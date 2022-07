De voordelen en nadelen van een slimme tuin in huis

Voordeel: je hoeft geen tuinman te zijn voor succes

Het voornaamste voordeel van een slimme tuin is dat je er geen groene vingers voor hoeft te hebben. Je kunt ook zonder plantenkennis of -ervaring een tuintje beginnen en succesvol zijn. Waar het bij andere planten moeilijk is om te bedenken wanneer ze water willen, hoeveel water ze willen en wanneer ze van pot moeten veranderen, is dat bij een slimme tuin allemaal geen zorg: de technologie regelt de perfecte omstandigheden: jij hoeft alleen een paar keer water in de opslag te doen wanneer je tuin het zelf aangeeft en het apparaat kan weer even verder.

Nadeel: het is wel wat saai dat alles voor je gedaan wordt

Hoe handig het bovenstaande ook is, het haalt wel het hobbygedeelte een beetje uit tuinieren. Je hebt immers zodanig geen omkijken naar je planten, dat je er ook wat minder mee bezig bent. Je hebt bovendien minder snel problemen met je planten omdat alles voor je gedaan wordt, waardoor het wel een heel passieve manier van tuinieren is. Het is een beetje als iets in de oven schuiven: je kunt alleen kijken hoe het zich verder nog ontwikkelt.