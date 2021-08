Dit is de AirThings View Plus

In de basis is de AirThings View Plus vergelijkbaar met de Wave Plus van het bedrijf. Het is een luchtkwaliteitsmeter die verschillende waarden in de lucht van je huis meet. Denk dan aan vochtigheid en temperatuur, fijnstof (schadelijke deeltjes) en radon (radioactief gas uit de grond). Daarnaast wordt er gelet op luchtdruk en CO². De View Plus let bovendien nog op een zevende waarde, namelijk PM2.5. Dit zijn deeltjes in de lucht die kleiner dan 2,5 micrometer in doorsnee zijn. Ook de luchtreinigingsventilators van Dyson pakken die mee, bijvoorbeeld.

Voor elke waarde heeft AirThings een richtlijn opgesteld. Zo kun je de luchtkwaliteit in huis meten met de maximale waarden voor een gezonde omgeving. Zodra een waarde voorbij zo’n grens gaat, dan is het tijd om actie te ondernemen. AirThings maakt dat in de app duidelijk met een groene, oranje of rode streep of led-lamp. Zie je groen? Dan is alles oké. Zie je oranje? Dan moet je even controleren wat er gebeurt en checken wat je daaraan kunt doen. Zie je rood, dan heb je een probleem en moet je ervan uitgaan dat de lucht behoorlijk vervuild is.

Temperatuur: tussen de 18 en 25 graden Celsius.

Schadelijke deeltjes: minder dan 250 per kubieke meter.

Luchtvochtigheid: tussen de 30 en 60 procent.

Radon: minder dan 100 becquerel (Bq) per kubieke meter.

CO²: minder dan 800 parts per million (ppm).

PM2.5: per jaar tot 25 µg/m3 (microgram per kubieke meter).

Luchtdruk: verschilt per locatie.

De AirThings View Plus heeft een adviesprijs van 299 euro. Het apparaat koppel je via wifi, ook een nieuwe functionaliteit, of bluetooth aan je smartphone. Het maakt dan niet uit of je Android of iOS gebruikt. Binnen de app krijg je een overzicht te zien van de gemeten gegevens. Je hebt de app er echter niet altijd voor nodig, aangezien de View Plus een eigen scherm heeft waarop je data kunt aflezen. Die data kun je zelf instellen (bij ons staat die op buitentemperatuur en luchtvochtigheid), maar je kunt uit alle parameters kiezen in de app.

Het apparaat draait op zes (meegeleverde) AA-batterijen. Dat is echt een bonte boel, dus is het ook fijn om te zien dat er een usb-aansluiting is voor stroom. De View Plus ondersteunt Amazon Alexa, Google Assistent en IFTTT, maar niet Apple HomeKit. Er is ook een hubfunctionaliteit, waardoor je andere AirThings-sensoren kunt aansluiten en je de zelfstandige hub niet (meer) nodig hebt. Maar die toevoeging wordt pas later uitgerold, in september. Dan pas toont AirThings de ware kracht van de nu al handige sensor voor in huis.