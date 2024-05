Sonos lanceert eigenzinnige ACE-koptelefoon

De Sonos ACE is op eerste zicht een noise-cancellingkoptelefoon zoals er wel meer zijn. De prijs van 499 euro maakt het een uitdager voor de meest premiummodellen op de markt, zoals de Apple AirPods Max, de Bose QuietComfort Ultra Headphones, de Bowers & Wilkins Px8 en Sony’s WH-1000XM5. Ook het strakkere design dat de 40-mm drivers herbergt is niet mijlenver verwijderd van sommige van die rivalen. Met dertig uur batterijduur met noise-cancelling ingeschakeld evenaart de 312-gram wegende ACE Sony’s vlaggenschip. Op designvlak kiest het merk radicaal voor fysieke knoppen, niet touchbediening, in tegenstelling tot de meeste concurrenten.

Opvallend is dat Sonos op een event in Amsterdam stelde dat de actieve ruisonderdrukking met aware-modus volledig intern ontwikkeld werd. Aansturing gebeurt via acht microfoons, twee meer dan de norm op typische high-end NC-hoofdtelefoon. De ACE is echter wel met de nieuwere Qualcomm-chipsets uitgerust, waardoor het over Bluetooth 5.4 de aptX Lossless-codec kan ondersteunen (naast SBC en AAC).

Aanvankelijk werd er gefluisterd dat de ACE een hoofdtelefoon met WiFi zou zijn. Dat blijkt niet het geval, hoewel dat binnen het Sonos-ecosysteem logisch zou zijn geweest. Het blijft een Bluetooth-only model die je gewoon met een smartphone, tablet of ander Bluetooth-apparaat kun verbinden. Je moet de Sonos-app dus niet gebruiken, al vind je er wel instel- en EQ-mogelijkheden in.

Toch is er een andere draadloze verbinding mogelijk. De TrueCinema-functie laat de ACE verbinden met een Sonos-soundbar om tijdens het tv-kijken ruimtelijke audio aan te leveren. Er is dan via die draadloze verbinding heen-en-weer communicatie om de positie van het hoofd door te geven aan de spatial audio-motor in de soundbar.

De headtracking (geleverd door Dolby) moet de immersie in Dolby Atmos-soundtracks en -muziek verhogen. Een ingewikkelde aanpak, maar volgens Sonos levert die interactie een veel betere ervaring dan bij spatial audio-functies ingebouwd in een koptelefoon zelf. Sonos is zeker niet de enige die op deze manier ruimtelijke audio verwerkt; Apple doet iets gelijkaardig bij zijn AirPods Pro of Max die verbinden met een iPhone of Apple TV. Vermoedelijk gebruikt Sonos hier de extra radio’s die voorzien zijn in hun soundbars om achterspeakers aan te sturen. Wat de maximale afstand is tussen Sonos-soundbar en ACE is niet bekend. Maar het is duidelijk dat de functie bedoeld is om in de sofa te gebruiken en meestal terwijl je beeld bekijkt, niet terwijl je door huis loopt.

Voorlopig is de ruimtelijke audiofunctie enkel beschikbaar in combinatie met een Sonos Arc-soundbar. Maar ook de twee goedkopere soundbars, de Beam (enkel generatie 2) en de Ray, zouden op termijn met de ACE samenwerken. Het is overigens wel mogelijk om ruimtelijke audio via je smartphone te beleven. De Sonos-koptelefoon ondersteunt Dolby Atmos- en Sony’s 360 Reality Audio-muziek via de USB-kabel of vanaf Android-smartphones die aptX Lossless ondersteunen. Waarom die codec-vereiste bestaat, is nog onduidelijk, daar andere draadloze koptelefoons wel spatial audio over lagere codecs aankunnen.

De Sonos Ace zal vanaf 5 juni in de winkels liggen voor 499 euro. De Sonos-koptelefoon is beschikbaar in zwart en “soft” white.