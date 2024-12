Netatmo en Somfy gaan samenwerken binnen TaHoma

De Legrand-groep, waaronder Netatmo valt, en Somfy zijn al lange tijd partners. De TaHoma-box, ontwikkeld door Somfy, is al compatibel met verschillende Legrand-oplossingen, waaronder verschillende Netatmo-producten zoals het weerstation. Vandaag breidt Somfy de compatibiliteit van zijn eco-systeem uit met de Slimme Thermostaat en de Slimme Radiatorkraan, om gebruikers een vereenvoudigde en uniforme ervaring van een slim huis te bieden, waarbij zowel thermisch comfort als energiebesparing geoptimaliseerd worden. Deze nieuwe compatibiliteit stelt TaHoma-gebruikers in staat om hun verwarming op een nog intuïtievere manier te bedienen en om de automatisering van zonwering te optimaliseren op basis van de temperatuur in huis.

Gebruikers zullen in staat zijn om:

Het hele ecosysteem te beheren vanuit hun TaHoma-applicatie.

In de winter de verwarmingsprogrammering aan te passen aan hun dagelijkse gewoontes voor optimaal thermisch comfort en energiebesparing. Net als alle andere verbonden apparaten kan de verwarming eenvoudig worden beheerd met behulp van lijsten met voorgedefinieerde scenario’s. In het ‘binnenkomst’-scenario gaan de lichten aan, wordt het alarm gedeactiveerd en schakelt de thermostaat over op de comfortmodus wanneer je thuiskomt. Wanneer je je huis verlaat, wordt in het ‘vertrek’-scenario de verwarming uitgeschakeld en gaan de lichten en andere elektrische apparaten uit en schakelt de verwarming over op afwezigheidsmodus.

In de zomer de automatisering van zonwering te optimaliseren, afhankelijk van de temperatuur in huis, dankzij de sensor die is ingebouwd in de Netatmo thermostaten/radiatorkraan. Zo sluiten de luiken om te voorkomen dat het huis oververhit raakt wanneer de binnentemperatuur te hoog oploopt. Dit maakt optimaal gebruik van zonwering mogelijk, verbetert het comfort en vermindert de behoefte aan airconditioning

De Netatmo Thermostaat en Radiatorkraan zijn vanaf vandaag compatibel met de TaHoma-applicatie.