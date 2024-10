Streamingtips #41 – Kung Fu Panda 4, Mr Crocket en Tomb Raider

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Netflix)

Tomb Raider heeft nu ook de animebehandeling gekregen, want in The Legend of Lara Croft kunnen we zien hoe een Japans-lijkende Lara het avontuur weer aangaat en zoekt naar aanwijzingen terwijl ze zoekt naar oplossingen voor het kwaad dat de wereld bedreigt. Het is aan haar om de wereld te redden en dat doet ze niet door in een hoekje te gaan zitten huilen. Het is Lara Croft: die pakt met haar wapens en haar lef de hele wereld aan als het moet.