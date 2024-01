Nieuwe uitgave: Digital Movie 155 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Denon CEOL N12 – Klein muzieksysteem overtroeft soundbar

Soundbars zijn razend populair, maar voor muziek zijn ze zelden de beste oplossing. Door HDMI ARC toe te voegen aan de CEOL RCD-N12, denkt Denon een compacte oplossing te hebben die in alle scenario’s goed presteert. Maar is dat zo?

DIGITAL TEST

FUJIFILM GFX100 II middenformaat-systeemcamera – Een kwaliteitsklasse apart

De GFX middenformaat systeemcamera’s zijn gerenommeerd om hun hoge resolutie, natuurgetrouwe kleuren en bedieningsconcept. Met de GFX 100 II komt daar nu ook nog eens 8K video op 30 fps in 102 Megapixels en F-Log2 bij. In de modi Video Format past de sensor zich automatisch aan voor het gebruikte (cine-)objectief. Ongeëvenaarde hoge video- en fotokwaliteit tegen een betaalbare prijs en ondersteund door een reeks hoogwaardige GF-objectieven.

Sirui Nightwalker T1.2 S35 Cineobjectieven – Betaalbare Primes op 24, 35 en 55 mm

Heb je net lekker een Panasonic GH6, FUJIFILM X-H2 of andere hybride systeemcamera voor serieuze videoproducties aangeschaft dan lonken de cinelenzen. Helaas doen deze cineprimes de kassa onheilspellend rinkelen. Duizenden euro’s gaan het serieuze hobby- en kleine professional budget vaak te boven. Sirui biedt nu uitkomst met heel aantrekkelijk geprijsde lichtsterke serie Nightwalker T1.2 primes in de brandpunten 24, 35 en 55 mm.

Panasonic TC-55MX954 – Goed voor sport & games

Het is een publiek geheim dat Panasonic zijn OLED-modellen hoger waardeert dan de LCD-modellen. Deze TX-55MXW954 (NL) of TX-55MX950 voert de top van de LCD line-up aan en is uitgerust met een miniled-achtergrondverlichting en quantum dots. Dat doet ons toch afvragen, hoe dicht komt hij bij de prestaties van de OLED’s?

Nikon Z8 – Een uitgekiend model

Eerder imponeerde Nikon de foto/videowereld al met het superpro Z9 vlaggenschip. Helaas financieel en qua grootte minder geschikt voor de prosumer en de lowbudget professionele gebruiker. Wanhoop echter niet want in een wat slanker jasje is er nu de goedkopere Z8…

DIGITAL PRAKTIJK

Drie nuttige hebbedingetjes: JJC LCD hood, JJC shooting vloggrip & ministatief en Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light – Drie nuttige hebbedingetjes

Regelmatig treffen wij als Digital Movie redactie interessante hebbedingetjes voor onder lezers aan. Voor dit artikel kozen wij een schermkapje voor de uitklapbare LCD-viewer, een vlog-hangreep annex mini driepoot en een mini LED-video-lightcube. Heel nuttig, niet duur en echts iets om op je eigen verlanglijstje te zetten of aan iemand cadeau te geven.

Het videofilmen van coverbandjes – Band on de run

De coverband trekt rond van festivals, naar feestjes en andere gelegenheden. En daar zitten hele goeie bands qua zowel het optreden zelf als het gebrachte repertoire bij. Bovendien vaak een stuk eenvoudiger te filmen dan bij de grote muziekevenementen. Het kan zelfs met slechts één camera en ingebouwde microfoon(s).

DIGITAL SERIES

Drie tv-series die je in 2023 gezien moest hebben…

Wat waren de meest in het oog springende tv-series van het afgelopen jaar? We zetten drie titels op een rij…

Drie tv-series die je in 2024 moet gaan zien…

Wat zijn de meest in het oog springende tv-series van het komende jaar? We zetten drie titels op een rij…

DIGITAL TRENDS

HomeCinema – 2023: Meer helderheid en groot, groter, grootst

Waar we in 2022 een aantal revoluties zagen op het gebied van televisie was 2023 meer een evolutie. En dan met name op het gebied van helderheid en schermformaten. Ook zien we dat de kleinere fabrikanten langzaamaan marktaandeel veroveren in de Benelux.

DIGITAL NIEUWS

Blackmagic Cinema Camera 6K – Veelzijdig & kwalitatief hoog

6K begint zo’n beetje de professionele tussenstandaard voor 4K en 8K UHD video te worden. Een zeer hoge resolutie met natuurgetrouwe kleuren zonder de massieve databallast bij 8K.

DIGITAL FILMS

Tien films – die je in 2023 gezien moest hebben

Wat waren de meest in het oog springende filmreleases van het afgelopen jaar? We zetten tien titels op een rij…

Wishlist 2024 – vijf films om naar uit te kijken

Welke langverwachte films staan momenteel ingepland voor een release in 2024? We zetten vijf titels op een rij…

RUBRIEKEN: Nieuws en Nova

