Je kunt vanaf nu volledig Nederlands spreken met Gemini Live

Eerder hebben we al uitgebreid een achtergrond geschreven over Gemini. Er zit daadwerkelijk verschil tussen de twee. Gemini is meer de opvolger van de Google Assistent, waar Gemini Live echt een live-omgeving biedt waar je kunt praten met het nieuwe AI-taalmodel van Google. Dat ging voorheen nog niet helemaal soepel in het Nederlands, maar daar is volgens de zoekmachinegigant vanaf vandaag verandering in gekomen. Google kondigt vandaag aan dat de live omgeving van de geavanceerde AI-chatbot, waarmee je vloeiende gesprekken kunt voeren, nu ook in het Nederlands beschikbaar is.

Gemini Live is volgens Google meer dan alleen een chatbot; het is een persoonlijke assistent die je kan helpen bij allerlei taken, van het plannen van een evenement tot het leren van een nieuwe taal. Eerder was de live-omgeving echt voor betalende gebruikers met een abonnement op Gemini Advanced of hoger, maar sinds kort is het ook beschikbaar in de gratis versie. Open simpelweg de app van Gemini op je smartphone en druk rechts onderaan op het icoontje van de drie verticale streepjes met een plusje erboven. Nu kom je in de live-omgeving.

Nu beschikbaar in het Nederlands

Let wel dat Gemini Live nog niet geïntegreerd is met de Google-apps. En sluit je de live-omgeving af en start je deze weer opnieuw op? Dan is de AI-assistent al het voorgaande wat je besproken hebt weer vergeten. De assistent inclusief de live-omgeving is nu beschikbaar op Android-telefoons en iPhones via de nieuwe Gemini iOS-app. Om de dienst in het Nederlands te gebruiken, open je de Gemini-app en pas je de taalinstellingen aan. Je kunt ook tweetalig instellen, zodat je zowel Engels als Nederlands kunt gebruiken.