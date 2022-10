Nieuwe versie Google Home-app ondersteunt Matter-standaard

De nieuwe versie van de Google Home-app is momenteel als preview beschikbaar en wordt later dit jaar officieel uitgerold als update voor de huidige Google Home-app. Met de ondersteuning voor de Matter-standaard wordt het straks mogelijk om eenvoudig allerlei Matter-compatibele producten aan de Google Home-app toe te voegen, ze te bedienen en te gebruiken in scenario’s. Op Android-telefoons wordt het zelfs mogelijk automatisch Matter-apparaten te detecteren en toe te voegen.

Naast de ondersteuning voor Matter biedt de nieuwe Google Home-app ook een nieuwe interface voor camera’s die het makkelijker maakt belangrijke momenten te zien en op te zoeken. Ondersteuning voor Nest-camera’s wordt ook toegevoegd. Daarnaast brengt Google een mini audiospeler naar de app waarmee audio-apparaten vanuit de Home-app bediend kunnen worden. Tot slot biedt Google met de nieuwe app de mogelijkheid om zogenaamde spaces aan te maken waarmee smarthome-apparaten naar eigen inzicht geordend kunnen worden en is het mogelijk favoriete apparaten prominenter in beeld te tonen.

Scriptingtool voor Google Home routines

Overigens brengt Google in 2023 ook een script-editor uit waarmee hardcore gebruikers zelf automatiseringen kunnen programmeren. Dit is vooral bedoeld voor diegenen die meer mogelijkheden zoeken dan in de Google Home-app beschikbaar zijn. Het programmeren vindt plaats in de browser en middels de yaml scriptingtaal. Eenmaal aangemaakt verschijnen de routines in de Google Home-app.