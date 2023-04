Google voegt Matter-ondersteuning toe aan Nest-thermostaat

Google heeft al diverse apparaten voorzien van een Matter-update, waaronder de Google Home-displays. Ook de Google Home-app is inmiddels compatibel met de Matter-standaard voor het smarthome. Vandaag laat het Amerikaanse bedrijf weten dat ook de Nest-thermostaten een update krijgen die Matter-ondersteuning toevoegt.

Dankzij de ondersteuning voor Matter kunnen de thermostaten in een Matter-omgeving gebruikt worden. Andere apparaten en hubs kunnen hierdoor de temperatuur en modus eenvoudig aanpassen. Ook zijn de thermostaten na de update aan Apple HomeKit toe te voegen. Toch zit er een maar aan, want de update is vooralsnog alleen aangekondigd voor de Nest Thermostat die in 2020 uitgebracht is. Dit is het nieuwste model, waarvoor de update binnen enkele weken beschikbaar moet zijn. Helaas is dit model officieel niet beschikbaar in ons land. Oudere modellen, waaronder de Nest 3rd Generation en de Thermostat E, krijgen vooralsnog geen update. Mogelijk gebeurt dit later nog, maar daar geeft Google geen bevestiging over.

