2023 trends televisie: Meer helderheid en groot, groter, grootst

Afgezien van die hogere helderheid en hier en daar wat verbeterde beeldtechnieken was er op het gebied van tv niet veel bijzonders te melden in 2023. Wel zien we een duidelijke trend dat fabrikanten voor alsmaar grotere modellen kiezen. Inmiddels zitten we over de 100-inch, wat in de gemiddelde Nederlandse of Belgische huiskamer toch een flinke uitdaging wordt. En die grotere modellen worden ook steeds betaalbaarder. Met name de kleinere fabrikanten zoals Hisense en TCL hebben extreem grotere lcd-televisies op de markt gebracht die voor relatief betaalbare prijzen gekocht kunnen worden.

Deze trend brengt ook een uitdaging voor winkels met zich mee. Je draagt een televisie van 100-inch immers niet eenvoudig te winkel uit, laat staan dat deze in je auto past en je hem zelf kunt installeren. Winkels hebben bij dit soort modellen tegenwoordig dan ook vaak een (gratis) installatiedienst, met als simpele reden dat de tv anders niet te verkopen is. Onlangs zaken we een 110-inch televisie door HelloTV via een hoogwerker een appartement in getakeld worden. Het is nogal een contrast met de ‘grote’ 42-inch televisies die we 10 jaar geleden in onze huiskamers plaatsten.

Over die kleinere fabrikanten gesproken; zij winnen ook langzaamaan meer marktaandeel in de Benelux. Partijen als Hisense en TCL timmeren hard aan de weg en bieden steeds betere specificaties voor een aantrekkelijke prijs. En dat is op zich niet vreemd, want TCL levert achter de schermen vrijwel alle lcd-panelen voor lcd-televisies van andere, bekendere merken, zoals Samsung.