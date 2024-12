Hegel is niet het soort bedrijf dat om de haverklap nieuwe producten lanceert. De afgelopen jaren zijn vrij uitzonderlijk in dat optiek, na luwte die veel met de coronaperiode en onderdelentekorten te maken had. Op relatief korte tijd verscheen er een H30A/P30A-voor- en eindtrap, de V10 phonoversterker, de H190v-versterker met phono-ingang en natuurlijk de H600 geïntegreerde versterker met ingebouwde streaming. Toen dat laatste product opdook, deed dat wel wat wenkbrauwen fronsen. Z’n voorganger, de H590, was immers niet bepaald voorbijgestreefd. Versterkers zijn ook niet zoals smartphones, er is geen constante nood aan nieuwe versies om commercieel in de kijker te blijven staan.

Maar onder andere de componentenschaarste gedurende de coronaperiode deed Hegels meesteringenieur Bent Holter toch nadenken over nieuwe designs. Een nieuw DAC-luik en streamergedeelte waren bij die H600 de voornaamste verbeteringen. De eigenlijke klasse AB-versterking bleef grotendeels onveranderd. Wat geen probleem hoefde te zijn, want Hegels eigen SoundEngine2-foutcorrectie en klasse AB-techniek zijn even doeltreffend als altijd. Ook het uiterlijk van de versterker veranderde nauwelijks. Vooral dat laatste gaf aanvankelijk de indruk dat deze ultieme versterker van 11.500 euro eerder opgefrist dan echt vernieuwd werd. De veranderingen onder de motorkap waren echter zeer hoorbaar.