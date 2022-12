IKEA en Sonos lanceren Symfonisk-vloerlamp in januari

Drie jaar na de introductie van de Symfonisk-producten komt daar in januari de nieuwe Symfonisk-vloerlamp. IKEA en Sonos werken opnieuw samen en de nieuwe vloerstaande lamp lijkt dan ook op de tweede generatie speakerlamp, maar dan met een onderstel. Volgens beide bedrijven is de nieuwe speakerlamp ontworpen met gemak in het achterhoofd. Zo zorgt de lamp in de avond voor het benodigde licht, maar kun je ook gewoon muziek luisteren.

IKEA brengt nieuwe lampenkappen op de markt, waaronder een nieuwe kap van bamboe. Deze kun je ook wisselen, zodat je de Symfonisk-vloerlamp kunt personaliseren. Uiteraard is dit model weer te koppelen aan andere Symfonisk-speakers en aan speakers van Sonos. Je kunt dit model zelfs gebruiken als achterspeaker binnen een setup met de Sonos Ray of de Sonos Beam. Uiteraard hoeft dat allemaal niet. Ook op zichzelf moet de Symfonisk-vloerlamp volgens Sonos goed klinken. Via de nieuwe IKEA Dirigera hub kun je de Symfonisk-vloerlamp ook koppelen aan de IKEA Home Smart-app en scenes maken in combinatie met andere slimme producten. Uiteraard zijn ze ook te koppelen binnen het ecosysteem en de app van Sonos. Spotify Connect en AirPlay 2 worden ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

In januari 2023 ligt de nieuwe lamp/speaker bij de Zweedse meubelgigant in de winkels en je kunt dit model nu al bekijken op de website van IKEA. De vloerlamp met wifi-speaker komt standaard met de lampenkap van bamboe en kost 199 euro.