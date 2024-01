Aqara lanceert Hub M3 met Matter-ondersteuning

Het belangrijkste nieuwe product is de Hub M3. Het is de opvolger van de M2. Deze doet niet alleen dienst als hub voor het ecosysteem van Aqara, maar dankzij ondersteuning voor Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth en infrarood kun je ook een hele reeks aan third-party producten toevoegen. De Aqara Hub M3 is een Matter-controller én Thread Border Router.

Uiteraard biedt de nieuwe Hub M3 ook ondersteuning voor al je automatiseringen en lokale bediening. Je data is end-to-end encrypted en wordt lokaal verwerkt, zodat je niet afhankelijk bent van een clouddienst. Naast het dienst doen als hub werkt dit model ook als speaker voor je beveiligingsproducten die je hebt toegevoegd. Er is een 98dB sirene aanwezig wanneer één van je sensoren of een toegevoegde camera iets verdachts ziet. De Aqara Hub M3 verschijnt in het tweede kwartaal van 2024, maar een prijs is op dit moment nog niet bekend.

Slim slot en slimme stekker

Naast de nieuwe Aqara Hub M3 lanceert de fabrikant ook een nieuw slim slot met de naam Smart Lock U300 en een Border Router Plug. Het slimme slot is alweer een opvolger van de vorig jaar aangekondigde U100 van Aqara en ondersteunt Matter en Thread. De batterij gaat acht maanden mee en het slot is zowel voor gebruik binnen als buiten. Ook is er ondersteuning voor je vingerafdruk, pin-code, nfc en stemassistenten. Uiteraard kan je het slot ook via de app bedienen. De Border Router Plug is een slimme stekker waarmee je op afstand producten kunt in- en uitschakelen, maar doet ook tevens dienst als Thread Border Router. Het leuke is dat je producten hiermee kunt toevoegen aan Matter via Thread, ook als ze dit zelf niet ondersteunen. Of deze producten ook naar ons land komen is nog niet bekend.

Aqara Home-app krijgt een update

De Aqara Home-app tenslotte krijgt ook een update. Belangrijkste vernieuwing is Home CoPilot, een soort chatbot interface dat aangestuurd wordt door Gen-AI. Handelingen die je vaak verricht zal door Gen-AI worden voorgesteld als automatisering, zo bespaar je uiteindelijk tijd. Via je stem en via tekst kun je zo gemakkelijk het huis automatiseren.