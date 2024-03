Review: Primare SC15 MK2 Prisma – Veel talent voor muziek

Deel van een grotere Primare-familie

De SC15 MK2 is een gloednieuwe update voor de SC15-speler die Primare al enkele jaren aanbiedt. De grote vraag is dan wat er juist vernieuwd is. Het ‘MK2’-label is al een grote hint dat het toestel niet op alle vlakken enorm onder handen is genomen. Veel blijft bij het oude, wat op zich geen slechte zaak is. De SC15 is immers deel van de 15-reeks bij het Zweedse merk, een lijn die staat voor compactere hifi-toestellen die heel elegant zijn afgewerkt en verrassend goed presteren. Door hun behuizingen met een laag profiel en 2/3de breedte zijn ze huiskamervriendelijk, of je nu de uitvoering kiest met een zwevend voorpaneel in zwart of titaniumgrijs geborsteld metaal.

Primare heeft de 15-familie heel flexibel opgevat. Er zijn in totaal vijf apparaten, zodat je een minitoren kunt samenstellen die precies doet wat jij wil. Of je kunt net iets heel compact bouwen. Zo kun je kiezen om de I15-versterker helemaal analoog te houden en te combineren met de R15-phonoversterker en deze SC15 MK2. Of net enkel te gaan voor de I15 Prisma-versterker, die dan over ingebouwde streaming en digitale ingangen beschikt. Keuzevrijheid heb je ook als je cd’s wil beluisteren. Oftewel ga je voor de CD15 Prisma (cd-speler met DAC én streaming) of de DD15 (enkel digitale transport, te combineren met de SC15 of I15 Prisma). Tegenwoordig zijn er maar weinig merken die nog op deze manier een groot assortiment aanbieden waarmee je veel combinaties kunt maken. Dat je dat bij Primare wel kunt, is een sterk punt.