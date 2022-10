Komt Apple met een dock om je iPad als smarthomehub te gebruiken?

Een tablet die je neer kunt zetten en vervolgens als smarthomehub kunt gebruiken is natuurlijk niet nieuw. Kijk naar de Google Nest Hub, wat in feite niets anders is als een tablet geplakt op een speaker. Google zet deze trend door in de nieuwe Pixel Tablet die we volgend jaar verwachten. De Pixel Tablet (zie foto hieronder) is een Android-tablet die je kunt voorzien van een speciaal dock waarmee je het om kan toveren tot een smarthomehub, of eigenlijk een Google Nest Hub. Apple lijkt hetzelfde plan te hebben, zo laat Bloomberg weten.

iPad als smarthomehub

Apple heeft volgens Mark Gurman ook het plan om een dock uit te brengen. In 2023 moet er een dock voor de iPad verschijnen. Hier zet je dan gemakkelijk je iPad in, waarna deze als smarthomehub te gebruiken is. Apple lijkt hiermee aan te geven om meer in te zetten op het slimme huis. Middels HomeKit kunnen Apple-gebruikers tenslotte het slimme huis bedienen. Ook de Apple HomePod lijkt binnenkort een update te krijgen. Deze zou groter moeten zijn dan de huidige HomePod Mini. Ook een apparaat dat Apple TV en een slimme speaker moet combineren zou volgens Bloomberg op de planning staan voor het komende jaar. Het belooft een interessante week te gaan worden voor Apple-liefhebbers. Wat gaat het bedrijf deze week allemaal aankondigen?