt een topmodel voor een zeer betaalbare prijs geworden. Of het ermee te maken heeft weten we niet, maar deze ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone is pas net uit en nu al gespot voor honderden euro’s goedkoper dan de adviesprijs.
In gebruik
Goed, FocusJet leverde dus alleen maar frustratie op. Maar laten we die functie achterwege dan is de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone echt een genot om in huis te laten rijden. Ja, een schoonmaakronde duurt langer in vergelijking met de concurrentie, maar het eindresultaat is qua stofzuigen en dweilen zeer goed te noemen. We zijn gewend dat een robotstofzuiger ‘praat’ om te laten weten wat het aan het doen is, de dweil drogen, de dweil nat maken, een schoonmaakronde starten, maar deze ECOVACS praat echt heel veel. Wat mij betreft echt teveel en dan kun je dit zelfs nog instellen in de app of er veel of weinig gepraat moet worden. Weinig is in het geval van deze Deebot X12 wat mij betreft al teveel, want de overenthousiaste stem blijft maar vertellen wat ze aan het doen is en betrekt ook jou daar graag bij. Dat hoeft echt niet. Daarnaast is het een beetje teveel AI. Je kunt bij alles kunstmatige intelligentie instellen. Van automatische vlekherkenning voor FocusJet (dat werkt dus niet) tot aan een complete AI-agent genaamd Agent YIKO 2.0. Dat hoeft allemaal niet. Ik wil gewoon controle over een schoonmaakronde en niet dat de robot zelf aan de slag gaat met schoonmaakplannen. Ik kan dat ook zelf heel goed doen. Gelukkig hoef je het ook niet te gebruiken.
Via de app kun je dus accessoires bestellen. Er wordt verder niets meegeleverd in de doos, dus dat is wel een beetje karig. Qua accessoires valt de prijs mee, maar qua schoonmaakmiddel was het echt even schrikken geblazen. Een liter schoonmaakmiddel voor de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone kost 39 euro!!! Dat is natuurlijk veel te duur. Er gaan echter twee verschillende soorten schoonmaakmiddel in deze robotstofzuiger, maar de andere soort is nergens te vinden. Hopelijk komt dit nog en gaat ECOVACS dit ook voor een betere prijs leveren, want 39 euro is niet normaal voor een litertje officieel schoonmaakmiddel. Er staat bij robotstofzuigers altijd bij dat je alleen het officiële schoonmaakmiddel mag gebruiken, maar dat kun je gerust met een korreltje zout nemen.
Conclusie
Vergeet de niet-werkende FocusJet-technologie en je hebt echt een fantastische robotstofzuiger met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone in handen. Het voelt als een technologie dat nog niet helemaal af is. Ja, de DEEBOT X12 doet daadwerkelijk iets unieks, maar de automatische herkenning van vlekken werkt gewoon niet. Sterker nog, de DEEBOT X12 heeft FocusJet niet eens nodig, want het standaard dweilresultaat is al echt fantastisch. Had dit gewoon achterwege gelaten en dit model goedkoper in de winkel gelegd om qua prijs onder de concurrenten te duiken. De prijs op het moment van schrijven is op sommige plekken al onder de duizend euro gezakt en dat is een uitstekende prijs voor een robotstofzuiger met een zeer goed stofzuig- en dweilresultaat die er wel iets langer over doet dan de concurrentie.
Beoordeling
ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone
- Fraai uiterlijk
- Standaard stofzuig- en dweilresultaat erg goed
- Rijdt efficiënte banen
- Zorgvuldig langs randen en plinten
- App is overzichtelijk
- Prijs zakt snel
- FocusJet werkt niet
- Vertaling app moet beter
- Teveel AI en praat teveel
- Schoonmaakmiddel is erg duur
Beoordeling ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone
Vergeet de niet-werkende FocusJet-technologie en je hebt echt een fantastische robotstofzuiger met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone in handen. Het voelt als een technologie dat nog niet helemaal af is. Ja, de DEEBOT X12 doet daadwerkelijk iets unieks, maar de automatische herkenning van vlekken werkt gewoon niet. Sterker nog, de DEEBOT X12 heeft FocusJet niet eens nodig, want het standaard dweilresultaat is al echt fantastisch. Had dit gewoon achterwege gelaten en dit model goedkoper in de winkel gelegd om qua prijs onder de concurrenten te duiken. De prijs op het moment van schrijven is op sommige plekken al onder de duizend euro gezakt en dat is een uitstekende prijs voor een robotstofzuiger met een zeer goed stofzuig- en dweilresultaat die er wel iets langer over doet dan de concurrentie.
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