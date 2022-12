Home Assistant voegt ondersteuning voor Matter toe met decemberupdate

Gebruikers van Home Assistant kunnen aan de slag met de nieuwe decemberupdate. Het smarthomeplatform krijgt met de update enkele nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Op de website van Home Assistant wordt het als volgt uitgelegd:

Vandaag brengen we de eerste iteratie van de Matter-integratie uit voor Home Assistant. Hiermee leggen we het fundament voor de toekomst. De ondersteuning die met de decemberupdate wordt toegevoegd kunnen we het beste omschrijven als een ‘alpha-versie’, of misschien zelfs wel ‘ontwikkelaarsversie’. Iedereen kan op de trein springen en Matter verder ontwikkelen voor Home Assistant.

Na de officiële release van de nieuwe smarthomestandaard Matter is Home Assistant één van de eerste platformen met volledige ondersteuning. Op dit moment zijn er nog niet veel Matter-producten te koop. Fabrikanten zijn bezig met updates voor bestaande producten of brengen in 2023 de eerste Matter-producten op de markt. Welk Matter-product je straks ook in je bezit hebt, het smarthomeplatform Home Assistant is er in ieder geval klaar voor.

Andere toevoegingen aan de decemberupdate

Andere toevoegingen met de decemberupdate zijn onder andere nieuwe functies voor de ‘Tile Cards’, die met de vorige update uitgebracht werden, nieuwe integraties en een lokale kalender. De volledige lijst met verbeteringen en veranderingen vind je op de blogpagina van Home Assistant.