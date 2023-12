Drie tv-series die je in 2023 gezien moest hebben

The Last of Us (HBO Max)

Het post-apocalyptische The Last of Us werd overladen met positieve kritieken en veel critici noemden het de eerste echt goede tv- of filmbewerking van een videogame. Neil Druckmann, de bedenker van de videogame werkte voor de adaptatie samen met Craig Mazin, die eerder al verantwoordelijk was voor de indrukwekkende serie Chernobyl. Het verhaal volgt smokkelaar Joel (Pedro Pascal uit The Mandalorian) die samen met een bijzondere tiener (Bella Ramsey) door een extreem gevaarlijke wereld trekt. Zoals goede scifi betaamt trekt The Last of Us een ontwikkeling door tot in het verontrustende: de dodelijke schimmel Cordyceps die in de serie mensen in zombies verandert bestaat echt, al beperkt deze zich vooralsnog tot enkel insecten.