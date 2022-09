De elektrische auto

Als je op zoek gaat naar een nieuwe auto dan is de kans groot dat je ook naar volledig elektrische modellen kijkt, zeker wanneer het dak van je huis is uitgerust met een groot aantal zonnepanelen waardoor je in de basis gratis stroom hebt. Natuurlijk is de keuze voor een elektrische auto een hele persoonlijke en zijn wij niet de website om je daarin te adviseren. Maar, we kunnen je wel over onze keuze vertellen.

Na lang wikken en wegen en het stappen over de drempel die ‘range anxiety’ wordt genoemd is onze keuze gevallen op de Skoda Enyaq; de IV80-variant met een aardig bereik dat in de praktijk net iets boven de 400 kilometer uitkomt. Factoren die we mee hebben gewogen in deze keuze zijn de (relatieve) betaalbaarheid, de ruimte in de auto (komend van een XC60 en niet willen inleveren op ruimte), het design, het energieverbruik en het rijgedrag. In de basis gebruiken wij de auto voor ritjes minder dan 150 kilometer, met uitzondering van dagtrips of vakanties naar het buitenland. Snelladen langs de snelweg zullen we dan ook niet vaak doen en op het dak van het huis hebben we 30 zonnepanelen liggen die flink wat stroom opwekken om een EV te kunnen voorzien van een volle accu.

Het was geen must, maar de Skoda Enyaq kan – net als diverse andere EV’s – gekoppeld worden aan ons smarthomesysteem. Voor de Homey Pro is een speciale MySkoda-app ontwikkeld waarmee we handige updates van de auto kunnen ontvangen en de auto ook acties kunnen laten uitvoeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de huidige actieradius, de resterende laadtijd of de locatie opvragen. Acties die we kunnen inzetten zijn onder meer het starten of stoppen met laden, het instellen van het laadvermogen en het starten van de ventilatie. Wat je met al deze informatie kunt doen is natuurlijk afhankelijk van de apparaten die je binnen je smarthomesysteem hebt, maar je kunt er alle kanten mee op. Zo zijn wij in ieder geval van plan om de auto een mooi plekje op ons interactieve dashboard te geven.