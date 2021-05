Dyson lanceert nieuwe luchtreinigers met formaldehyde sensors

Formaldehyde is een kleurloos verontreinigd gas, wat onder andere door meubels, verf, behang, multiplex en huishoudelijke schoonmaakproducten wordt uitgestoten. Omdat het 500 keer kleiner is dan deeltjes van 0.1 micrometer (een duizendste deel van een millimeter) is het erg lastig om deze vluchtige stof op te vangen.

De gesealde machine met HEPA 13-standaardfiltratie moet ervoor zorgen dat er geen lucht langs het filter kan ontsnappen. De sleuf waaruit de lucht de machine verlaat is vergroot en de geometrie is volgens Dyson verbeterd waardoor de nieuwste luchtreinigers het H1N1 virus en 99.95% van de deeltjes zo klein als 0.1 micrometer zoals ultrafijn stof en allergenen opvangen. Verbeteringen in de luchtstroom hebben de Dyson Purifier Cool Formaldehyde 20 procent stiller gemaakt dan zijn voorganger.

Met behulp van de Air Multiplier-technologie kan de machine gezuiverde lucht naar elke hoek van de kamer projecteren. Met de automatische modus kan de luchtreiniger de gewenste kamertemperatuur en luchtkwaliteit behouden, terwijl het apparaat volledig kan worden bediend met de Dyson Link-app en kan worden geactiveerd met spraakbesturing.

Advertentie

De nieuwe luchtreinigers zijn verkrijgbaar voor onderstaande prijzen.