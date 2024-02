Samsung verkocht in 2023 1 miljoen oled tv’s

Samsung Electronics heeft in 2023 ruim één miljoen oled televisies verkocht. Dat levert de Zuid-Koreaanse fabrikant een marktaandeel van 23 procent op. LG is nog steeds marktleider op het gebied van oled televisies. Als we naar de totale tv-markt kijken dan heeft Samsung een marktaandeel van 30,1 procent. Puur kijkend naar premium televisies met een prijs vanaf 2.500 dollar heeft Samsung zelfs een marktaandeel van 60,5 procent.

Ook laat Samsung weten in 2023 8,31 miljoen qled-televisies verkocht te hebben. In totaal zijn er sinds de introductie van de quantum dots in 2017 meer dan 40 miljoen van deze televisies over de toonbank gegaan.

Samsung verwacht dit jaar ruimschoots over de 1 miljoen verkochte oled televisies te gaan. Het bedrijf introduceerde eerder dit jaar zijn nieuwe, uitgebreide line-up oled televisies.