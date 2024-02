Samsung mixt QD-OLED en WOLED voor nieuwe oled tv’s

Afgelopen januari heeft Samsung zijn oled tv line-up voor 2024 aangekondigd. Hoewel nog veel details ontbreken is het inmiddels duidelijk dat de Zuid-Koreaanse fabrikant twee verschillende oled-panelen door elkaar zal gebruiken, zonder expliciet te vermelden welk paneel in welk model gebruikt wordt.

Voor zijn topmodellen in de S95D-serie maakt Samsung vanzelfsprekend gebruik van zijn eigen QD-OLED-panelen, maar voor de overige modellen in de S85D- en S90D-series is het nog maar de vraag welk soort paneel je krijgt. De kans is groot dat het om een standaard WOLED-paneel van LG Display gaat. Samsung neemt de komende vijf jaar namelijk 5 miljoen panelen van LG Display. Het overgrote deel zal bestaan uit standaard WOLED-panelen en dus niet de panelen met de MLA-techniek voor een hogere helderheid.

De verwachting is dat in ieder geval de kleinere modellen, van 42-inch en 48-inch, over een standaard WOLED-paneel beschikken. Voor de overige formaten in de S85D- en S90D-series is het vooralsnog afwachten.