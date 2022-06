iRobot introduceert robotstofzuigers Roomba i5 en i5+

De Roomba i5- en i5+-robotstofzuigers zijn vandaag aangekondigd en ook per direct beschikbaar in Nederland. De nieuwe robotstofzuigers beschikken over Imprint Smart Mapping. Hierdoor krijg je als gebruiker diverse nieuwe aanpassingsmogelijkheden en functionaliteiten tot je beschikking.

Stefan Bernard, General Manager van iRobot EMEA: “De Roomba i5 en i5+ breiden ons assortiment uit en bieden niet alleen uitzonderlijke intelligentie en schoonmaakprestaties, maar ook meer personalisatie en controle dankzij de home intelligence-software van iRobot.”

Via Imprint Smart Mapping kun je kamers toewijzen en aangeven dat de robotstofzuigers alleen in specifieke kamers moeten schoonmaken. De Roomba i5+ leegt zichzelf met de Clean Base Automatic Dirt Disposal. Deze speciale zak met AllergenLock moet 99 procent van de pollen en schimmels opvangen en gaat 60 dagen mee.

Beide modellen kunnen door het huis navigeren in rechte banen. Ze laden zichzelf op wanneer nodig waarna ze weer aan de slag kunnen gaan om het schoonmaken verder af te maken. Volgens iRobot zuigen deze modellen tot 10x krachtiger dan de Roomba 600-serie. Uiteraard is ook de Home Intelligence-software van iRobot beschikbaar. Gebruikers krijgen slimme kaart-, spraak- en app-functies. Je kunt spraakcommando’s gebruiken via Google Assistant, Amazon Alexa en Siri of gebruik de iRobot Home-app voor de bediening.

Prijs en beschikbaarheid

De iRobot Roomba i5+ is per direct verkrijgbaar via onder andere de website van iRobot voor 699 euro. De reguliere Roomba i5 is per direct verkrijgbaar voor 449 euro.