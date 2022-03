Apple HomePod Mini vanaf nu te koop in Nederland en België

De slimme speaker van Apple is vanaf nu eindelijk te koop in Nederland en België. Je kunt onder andere terecht op de officiële Apple-websites in Nederland of België. De Apple HomePod Mini is het antwoord van het bedrijf uit Cupertino op de Google Home- en Amazon Echo-speakers, maar dan uiteraard met de slimme assistent Siri aan boord. Je kunt kiezen uit vijf verschillende kleuren, namelijk Spacegrijs, Blauw, Wit, Geel en Oranje. De slimme speaker kost vandaag bij lancering 109 euro.

We wisten natuurlijk al een tijdje dat de Apple HomePod Mini ook officieel in de Benelux verkocht zou worden. In december al kreeg de speaker ondersteuning voor de Nederlandstalige Siri middels de bètaversie van de HomePod 15.2-update. Waarom ondersteuning toevoegen als dit model helemaal niet in Nederland te koop is? Begin maart werd dan eindelijk duidelijk dat de slimme speaker met Siri ook naar Nederland toe zou komen, alhoewel een exacte releasedatum op dat moment nog onbekend was. Tot vandaag dan, want de slimme speaker van Apple is vanaf nu verkrijgbaar en dat is twee jaar na al de officiële presentatie voor de Amerikaanse markt.

Vier microfoons en S5-chip

De Apple HomePod Mini zou volgens Apple uitblinken in het geluid doordat het alle richtingen op geduwd wordt voor een 360-graden audio-ervaring. Computational audio is mogelijk door de speciale S5-chip aan boord. Ook kan dit model dienen als hub voor je HomeKit-apparatuur en kan je Siri allerlei vragen stellen en je verbonden apparatuur met je stem bedienen. De slimme speaker heeft vier microfoons aan boord om je stem te kunnen oppikken.