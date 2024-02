Teufel lanceert actieve subwoofers met CONCEPT 8 en CONCEPT 12

De CONCEPT 8 en CONCEPT 12 van Teufel zijn nieuwe krachtige, actieve subwoofers en combineren integrale 5.1 versterkertechnologie met een veelheid aan aansluitingen en een handig bedieningselement bovenop. Je kunt ze combineren met speakers als de Teufel CONSONO 25, CONSONO 35 of de ULTIMA 20. Deze kun je rechtstreeks op de subwoofers aansluiten met de meegeleverde speakerkabel.

De beide nieuwe subwoofers leggen volgens het Berlijnse merk een stevig basfundament voor vijf kleine tot middelgrote satellietspeakers. De CONCEPT 8 is voorzien van een naar onder gerichte driver met een diameter van 20 centimeter (8-inch) en kan lage tonen tot 33Hz aan. De CONCEPT 12 is iets groter en heeft een naar voren gerichte basmembraam van 30 centimeter (12-inch). Deze moet nog krachtigere basprestaties leveren tot een niveau van 22Hz. Beide bieden ze ondersteuning voor 5.1-configuraties, maar ook voor klassieke stereoconfiguraties. Ze bieden 2x HDMI (1x In, 1x ARC), optische aansluiting, usb-c en stereo cinch-in. Ook is er ondersteuning voor Dolby Digital, Pro Logic 2 en de ingebouwde versterker biedt ondersteuning voor bluetooth 5.0 met aptX en AAC. Het zijn actieve subwoofers, dus je hebt meteen een extra scala aan mogelijkheden voor je speakerset.

Prijs en beschikbaarheid

De CONCEPT 8 heeft een adviesprijs van 419,99 euro, terwijl de CONCEPT 12 voor 649,99 euro over de toonbank gaat. Teufel viert de lancering met extra voordelige geprijsde sets.

CONSONO 25 CONCEPT “2.1-set” voor 399,99 euro

CONSONO 25 CONCEPT Surround “5.1-set” voor 549,99 euro

CONSONO 35 CONCEPT Surround “5.1-set” voor 599,99 euro

ULTIMA 20 CONCEPT Surround “5.1-set” voor 749,99 euro

CONSONO 25 CONCEPT Surround Power Edition “5.1-set” voor 749,99 euro

CONSONO 35 CONCEPT Surround Power Edition “5.1-set” voor 799,99 euro

ULTIMA CONCEPT Power Edition “2.1-set” voor 699,99 euro

Meer informatie vind je op de website van Teufel.