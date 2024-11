Hoge korting bij Aqara tijdens Black Friday (ADV)

Aqara Smart Lock U200

De Aqara Smart Lock U200 biedt een sleutelloze oplossing voor je voordeur en kenmerkt zich door geavanceerde encryptie, automatische vergrendelfunctie, een sabotagealarm en een zeer groot gebruiksgemak. Ook is dit slot perfect te integreren binnen diverse smarthomesystemen als Alexa, Apple Home, Google Home en SmartThings dankzij ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter in combinatie met een Thread Border Router.

Het slimme slot kan op diverse manieren worden ingezet. Zo kan je de deur openen op het draadloze toetsenbord met je vingerafdruk of persoonlijke pincode, via mobiele apps als Aqara, Alexa, Apple Home en Google Home, via spraakassistenten, via een Aqara NFC-kaart, maar ook nog altijd via de originele sleutel. Dat maakt dit slot heel erg veilig, want je hebt altijd toegang tot het sleutelgat. Ben je Apple-gebruiker? Er is ook ondersteuning voor Apple Home Key, zodat je met je iPhone of Apple Watch een virtuele deursleutel kunt gebruiken om binnen te komen.

Aqara Smart Lock U200 is gemakkelijk zelf te installeren. Je plaatst het in feite gewoon bovenop je bestaande slot en hebt enkel een schroevendraaier nodig. Dankzij ondersteuning voor diverse bestaande sloten, zoals Eurocilindersloten met noodfunctie en Amerikaanse cilindersloten, past dit slimme slot op vrijwel alle bestaande deursloten. Tijdens Black Friday is het slimme slot van Aqara verkrijgbaar met 30 procent korting.

Koop nu de Aqara Smart Lock U200 van 269,99 euro voor 189,99 euro.