Sonos Ace doet ook dienst als Dolby Atmos-koptelefoon voor films

De nieuwe Sonos Ace-hoofdtelefoon kan volgens de Amerikaanse fabrikant verbinding maken met de Sonos Arc-soundbar – en later ook andere soundbars – voor ruimtelijke audio, Dolby Atmos en head tracking.

De Sonos Ace maakt draadloos, via bluetooth, verbinding met de Sonos Arc, die zelf alle verwerking van de Atmos-signalen voor zijn rekening neemt. De sensoren in de hoofdtelefoon analyseren de bewegingen en positie van het hoofd, waarna de audio hierop aangepast wordt. Middels een update die later verschijnt wordt dit ook mogelijk met de Sonos Beam en Ray soundbars, alhoewel de Ray alleen stereosignalen door kan sturen naar de Ace.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat alle bronnen met ruimtelijke audio zoals Dolby Atmos via de Ace beluisterd kunnen worden, ongeacht de streamingdienst of het bronapparaat. Het nadeel is dat je hiervoor dus wel een Sonos-soundbar moet hebben.

Daarnaast geeft Sonos aan te werken aan een functie genaamd TrueCinema, waarmee de omgeving van de luisteraar in kaart wordt gebracht voor een optimale surround sound-ervaring.