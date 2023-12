Dirac komt met Dirac Live Bass Control voor Denon en Marantz

In totaal zeven bestaande of toekomstige apparaten in het midden- en hogere segment van Denon en Marantz zijn geschikt voor Dirac Live Bass Control. Via een over-the-air update van de software kunnen klanten een licentie kopen om Dirac Live Bass Control op hun geselecteerde apparaat te activeren.

Dirac Live Bass Control wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Het optimaliseert de subwoofers en luidsprekers van een systeem op intelligente wijze voor een constant optimale lagetonenweergave, ongeacht de locatie van de luisteraar of de indeling van het vertrek. De software verzamelt meet- en locatiegegevens van elke subwoofer om te bepalen hoe de lage tonen van een systeem over de ruimte worden verspreid. Als volgende stap spoort de software hiaten in de geluidsgolven op en worden de lage tonen gelijkmatig over het luistergebied verdeeld.

Sinds maart 2023 is Dirac Live Room Correction beschikbaar op verschillende apparaten van Denon en Marantz. De integratie van Dirac Live Bass Control is een vervolgstap hierop. Dirac Live Bass Control stemt de timing tussen alle luidsprekers af en past de fase bij lage frequenties aan. Dit optimaliseert de lagetonenweergave voor alle zitposities, zorgt ervoor dat het volledige geluidsspectrum nauwkeurig wordt weergegeven en maakt het mogelijk de subwoofers overal in de ruimte te plaatsen – dus op een plek waar ze het mooist passen – zonder concessies te hoeven doen aan de geluidsprestaties.

Dirac Live Bass Control levert een soepele en gelijkmatig verdeelde bas (wat met handmatige afstemming bijna onmogelijk zou zijn) en combineert dit met belangrijke voordelen zoals een meer vloeiende overgang van lage frequenties bij het crossoverpunt tussen subwoofers en luidsprekers; consistente basrespons in het hele luistergebied; lagetonenbeheer bij meerdere subwoofers en flexibele plaatsing van subwoofers.

Dirac Live Bass Control maakt deel uit van de bekroonde Dirac Live-familie geluidsverwerkingssoftware, waarvan ook Dirac Live Room Correction en Dirac Live Active Room Treatment deel uitmaken. Elke oplossing vult de andere oplossingen aan om de geluidsprestaties in elke luisterruimte sterk te verbeteren.

Bij Denon zijn onder andere de Denon AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-X3800H, Denon AVR/AVC-X4800H en Denon AVR/AVC-X6800H Dirac Ready.

Dirac Ready bij Marantz zijn onder andere de Marantz AV 10, Marantz CINEMA 40 en Marantz CINEMA 50.