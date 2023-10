Nieuwe uitgave: Music Emotion november 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Sonus faber Aida – Ultra high-end klassieker in wording

Het product van deze test staat al heel lang hoog op mijn verlanglijstje om ooit eens te mogen reviewen en onlangs is deze droom bewaarheid geworden. Maak kennis met het onbetwiste Sonus faber-topmodel, de Aida. Vernoemd naar de beroemde opera van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi en behorend tot het selecte groepje beste luidsprekers ter wereld. Graag neem ik u mee op avontuur en deel ik mijn ervaringen en belevenissen met deze onwaarschijnlijk goede luidsprekers. Weergevers die de grenzen van het maximaal haalbare oprekken en waarbij je op nagenoeg ieder facet van de weergave, bijna alleen nog maar in superlatieven kunt spreken.

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN:

Denon DNP-2000NE – Streamer met een portie meer

Er zijn nog wel streamers geweest bij Denon. Maar echt een toestel dat ontworpen is voor digitale audio over het netwerk Èn beschikt over een betere DAC? Daarvoor was het wachten op de DNP-2000NE. Het krijgt meteen een HDMI ARC-ingang mee.

Esoteric K-05XD – Super Audio cd-weergave van wereldklasse

Mijn voorspelling van het afgelopen jaar lijkt geleidelijk uit te komen. In navolging van de al jarenlange opleving van vinyl neemt ook de belangstelling voor SACD en cd steeds maar toe. Fysieke media herwinnen weer aan populariteit. Doordat er zo langzamerhand ook een behoorlijke vervangingsmarkt voor Super Audio cd-spelers ontstaat, is het niet verwonderlijk dat tal van fabrikanten nieuwe cd-spelers introduceren, soms ook geschikt voor Super Audio. Ook in het topsegment zijn nieuwkomers te verwelkomen. Zo introduceerde het Zwitserse Goldmund recent de Eidos Reference Super Audio cd-speler, die maar liefst 90.750 euro moet kosten. Maar ÈÈn van de belangrijkste recente introducties komt van het Japanse Esoteric. De nieuwe K-05XD SACD-speler komt binnen met bijna 21 kilo aan gewicht en, ten opzichte van zijn voorganger (de K-05XS), ontwikkeld op een geheel vernieuwd platform. Dit alles leidt tot een ongekend en onverslaanbaar prijs/prestatieniveau.

Thorens TD204 – Flexibel met een neus voor detail

Als het gaat om vinyl mag je Thorens gerust een iconisch merk noemen met veel historische modellen die nog altijd worden gebruikt. Maar ook voor nieuwe platenspelers kun je bij het Duitse merk terecht. De goed betaalbare TD 204 mikt daarbij op de vinylliefhebber die misschien wil doorgroeien naar nog beter.

GoldenEar T66 – Kamervullende Passie

GoldenEar werd in 2020 door The Quest Group overgenomen, maar aan het speakeraanbod merkte je dat niet meteen. Maar nu verandert dat, want met de T66 wordt de eerste GoldenEar-luidspreker voorgesteld die echt in de schoot van The Quest Group werd ontwikkeld. Hoewel de nieuweling trouw blijft aan de waarden van het merk, is er ook een schokkende verandering: je kunt ze nu ook in een andere kleur krijgen.

Audiolab 9000 Series – Hoogwaardige hificomponenten

Het Britse Audiolab heeft onlangs de nieuwe high-end 9000-serie aan het publiek gepresenteerd. Uw auteur beluistert de veelzijdige 9000A geÔntegreerde versterker en het fraaie 9000CDT cd-transport. Beide componenten zien er aantrekkelijk uit en beloven veel interessante features. Maakt Audiolab de verwachtingen ook op muzikaal vlak waar of is het vooral de optiek met het ruime kleurenscherm dat klanten aan zich zal binden?

KEF R3 Meta – Metamirakel

Het implementeren van de Metamaterial Absorption Technology betekende een grote upgrade voor de andere KEF-luidsprekerlijnen. Van de LS50 tot de Blade-vlaggenschepen, allemaal deden zij een stap vooruit dankzij deze ingreep in de Uni-Q-driver. Nu is het de beurt aan de R-familie, de KEF-middenklassers die steeds dichter bij ware high-end aanleunen.

COLUMN: Project

SHOW: Audio Show iEar’ 2023

INTERVIEW met Devialet oprichter Pierre-Emmanuel Calmel -“Luxe en geluidskwaliteit, daar staat Devialet voor”

Dat Devialet niet je huis-tuin-keuken audiobedrijf is, dat hadden we al door. De bouwer van futuristisch maar superkrachtige speakers en ultraplatte high-tech versterkers doet het al jaren op zijn manier. En zo komt het dat je oprichter Pierre-Emmanuel Calmel gaat interviewen en in de OpÈra Garnier eindigt.

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker

