Onlangs zijn we uitgebreid aan de slag gegaan met Gemini Advanced en het daarbij horende Gemini Live. Via Gemini Live wordt het AI-taalmodel in een live-omgeving ingezet. Denk aan de Google Assistant, maar dan veel geavanceerder. Je kan echt een gesprek voeren doordat de context veel beter begrepen wordt. Onlangs is Gemini Live ook naar de gratis versie uitgerold, waardoor iedereen nu gesprekken kan voeren met de AI-assistent.

We hebben eerder even het Nederlands geprobeerd door naast het Engels onze taal als tweede taal in te stellen, maar dat was geen succes. Niet alleen duurt het langer om een antwoord te krijgen, ook snapte de Nederlandse variant vaak niets van je vragen. Daar moet nu dus verandering in komen, want Google heeft aangekondigd dat Gemini Live binnenkort ook volwaardig Nederlands kan spreken. In een blog maakt de zoekmachinegigant bekend dat Gemini Live uitgerold zal worden naar meer dan 40 talen. Onze taal is in de komende weken al aan de beurt, dus we hoeven er niet lang meer op te wachten. Je kunt het alvast instellen door op je profielfoto te klikken van de Google-app en vervolgens te kiezen voor Instellingen > Google Assistent > Talen en daar voor Nederlands te kiezen.

Stel twee talen in

Tip: Kies voor Engels als hoofdtaal en voeg Nederlands als tweede ondersteunde taal toe. Vaak werkt het Engels toch net even beter en zo heb je straks het beste van twee werelden.