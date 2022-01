Nanoleaf ken je van de led-lichtpanelen in allerlei vormen en maten. De unieke verlichting is populair onder gamers om een gamekamer mee te verlichten, maar ook in de woonkamer misstaan ze absoluut niet. Onlangs nog hebben we de Nanoleaf Lines uitgebreid kunnen testen en eerder nog de Nanoleaf Canvas. Voor de Nanoleaf Canvas verschenen ook nog de driehoekige Rhythm Light Panels. En daar stopt het bedrijf nu mee.

Nanoleaf heeft een video uitgebracht waar men het nieuws naar buiten brengt. De originele Rhythm lichtpanelen krijgen geen nieuwe functies meer in de toekomst. Wel zegt het bedrijf toe om firmware updates uit te brengen, zodat deze oudere lichtpanelen onderdeel kunnen blijven van een smarthome.

Nanoleaf en Matter

We weten dat Nanoleaf de aankomende smarthomestandaard Matter gaat ondersteunen. Volgens het bedrijf is dat voor de originele Light Panels onmogelijk, door de oudere controller in het apparaat. Een update voor Thread/Matter is dan ook niet mogelijk en dat zal mede de oorzaak zijn dat het bedrijf stopt met de originele Rhythm Light Panels. Er worden geen nieuwe meer gemaakt, dus kom je nog wat tegen in de winkel? Op is op. Wil je toch perse driehoekige led-lichtpanelen? De Nanoleaf Shapes (zie foto bovenaan) zijn eigenlijk de directe opvolger.