Slim kattenluik Flappie sluit kat met prooi buiten

Tijdens de CES 2024 in Las Vegas komen we ook altijd bijzondere producten tegen. En dit keer is niet alleen het product zelf bijzonder, maar ook de naam: Flappie. Nee, het gaat hier niet om het konijn van Youp van ’t Hek, maar om een slim kattenluik van een Zwitsers bedrijf. Het slimme kattenluik werkt als een videodeurbel en slim slot, maar dan voor de kat. Of althans, voor jou als gebruiker. Je kunt namelijk vanaf je smartphone en de Flappie-app het kattenluik op het slot zetten, zodat de kat niet naar buiten kan, of juist niet naar binnen kan.

Het kattenluik is uitgerust met een camera aan boord. Kunstmatige intelligentie herkent of de kat met een prooi thuiskomt. Sleept de kat een dode muis of een dode vogel mee? Flappie herkent een prooi dankzij de camera en houdt het kattenluik dicht. Zo heb jij geen dode beesten meer in huis liggen. De camera in het slimme kattenluik maakt verder doorlopend filmpjes en foto’s en brengt jou als gebruiker via notificaties op de hoogte wat de kat allemaal aan het doen is. Zo kun je een oogje in het zeil houden, maar tevens ook van je kat genieten als je zelf aan het werk of de volgende ochtend wakker wordt. Wat heeft de kat nu allemaal weer in de nacht uitgespookt? Volgens het bedrijf werkt de prooidetectie volledig lokaal en gaat er niets naar externe servers.

Prijs en beschikbaarheid

De presale start vanaf vandaag en de eerste Flappie’s moeten vanaf april verstuurd gaan worden. De early bird-pakketten zijn uitverkocht, maar voor omgerekend 398 euro koop je Flappie met het Spring Package 2024. Meer informatie vind je op de website van Flappie.