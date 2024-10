Review: Sonoro Meisterstück Gen 2 – alles-in-één met premium kwaliteit

Design en plaatsing

De Meisterstück (Gen.2) is een systeem dat zowel klassiek als modern oogt. De handgepolijste houten behuizing is afgewerkt met hoogwaardige lak en het aluminium front is uit één stuk laser gesneden. Dat met een laser snijden neemt maar liefst 45 minuten per apparaat in beslag. Het apparaat straalt de klassieke warmte uit, terwijl het front en de metalen voeten een moderne look and feel geven. Het geheel is heel netjes afgewerkt en een groot kleurendisplay met fysieke knoppen er omheen zorgt ervoor dat alles eenvoudig en snel te bedienen is op het apparaat zelf. De Meisterstück (Gen.2) heeft een gewicht van circa 10 kilogram en een afmeting van 570 x 262 x 168 mm.

Wat betreft de plaatsing is er wel een puntje van aandacht. De Meisterstück (Gen.2) is bedoeld voor plaatsing op een kast (of vergelijkbaar) en dankzij de automatische kamerkalibratie wordt de audioweergave aangepast aan de positie van het apparaat en de akoestiek van de ruimte. Maar, waar minder invloed op uitgeoefend kan worden is de kast zelf. Doordat de woofer aan de onderzijde van het apparaat zit kun je last krijgen van resonanties, van de kast zelf of van voorwerpen die in de kast staat. De kast moet dus wel stevig op zijn poten staan en bij voorkeur ook vrij zwaar zijn. Voorwerpen in de kast, zoals glazen, kunnen dan alsnog meetrillen en dat ga je horen. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden, zeker als je ervan houdt het volume open te draaien.