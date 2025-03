Streamingtips #11 – Vaiana 2, The Electric State en Wheels of Time

Everybody’s Live with John Mulaney (Netflix)

Het is soms wel very American, wat John Mulaney doet, maar hij heeft een bepaalde kalmte over zich die hem een heel fijne host maken voor een liveshow als deze. Eerder maakte hij al zo’n soort show over allerlei Amerikaanse zaken, maar Everybody’s Live with John Mulaney is een wat spontanere show. We zien wat John in huis heeft en zeker als het gaat om live shows, dan zie je dat hij enorm veel talent heeft.