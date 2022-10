Sensibo introduceert Elements-luchtkwaliteitsmonitor voor in huis

Sensibo, het bedrijf achter de Sky en Air Pro AC-regelaars en Pure Air Purifier heeft een nieuwe gadget in het leven geroepen. Het gaat om de Elements-luchtkwaliteitsmonitor die meer verschillende, verontreinigende stoffen zou detecteren dan andere luchtkwaliteitsmeters.

Sensibo Elements

Er zijn al veel luchtkwaliteitsmonitoren op de markt, zoals Eve, QingPing en Aqara. Toch heeft Sensibo een nieuw exemplaar geïntroduceerd, mede om zijn eigen line-up aan producten op dit gebied completer te maken. De sensor biedt niet alleen detectie van de standaardtemperatuur en -vochtigheid, maar ook van TVOC en CO2. Hij houdt bij zijn algemene luchtkwaliteitsmeting rekening met al die facetten en geeft dat vervolgens een IAQ- of AQI-nummer (Indoor Air Quality/Air Quality Index). Zo weet je hoe de luchtkwaliteit in huis wordt beoordeeld.

Vervolgens kun je hierop actie ondernemen. Wat gebeurt er met de metingen als je de ramen van je huis openzet? Of wat als je je luchtreiniger aanzet? Deze monitor kan je helpen beslissingen te nemen die de lucht in je huis gezonder maken. Let overigens wel op bij kaarsjes, koken of parfum spuiten: dit zijn vaak zaken die enorm hun weerslag hebben op de kwaliteit van de lucht. Lees de metingen dus niet rond dat soort momenten af.

Formaldehyde

Sensibo lijkt met twee verschillende modellen monitors te komen. Er zou een Pro-model zijn dat ook formaldehyde- en CO2-detectie heeft. CO2-detectie zit tot op zekere hoogte ook op het normale model, maar die van de Pro is gebaseerd op de werkelijke CO2-niveaus. Formaldehyde moet worden gedetecteerd via een VOC-sensor, dus het zou kunnen dat de metingen voor deze specifieke VOC apart worden vermeld voor een meer gedetailleerde analyse.

Elements is 11,5 centimeter hoog en 2,9 centimeter diep. Het apparaat wordt geleverd met een standaard die oplaadt met micro-USB, wat ons inziens een wat verouderde oplaadtechniek is. Deze gadget maakt verbinding via 2,4GHz WiFi, daarnaast is er Bluetooth om te kunnen koppelen. De gadget zou werken met onder andere Amazon Alexa, Google Assistent, Siri en SmartThings. Via een ledje aan de voorzijde kun je zien hoe de luchtkwaliteit van je kamer ervoor staat. Dit geeft hij aan met een bepaalde kleur licht.

Sensibo Elements is geen goedkope gadget: hij zou een adviesprijs hebben van 299,99 dollar, wat waarschijnlijk 300 euro wordt in Europa.