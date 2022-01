Vorig jaar hebben we de Airthings View Plus kunnen testen. Deze luchtkwaliteitsmeter beschikt over een duidelijk scherm en geeft een uitgebreid overzicht van de luchtkwaliteit in huis. Zo meet het de temperatuur, schadelijke deeltjes, luchtvochtigheid, CO2, PM2,5, Radon en luchtdruk en ontvang je direct tips om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Het nadeel van deze luchtkwaliteitsmeter was de prijs van 299 euro. Daar moeten de View Pollution en View Radon verandering in gaan brengen.

Airthings heeft de kritiek op de hoge aanschafprijs wellicht ter harte genomen, want de aangekondigde View Pollution en View Radon zijn een stukje goedkoper. De View Pollution meet PM1.0 en PM2.5, temperatuur en luchtvochtigheid. De View Radon meet Radon, radioactief gas uit de grond. Beide luchtkwaliteitsmeters beschikken over een e-paper scherm, vergelijkbaar met een e-reader. Via de app krijg je alle informatie die je nodig hebt en tips hoe de luchtkwaliteit te verbeteren. Je kan ze verbinden via wifi en ze werken op zes AA-batterijen. De View Pollution gaat zo twee jaar mee en de Airthings View Radon zelfs drie jaar.

Prijs en beschikbaarheid

Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar volgens website The Ambient zijn de adviesprijzen ongeveer 1/3e lager. Dat zou uitkomen op ongeveer 200 euro, wat in feite nog steeds een behoorlijk aankoopbedrag is voor een luchtkwaliteitsmeter.