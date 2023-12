iPad als werkpaard voor kantoor en studie

Remote desktop voor de zaak

Een optie is ook om via RDP – een protocol om contact te maken met een Windows-computer op afstand – verbinding te maken met je werksysteem op de zaak. Op een grotere monitor van ‘reguliere’ afmetingen zie je dan echt geen verschil meer tussen een ‘echte’ en een ‘remote’ Windows-sessie. Op het moment dat je verbinding hebt met de computer van je werk, kun je daar alles op doen net alsof je er direct achter zit. Deze manier van werken is in een stroomversnelling geraakt door de Covid-pandemie. En voor veel bedrijven is het ook een blijvertje geworden: we hoeven echt niet élke dag met z’n allen in de kantoorfile te staan. Verder biedt remote werken ook meteen een blik op de toekomst. De tijd dat we met z’n allen een zware pc in huis hebben staan nadert echt z’n einde. Gigabit-internet is voor steeds meer mensen de gewoonste zaak van de wereld, ook thuis. Het betekent dat je software kunt ‘streamen’ a la Windows via RDP. Of – nog praktischer – web-applicaties draait in de browser. Beide technieken worden al volop gebruikt, maar zullen uiteindelijk gemeengoed zijn, zelfs voor gamen. Het enige wat je dan op je werkplek – ongeacht waar die is – nog nodig hebt is een ‘slim beeldscherm’. Dat kan ook in geval van nood de smart-tv in de huiskamer zijn, zolang er maar een browser in aanwezig is.