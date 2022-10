Het smarthome in the cloud: Lokaal of vanuit de internetwolk aansturen?

Lokaal bestuurde smart hubs

De locally managed hubs voor het slimme huis stammen uit het begintijdperk van de domotica. Toen hadden we nog geen Internet of Things (IoT) en Unified Communications (UCC). Het gaat om besturingssystemen met eigen controllers opgenomen in thuisnetwerken. Helaas vaak middels meerdere systemen en verschillende protocollen doch als je het bij een bepaalde standaard verbindingstype hield, liep het allemaal gesmeerd. Gelukkig werden die aanvankelijk eigenzinnige domotica-systemen & netwerken geleidelijk minder star en meer ontvankelijk (compatibel) voor het daarin opnemen van andere slimme devices.

De smart hub is en blijft het centrale verbindingspunt en beheert alle besturings- en automatiseringsfuncties. Daarmee komen meteen de belangrijkste voordelen op de proppen: met één hub alles in de hand. Geen bemoeienissen van derden of buitenstaanders of het lekken van privacy. Eenvoudiger te beveiligen tegen hacken. Een goede betrouwbaarheid. Snel en eenvoudig op te zetten. Betere snelheidsprestaties zonder latentietijden.

Dedicated automation. Dat wil zeggen het hele systeem is optimaal op elkaar afgestemd. Toegewijd aan de eigen hard- en software plus bijbehorende protocollen. Je hebt zelf de updates in de hand. Je bent niet gebonden aan de regels van een Cloud-provider. Als laatste voordeel meer toekomstbestendig. Een webservice verdwijnt eerder dan een huisstandaard voor domotica.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. We noemen hogere kosten omdat je voor alles eigen hard- en software dient aan te schaffen. In the Cloud hoeft dat meestal niet. Extra processoren en geheugen zijn daar ruimschoots voor handen. Het programmeren dient thuis op locatie te geschieden. Zelf of een installateur laten doen. En ben je ergens anders dan kan je er vaak niet remote bij. Tevens is het uitbreiden van de thuishub met nog meer devices en functionaliteit regelmatig beperkt.